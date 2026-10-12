Az európai tőzsdék emelkedéssel indították és folytatták is a hétfői kereskedést, miközben újra emelkednek az olajárak és a Közel-Keleten ismét pattanásig feszülnek az idegek. A német DAX és a londoni FTSE 100 is nagyjából 0,8 százalékos pluszban járt a magyar tőzsde zárása előtt nem sokkal. A Brent hordóját már újfent 107 dollár közelében mérték.

Nyomul az OTP, de a legnagyobb király egy kispapír volt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Megbénítják Szaúd-Arábiát a húszik

A jemeni húszi lázadók továbbra is fenntartják a Szaúd-Arábia elleni intenzív katonai nyomást, miközben az általuk végrehajtott hétvégi csapások megbénították a szaúdi főváros légi közlekedését - írja a Reuters.

A Jerusalem Post pedig hozzáteszi, hogy a húszi erők fenyegetései és a hétvégi pusztító rakétacsapások miatt a szaúdi hatóságok ma meghosszabbították a rijádi King Kalid nemzetközi repülőtér teljes lezárását. A légikikötőt szombaton és vasárnap is találat érte – a támadásokban összesen 14 ember vesztette életét és több mint 300-an megsérültek. A hatóságok még végzik a károk felmérését,

A húszik figyelmeztették a nemzetközi légitársaságokat és az utazókat is, hogy Szaúd-Arábia teljes légterét és összes repülőterét „legitim katonai célpontnak” tekintik, s ez alól csak a szent városok, Mekka és Medina repülőterei kivételek. Közölték, hogy nem hagyják abba a szaúdi olajlétesítmények és kritikus infrastruktúra bombázását sem.

Mivel pedig a húszik szárazföldi területeket is szereztek a szaúdi határ mentén, Rijád aktiválta a Pakisztánnal és Törökországgal kötött védelmi paktumát. A The Economist szerint Pakisztán már több ezer katonát vezényelt a térségbe. Folytatódik tehát az eszkaláció.

Eközben az amerikai kötvénypiacok és egyes intézmények zárva tartanak a Kolumbusz napra tekintettel. A részvénypiacok viszont nyitva vannak, a Dow enyhén erősödik, míg az S&P 500 és a Nasdaq kismértékű veszteségbe csúszott.

Az OTP folytatja a hegymenetet

A pesti tőzsdén a blue chipek közül az OTP-részvények folytatták a sajátrészvény-vásárlásokkal megtámogatott hegymenetet. Bár pénteken egy mai közlemény szerint mindössze 2,5 milliárd forintot költöttek, ergo a forgalom túlnyomó többsége nem a saját vásárlásokhoz köthető.

A hétfői tőzsdezárásra 3,3 százalékkal, 41 640 forintra drágult a messze legnagyobb forgalmú magyar részvény.

Hétfőn 28,6 milliárd forintért adták-vették a papírt.