Kissé megnyugodhatnak a mérvadó piacok a hét utolsó kereskedési napján, de legjobb esetben is óvatos kereskedés várható, miközben a pesti tőzsdén a csütörtöki összeomlás után az lesz a kérdés, hogy folytatódik-e a lejtmenet vagy sikerül megkapaszkodniuk a szétütött papíroknak, az OTP-vel az élükön.

Tovább pofozzák az OTP-t, mínuszban a blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az amerikai határidős részvényindexek enyhe pluszban tartózkodnak, ami optimista nyitást vetít előre. A befektetők fókusza a délután érkező szeptemberi amerikai munkaerőpiaci jelentésre (Non-Farm Payrolls) irányul, ami alapjaiban határozhatja meg a nap második felének irányát.

Erre várnak az európai tőzsdéken is, ahol mérsékelt elmozdulásokkal és vegyes hangulatú nyitással indult a pénteki kereskedés, miután az előző napi brutális eladási hullám több hónapos mélypontra lökte a főbb indexeket.

A technológiai szektorban eközben kiváló a hangulat, a Micron robusztus negyedéves gyorsjelentése, az Accenture erős számai, valamint az Alphabet (Google) legújabb mesterséges intelligencia modellje, a Gemini 4 Argon bemutatása fűti a vételi kedvet.

Ezzel szemben a Nike gyengébb prognózisok miatt nyomás alá került. A tőzsdezárás utáni elektronikus kereskedésben több mint 8 százalékkal zuhant, miután publikálta 2027-es üzleti éve első negyedének - elemzői várakozások alatti - számait.

Az olajárak - Brent és WTI - az iráni konfliktus feszültségei ellenére kismértékben lefelé korrigáltak, ami némileg csökkenti a globális inflációs aggodalmakat. A Brent hordóját péntek reggel 101 dollár környékén mérik.

Hazai vizekre evezve, a csütörtöki kereskedés abszolút vesztese az OTP volt, a bankpapír árfolyama több mint 6 százalékot zuhant, és 39 980 forinton zárt. A mai nap kérdése, hogy a 40 000 forintos lélektani szint alá benéző papír piacán megjelennek-e az olcsó beszállót kereső vevők.

A szintén tetemes veszteséget felhalmozó Mol, a tegnapi közel 3 százalékos mínusz után a stabilizálódó olajár mellett is megnyugvást kereshet.

A Richter és a Magyar Telekom védelmet nyújtott a tegnapi pánikban, mindkettő enyhe pluszban zárt. Defenzív jellegük és stabil fundamentumaik miatt ma is felülteljesítők maradhatnak a bizonytalan piaci környezetben.