Nem kímélik a forintot, már 366 egy euró – nagyon ütik az OTP részvényeit

Rossz hangulat uralja az európai piacokat csütörökön, a közel-keleti konfliktus élénkülése miatti olajáremelkedés, valamint a technológiai szektorral, azon belül is az MI-hez kapcsolódó aggodalmak nyomasztják a kereskedőket. Az energia drágulása a forintot is gyengíti, a pesti tőzsdén csak a Richter dacol a méretes eséssel, az OTP-t tovább ütik.

Gyengül a forint, esik az OTP csütörtökön / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nőtt az eladók fölénye az európai börzéken és a pesti tőzsdén is a nap feléig. A nyugati részvényindexek közül a párizsi CAC 40 1,6 százalékos, a frankfurti DAX 1,2 százalékos, a londoni FTSE 100 pedig 0,6 száalékos mínuszt halmozott fel.

Itthon sem jobb a kép, a BUX index 0,9 százalékkal került lejjebb délig, a vezető index 142 ezer pont alá süllyedt.

A hazai nagypapírok közül csak a Richterben van erő, a gyógyszerrészvény 0,7 százalékkal 12 750 forintra drágult.