Nem kímélik a forintot, már 366 egy euró – nagyon ütik az OTP részvényeit
Rossz hangulat uralja az európai piacokat csütörökön, a közel-keleti konfliktus élénkülése miatti olajáremelkedés, valamint a technológiai szektorral, azon belül is az MI-hez kapcsolódó aggodalmak nyomasztják a kereskedőket. Az energia drágulása a forintot is gyengíti, a pesti tőzsdén csak a Richter dacol a méretes eséssel, az OTP-t tovább ütik.
Nőtt az eladók fölénye az európai börzéken és a pesti tőzsdén is a nap feléig. A nyugati részvényindexek közül a párizsi CAC 40 1,6 százalékos, a frankfurti DAX 1,2 százalékos, a londoni FTSE 100 pedig 0,6 száalékos mínuszt halmozott fel.
Itthon sem jobb a kép, a BUX index 0,9 százalékkal került lejjebb délig, a vezető index 142 ezer pont alá süllyedt.
A hazai nagypapírok közül csak a Richterben van erő, a gyógyszerrészvény 0,7 százalékkal 12 750 forintra drágult.
Az OTP kurzusa 1,9 százalékkal 40 770 forintra esett vissza.
A Mol részvényei 0,8 százalékkal 4 868 forintig csúszott.
A Magyar Telekom árfolyama pedig 0,4 százalékkal 2674 forintra ereszkedett.
A hazai parketten 9,6 milliárd forintos összforgalomban cseréltek tulajdonost a részvények a nap első felében.
Az olajárak tovább emelkedtek, mivel a közel-keleti feszültségeket ismét felszították a szaúdi olajmezőt érő húszi dróntámadások, valamit az Izrael által Irán ellen tervezett csapásokról szóló híradások. A Brent hordónkénti árfolyama 2,8 százalékkal 111,8 dollárra ugrott, a WTI jegyzése pedig 2,4 százalékkal 99,4 dollárig lépett feljebb.
A forint szinte minden fronton csatát vesztett délelőtt, az euróval szemben 0,2 százalékos hátrányba került. A keresztárfolyam 366,1 forintra emelkedett ezzel.
A dollárhoz képest 0,3 százalékkal értékelődött le a hazai pénz, a váltási ár 326,2 forintra emelkedett.
A régiós devizák közül a cseh korona 0,2 százalékkal drágul, a lengyel zlotyhoz képest ugyanakkor 0,1 százalékkal erősített a magyarvaluta.
Az Erste elemzői szerint a 110 dollár feletti Brent és a 90 euró körüli TTF árak alapvetően kedvezőtlen környezetet képeznek a magyar devizának, emellett országspecifikus tényező is állhat gyengülés mögött. Alapvetően széttartó üzenetek nehezítik a tisztánlátást: a miniszterelnök és a jegybank az euróhoz vezető út következő lépéseit szorgalmazza, de a pénzügyminiszter nem rohanna az ERM-II-be, miközben ő is a reálisan legkorábbi 2032-es euróbevezetést említette – hangsúlyozzák kommentárjukban.