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Nyomul az OTP, de a legnagyobb király egy kispapír volt

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Erősödött hétfőn a BUX. A blue chipek közül egyedül az OTP árfolyama nőtt, ám a bankrészvény a vállán vitte az egész pesti tőzsdét.
Murányi Ernő
2026.10.12, 17:27
Frissítve: 2026.10.12, 17:38
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Az európai tőzsdék emelkedéssel indították és folytatták is a hétfői kereskedést, miközben újra emelkednek az olajárak és a Közel-Keleten  ismét pattanásig feszülnek az idegek. A német DAX és a londoni FTSE 100 is nagyjából 0,8 százalékos pluszban járt a magyar tőzsde zárása előtt nem sokkal. A Brent hordóját már újfent 107 dollár közelében mérték.

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Nyomul az OTP, de a legnagyobb király egy kispapír volt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Megbénítják Szaúd-Arábiát a húszik 

A jemeni húszi lázadók továbbra is fenntartják a Szaúd-Arábia elleni intenzív katonai nyomást, miközben az általuk végrehajtott hétvégi csapások megbénították a szaúdi főváros légi közlekedését - írja a Reuters.

A Jerusalem Post pedig hozzáteszi, hogy a húszi erők fenyegetései és a hétvégi pusztító rakétacsapások miatt a szaúdi hatóságok ma meghosszabbították a rijádi King Kalid nemzetközi repülőtér teljes lezárását. A légikikötőt szombaton és vasárnap is találat érte – a támadásokban összesen 14 ember vesztette életét és több mint 300-an megsérültek. A hatóságok még végzik a károk felmérését, 

így Rijád felett gyakorlatilag üres az égbolt.

A húszik figyelmeztették a nemzetközi légitársaságokat és az utazókat is, hogy Szaúd-Arábia teljes légterét és összes repülőterét „legitim katonai célpontnak” tekintik, s ez alól csak a szent városok, Mekka és Medina repülőterei kivételek. Közölték, hogy nem hagyják abba a szaúdi olajlétesítmények és kritikus infrastruktúra bombázását sem.

Mivel pedig a húszik szárazföldi területeket is szereztek a szaúdi határ mentén, Rijád aktiválta a Pakisztánnal és Törökországgal kötött védelmi paktumát. A The Economist szerint Pakisztán már több ezer katonát vezényelt a térségbe. Folytatódik tehát az eszkaláció.

Eközben az amerikai kötvénypiacok és egyes intézmények zárva tartanak a Kolumbusz napra tekintettel. A részvénypiacok viszont nyitva vannak, a Dow enyhén erősödik, míg az S&P 500 és a Nasdaq kismértékű veszteségbe csúszott.

Az OTP folytatja a hegymenetet

A pesti tőzsdén a blue chipek közül az OTP-részvények folytatták a sajátrészvény-vásárlásokkal megtámogatott hegymenetet. Bár pénteken egy mai közlemény szerint mindössze 2,5 milliárd forintot költöttek, ergo a forgalom túlnyomó többsége nem a saját vásárlásokhoz köthető.

A hétfői tőzsdezárásra 3,3 százalékkal, 41 640 forintra drágult a messze legnagyobb forgalmú magyar részvény. 

Hétfőn 28,6 milliárd forintért adták-vették a papírt.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 41 640 HUF 0 / +3,33 %
Forgalom: 28 597 009 380 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol részvényesei viszont nem lehetnek nagyon boldogok, hiszen az olajpapír kuzusa 1,6 százalékkal, 4976 forintra esett.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 976 HUF 0 / -1,56 %
Forgalom: 4 212 263 262 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei egy jottányit sem mozdultak el a pénteki, 12 350 forintos záróárukról.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 350 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 2 058 850 920 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényárfolyama 1,3 százalékkal, 2530 forintra süllyedt.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 530 HUF 0 / -1,25 %
Forgalom: 1 526 683 374 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A BUX  - az OTP-nek hála -  0,9 százalékos emelkedéssel, 142 940 ponton zárt. Az azonnali részvényforgalom megközelítette az 36,8 milliárd forintot.  

A többi cég közül az MBH Banknál az állami tulajdonban álló Corvinus BHG Zrt. által jelölt Hamecz Istvánt hétfőn a felügyelőbizottság tagjává választották a rendkívüli közgyűlésen. A bankpapír kurzusa 2520 forinton stagnált.

 MBHBANK részvény
MBHBANK részvény17:20:00
Árfolyam: 2 520 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 51 290 870 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Elképesztő teljesítményt nyújtott ugyanakkor az építőiparban tevékenykedő Megakrán, melynek részvényei 10,6 százalékkal, 4,5 forintig lőttek ki. A rali amúgy már napok óta folyik. Hírek nem röppentek fel a céggel kapcsolatban.

 MEGAKRAN részvény
MEGAKRAN részvény17:20:00
Árfolyam: 4,5 HUF 0 / +10,57 %
Forgalom: 17 067 517 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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 Mindeközben a forint is szárnyra kapott. Az euró jegyzése immár 364,84 forintra süllyedt.

 

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