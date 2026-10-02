Tovább pofozzák az OTP-t, mínuszban a blue chipek
Kissé megnyugodhatnak a mérvadó piacok a hét utolsó kereskedési napján, de legjobb esetben is óvatos kereskedés várható, miközben a pesti tőzsdén a csütörtöki összeomlás után az lesz a kérdés, hogy folytatódik-e a lejtmenet vagy sikerül megkapaszkodniuk a szétütött papíroknak, az OTP-vel az élükön.
Az amerikai határidős részvényindexek enyhe pluszban tartózkodnak, ami optimista nyitást vetít előre. A befektetők fókusza a délután érkező szeptemberi amerikai munkaerőpiaci jelentésre (Non-Farm Payrolls) irányul, ami alapjaiban határozhatja meg a nap második felének irányát.
Erre várnak az európai tőzsdéken is, ahol mérsékelt elmozdulásokkal és vegyes hangulatú nyitással indult a pénteki kereskedés, miután az előző napi brutális eladási hullám több hónapos mélypontra lökte a főbb indexeket.
A technológiai szektorban eközben kiváló a hangulat, a Micron robusztus negyedéves gyorsjelentése, az Accenture erős számai, valamint az Alphabet (Google) legújabb mesterséges intelligencia modellje, a Gemini 4 Argon bemutatása fűti a vételi kedvet.
Ezzel szemben a Nike gyengébb prognózisok miatt nyomás alá került. A tőzsdezárás utáni elektronikus kereskedésben több mint 8 százalékkal zuhant, miután publikálta 2027-es üzleti éve első negyedének - elemzői várakozások alatti - számait.
Az olajárak - Brent és WTI - az iráni konfliktus feszültségei ellenére kismértékben lefelé korrigáltak, ami némileg csökkenti a globális inflációs aggodalmakat. A Brent hordóját péntek reggel 101 dollár környékén mérik.
Hazai vizekre evezve, a csütörtöki kereskedés abszolút vesztese az OTP volt, a bankpapír árfolyama több mint 6 százalékot zuhant, és 39 980 forinton zárt. A mai nap kérdése, hogy a 40 000 forintos lélektani szint alá benéző papír piacán megjelennek-e az olcsó beszállót kereső vevők.
A szintén tetemes veszteséget felhalmozó Mol, a tegnapi közel 3 százalékos mínusz után a stabilizálódó olajár mellett is megnyugvást kereshet.
A Richter és a Magyar Telekom védelmet nyújtott a tegnapi pánikban, mindkettő enyhe pluszban zárt. Defenzív jellegük és stabil fundamentumaik miatt ma is felülteljesítők maradhatnak a bizonytalan piaci környezetben.
A spekulációkra aztán gyorsan rácáfolt a valóság, legalábbis erre utalnak a magyar tőzsdenyitás adatai, hiszen például a Magyar Telekom 1,5 százalékkal azonnal 2522 forintra zuhant.
A BUX amúgy 0,2 százalékkal 139 670 pontra süllyedt, ami egyelőre nem jelent érdemi elmozdulást a csütörtöki záróhoz mérten.
Ez pedig főként a 0,15 százalékkal, 40 040 forinton indító OTP-nek köszönhető.
Később viszont újra 1,9 százalékos esés következett a bankrészvényben, egészen 39 250 forintig.
A Mol-részvények mínuszban indították a kereskedést, a kurzusuk 0,2 százalékkal, 4820 forintra csökkent.
A Richter is lefelé mozdult, 0,4 százalékkal, 12 350 forintra gyengülve.
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A hazai fizetőeszköz felfelé vette az irányt. Az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 368,4 forintra csúszott vissza.