Varga Mihályék megadták az engedélyt: azonnal kilőtt az OTP árfolyama – pofonegyszerű lépéssel állítják emelkedő pályára Csányiék a bankrészvényt

Az elmúlt hetek esését követően pénteken kilőtt az OTP részvényeinek árfolyama, a bankrészvény mai meredek emelkedése mögött egy egyszerű, ám annál fontosabb lépés áll.

Az MNB megadta az engedélyt, saját részvényeit vásárolhatja az OTP, az árfolyam azonnal kilőtt / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A vezető hazai pénzintézet péntek délelőtt bejelentette, hogy

engedélyt kapott a Magyar Nemzeti Banktól (MNB) saját részvények visszavásárlására. Ennek keretében 2027. március 31-ig összesen legfeljebb 50 milliárd forint értékben veheti vissza saját részvényeit.

Az engedélyben meghatározott teljes összeg azonnal levonásra kerül a szavatolótőkéből a jogszabályoknak megfelelően.

Ez egyértelműen jó hír a részvényesek számára, akiknek OTP-befektetése a nyári történelmi csúcsról rövid idő alatt 20 százalékkal apadt az utóbbi hetekben látott tőzsdei mélyrepülés eredményeként.

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A részvény-visszavásárlás ugyanis vételi erőt hoz a bankrészvény piacára, ráadásul az üzenete is pozitív, azt jelzi a piacoknak, hogy a vezetőség a mostani árfolyamszinten alulértékeltnek tartja a papírt.

Ez már a péntek délelőtti kereskedésben is megmutatkozott: az OTP részvényei 4,7 százalékkal ugrottak meg alig több mint egy óra alatt.

A bankpapír ráadásul egészen kiemelkedő, közel nyolc milliárd forintos forgalomban gyújtotta be a rakétákat.

Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető elemzője tegnap már kézenfekvő lehetőségként írt erről a lépésről, amire szerinte csak azért nem került sor eddig, mert a társaság nem kapta még meg az engedélyt a Varga Mihály vezette jegybanktól.

Nem lennék meglepve, ha már ott lenne a kérelem az MNB-ben az újabb csomag vásárlására, hiszen a jelenlegi árfolyam 7-8 ezer forinttal van lejjebb, s a bank mérlege, tőkehelyzete is lehetővé tenné hasonló lépések kivitelezését, mint amelyeket korábban láthattunk

– hangsúlyozta a vezető elemző, akinek sejtése hamar beigazolódott.

Az OTP július végén vásárolt ezt megelőzően utoljára saját részvényeket, 46 077 forintos átlagáron, kimerítve ezzel az MNB korábbi felhatalmazása alpján a rendelkezésére álló 60 milliárd forintos keretösszeget.