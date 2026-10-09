Varga Mihályék megadták az engedélyt: azonnal kilőtt az OTP árfolyama – pofonegyszerű lépéssel állítják emelkedő pályára Csányiék a bankrészvényt
Az elmúlt hetek esését követően pénteken kilőtt az OTP részvényeinek árfolyama, a bankrészvény mai meredek emelkedése mögött egy egyszerű, ám annál fontosabb lépés áll.
A vezető hazai pénzintézet péntek délelőtt bejelentette, hogy
engedélyt kapott a Magyar Nemzeti Banktól (MNB) saját részvények visszavásárlására. Ennek keretében 2027. március 31-ig összesen legfeljebb 50 milliárd forint értékben veheti vissza saját részvényeit.
Az engedélyben meghatározott teljes összeg azonnal levonásra kerül a szavatolótőkéből a jogszabályoknak megfelelően.
Ez egyértelműen jó hír a részvényesek számára, akiknek OTP-befektetése a nyári történelmi csúcsról rövid idő alatt 20 százalékkal apadt az utóbbi hetekben látott tőzsdei mélyrepülés eredményeként.
Meghúzták a várhatót Csányiék, Varga Mihályék is rábólintottak
A részvény-visszavásárlás ugyanis vételi erőt hoz a bankrészvény piacára, ráadásul az üzenete is pozitív, azt jelzi a piacoknak, hogy a vezetőség a mostani árfolyamszinten alulértékeltnek tartja a papírt.
Ez már a péntek délelőtti kereskedésben is megmutatkozott: az OTP részvényei 4,7 százalékkal ugrottak meg alig több mint egy óra alatt.
A bankpapír ráadásul egészen kiemelkedő, közel nyolc milliárd forintos forgalomban gyújtotta be a rakétákat.
Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető elemzője tegnap már kézenfekvő lehetőségként írt erről a lépésről, amire szerinte csak azért nem került sor eddig, mert a társaság nem kapta még meg az engedélyt a Varga Mihály vezette jegybanktól.
Nem lennék meglepve, ha már ott lenne a kérelem az MNB-ben az újabb csomag vásárlására, hiszen a jelenlegi árfolyam 7-8 ezer forinttal van lejjebb, s a bank mérlege, tőkehelyzete is lehetővé tenné hasonló lépések kivitelezését, mint amelyeket korábban láthattunk
– hangsúlyozta a vezető elemző, akinek sejtése hamar beigazolódott.
Az OTP július végén vásárolt ezt megelőzően utoljára saját részvényeket, 46 077 forintos átlagáron, kimerítve ezzel az MNB korábbi felhatalmazása alpján a rendelkezésére álló 60 milliárd forintos keretösszeget.
Az orosz piac lehetséges elvesztése és az európai kötvénypiaci pánik taszította lejtőre az OTP-t
A legnagyobb magyar hitelező részvényárfolyama szeptember végén került lejtőre, azt követően, hogy a Bloomberg megszellőztette, hogy az igencsak jövedelmező orosz piac elhagyását mérlegelheti a Csányi Péter vezette és Csányi Sándor elnökölte pénzintézet.
Az OTP azon európai bankok egyike, amelyek az ukrajnai háború kirobbanását követően is fenntartották orosz üzleti tevékenységüket. A magyar bank részesedése az orosz piacon a teljes eszközállomány alapján körülbelül 0,4 százalék, így az UniCredithez és a Raiffeisen Bank Internationalhoz képest kisebb szereplőnek számít.
Az oroszországi érdekeltség ugynakkor jelentős profitot termel: az idei első félévben a bankcsoport profitjának 22 százalékát adta, szemben a tavalyi 18 százalékkal. A társaság leánybankjának saját tőkéje június végén 548 milliárd forint volt, ami a bankcsoport teljes saját tőkéjének mintegy 10 százalékát jelenti.
Az érdekeltség teljes leírása részvényenként körülbelül 1960 forintos veszteséget okozna a Concorde elemzése szerint, ám összességében akár 10 ezer forinttal is csökkenhet az OTP célára.
A jövedelmező orosz piac elvesztésének kockázata mellett az európai bankszektorra nehezető nyomás is lefelé húzta az elmúlt napokban a magyar hitelező árfolyamát. A befektetők attól tartanak ugyanis, hogy a francia kötvényhozamok meredek emelkedése átterjedhet a többi európai piacra is.
A saját részvények vásárlásával ezeket a piaci turbulenciákat ellensúlyozhatja a társaság.