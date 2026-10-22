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Nem kímélik a forintot, már 366 egy euró – nagyon ütik az OTP részvényeit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nagyot estek az európai tőzsdék csütörtök délelőtt, a hazai parketten is az eladók dominálnak. Az OTP szenved leginkább, a Richterbe ugyanakkor van még erő. A forint a magas olajárak miatt gyengül.
K. T.
2026.10.22, 12:22
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Rossz hangulat uralja az európai piacokat csütörökön, a közel-keleti konfliktus élénkülése miatti olajáremelkedés, valamint a technológiai szektorral, azon belül is az MI-hez kapcsolódó aggodalmak nyomasztják a kereskedőket. Az energia drágulása a forintot is gyengíti, a pesti tőzsdén csak a Richter dacol a méretes eséssel, az OTP-t tovább ütik.

OTP, tőzsde, forint
Gyengül a forint, esik az OTP csütörtökön / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nőtt az eladók fölénye az európai börzéken és a pesti tőzsdén is a nap feléig. A nyugati részvényindexek közül a párizsi CAC 40 1,6 százalékos, a frankfurti DAX 1,2 százalékos, a londoni FTSE 100 pedig 0,6 száalékos mínuszt halmozott fel.

Itthon sem jobb a kép, a BUX index 0,9 százalékkal került lejjebb délig, a vezető index 142 ezer pont alá süllyedt.

A hazai nagypapírok közül csak a Richterben van erő, a gyógyszerrészvény 0,7 százalékkal 12 750 forintra drágult.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:26:47
Árfolyam: 12 780 HUF +120 / +0,94 %
Forgalom: 985 969 760 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP kurzusa 1,9 százalékkal 40 770 forintra esett vissza. 

 OTP részvény
OTP részvény12:27:20
Árfolyam: 40 850 HUF -700 / -1,71 %
Forgalom: 8 325 912 500 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol részvényei 0,8 százalékkal 4 868 forintig csúszott.

 MOL részvény
MOL részvény12:26:52
Árfolyam: 4 878 HUF -28 / -0,57 %
Forgalom: 751 130 610 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom árfolyama pedig 0,4 százalékkal 2674 forintra ereszkedett.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:23:21
Árfolyam: 2 672 HUF -12 / -0,45 %
Forgalom: 185 433 646 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hazai parketten 9,6 milliárd forintos összforgalomban cseréltek tulajdonost a részvények a nap első felében.

Az olajárak tovább emelkedtek, mivel a közel-keleti feszültségeket ismét felszították a szaúdi olajmezőt érő húszi dróntámadások, valamit az Izrael által Irán ellen tervezett csapásokról szóló híradások. A Brent hordónkénti árfolyama 2,8 százalékkal 111,8 dollárra ugrott, a WTI jegyzése pedig 2,4 százalékkal 99,4 dollárig lépett feljebb.

A forint szinte minden fronton csatát vesztett délelőtt, az euróval szemben 0,2 százalékos hátrányba került. A keresztárfolyam 366,1 forintra emelkedett ezzel.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,3 százalékkal értékelődött le a hazai pénz, a váltási ár 326,2 forintra emelkedett.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizák közül a cseh korona 0,2 százalékkal drágul, a lengyel zlotyhoz képest ugyanakkor 0,1 százalékkal erősített a magyarvaluta.

Az Erste elemzői szerint a 110 dollár feletti Brent és a 90 euró körüli TTF árak alapvetően kedvezőtlen környezetet képeznek a magyar devizának, emellett országspecifikus tényező is állhat  gyengülés mögött. Alapvetően széttartó üzenetek nehezítik a tisztánlátást: a miniszterelnök és a jegybank az euróhoz vezető út következő lépéseit szorgalmazza, de a pénzügyminiszter nem rohanna az ERM-II-be, miközben ő is a reálisan legkorábbi 2032-es euróbevezetést említette – hangsúlyozzák kommentárjukban.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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