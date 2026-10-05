Az OTP Luminor-ügyletét az orosz kitettség veszélyezteti. A hazai bank árfolyama 11 százalékkal esett a múlt héten. A Mol árfolyamát pedig az olajár és a NIS-tárgyalások elakadása is nyomta. A Richter és a Magyar Telekom kurzusa is csökkent.

Nehéz hete volt a hazai értéktőzsdének, az OTP már túladottnak tűnik / Fotó: Werner Lerooy / Shutterstock

OTP

Az OTP árfolyama az orosz leányvállalattal kapcsolatos hírek miatt került szabadesésbe: a csökkenést a 40 ezer forintos támasz fogta meg, amely fölé ma visszaemelkedett. További támasz 38 684 forintnál, azalatt pedig 36 337 forintnál húzódik. Az RSI 25 környékére csökkent, ami alapján a részvény túladottnak tűnik.

Forrás: Equilor Trade

Richter

Az 50 napos mozgóátlag alá csökkent a Richter árfolyama, ami a héten a 12 269 forintos támaszt tesztelgette, de nem zárt alatta. Amennyiben tartósan letörné ezt a szintet, 12 040 és 11 925 forintnál húzódik további támasz. Felfelé az 50 napos mozgóátlag képez rövid távú ellenállást 12 573 forintnál, efölött pedig 12 640 forintnál látható további ellenállás.

Forrás: Equilor Trade

Mol

A Mol árfolyama az olajár csökkenése és a NIS felvásárlással kapcsolatos hírek miatt indult lefelé. Tegnap a 4 881-es szint alatt zárt, ami ellenállást képez, és most ezt a szintet tesztelgeti. Amennyiben a vállalat részvényei visszakapaszkodnak e szint fölé, az 50 napos mozgóátlag 4 929 forintos szintje, valamint a 4 958 forintos szint adhat további ellenállást. További támaszok 4 756 és 4 631 forintnál húzódnak.

Forrás: Equilor Trade

Magyar Telekom

A 2 557 forintos ellenállás alatt ragadt a Magyar Telekom árfolyama. A hét során többször is tesztelte ezt az ellenállást, azonban nem tudott fölötte zárni. Amennyiben az árfolyam ezt a szintet át tudná törni, az 50 napos mozgóátlag 2 600 forintnál képezne további ellenállást, afölött pedig a 2 626 forint nyújthat további ellenállást. Támasz 2 447 forintnál, azalatt pedig 2 378 forintnál húzódik.