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Tovább pofozzák az OTP-t, mínuszban a blue chipek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Csökkenéssel kezdte a pénteki tőzsdenapot a BUX. Az OTP biztató kezdet után újra lejtőre került, a Magyar Telekom is átiratkozott a vesztesek táborába.
Murányi Ernő
2026.10.02, 09:18
Frissítve: 2026.10.02, 09:34

Kissé megnyugodhatnak a mérvadó piacok a hét utolsó  kereskedési napján, de legjobb esetben is óvatos kereskedés várható, miközben a pesti tőzsdén a csütörtöki összeomlás után az lesz a kérdés, hogy folytatódik-e a lejtmenet vagy sikerül megkapaszkodniuk a szétütött papíroknak, az OTP-vel az élükön.

béttőzsde OTP
Tovább pofozzák az OTP-t, mínuszban a blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az amerikai határidős részvényindexek enyhe pluszban tartózkodnak, ami optimista nyitást vetít előre. A befektetők fókusza a délután érkező szeptemberi amerikai munkaerőpiaci jelentésre (Non-Farm Payrolls) irányul, ami alapjaiban határozhatja meg a nap második felének irányát. 

Erre várnak az európai tőzsdéken is, ahol mérsékelt elmozdulásokkal és vegyes hangulatú nyitással indult a pénteki kereskedés, miután az előző napi brutális eladási hullám több hónapos mélypontra lökte a főbb indexeket.

A technológiai szektorban eközben kiváló a hangulat, a Micron robusztus negyedéves gyorsjelentése, az Accenture erős számai, valamint az Alphabet (Google) legújabb mesterséges intelligencia modellje, a Gemini 4 Argon bemutatása fűti a vételi kedvet. 

Ezzel szemben a Nike gyengébb prognózisok miatt nyomás alá került. A tőzsdezárás utáni elektronikus kereskedésben több mint 8 százalékkal zuhant, miután publikálta 2027-es üzleti éve első negyedének - elemzői várakozások alatti - számait.

Az olajárak - Brent és WTI - az iráni konfliktus feszültségei ellenére kismértékben lefelé korrigáltak, ami némileg csökkenti a globális inflációs aggodalmakat. A Brent hordóját péntek reggel 101 dollár környékén mérik.

Hazai vizekre evezve, a csütörtöki kereskedés abszolút vesztese az OTP volt, a bankpapír árfolyama több mint 6 százalékot zuhant, és 39 980 forinton zárt. A mai nap kérdése, hogy a 40 000 forintos lélektani szint alá benéző papír piacán megjelennek-e az olcsó beszállót kereső vevők.

A szintén tetemes veszteséget felhalmozó Mol, a tegnapi közel 3 százalékos mínusz után a stabilizálódó olajár mellett is megnyugvást kereshet.

A Richter és a Magyar Telekom védelmet nyújtott a tegnapi pánikban, mindkettő enyhe pluszban zárt. Defenzív jellegük és stabil fundamentumaik miatt ma is felülteljesítők maradhatnak a bizonytalan piaci környezetben.

A spekulációkra aztán gyorsan rácáfolt a valóság, legalábbis erre utalnak a magyar tőzsdenyitás adatai, hiszen például a Magyar Telekom 1,5 százalékkal azonnal 2522 forintra zuhant.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:15:28
Árfolyam: 2 544 HUF -16 / -0,63 %
Forgalom: 336 318 256 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A BUX amúgy 0,2 százalékkal 139 670 pontra süllyedt, ami egyelőre nem jelent érdemi elmozdulást a csütörtöki záróhoz mérten.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Ez pedig főként a 0,15 százalékkal, 40 040 forinton indító OTP-nek köszönhető. 

Később viszont újra 1,9 százalékos esés következett a bankrészvényben, egészen 39 250 forintig.

 

A Mol-részvények mínuszban indították a kereskedést, a kurzusuk 0,2 százalékkal, 4820 forintra csökkent.

 MOL részvény
MOL részvény11:16:50
Árfolyam: 4 890 HUF +60 / +1,23 %
Forgalom: 1 712 501 096 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter is lefelé mozdult, 0,4 százalékkal, 12 350 forintra gyengülve.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:15:28
Árfolyam: 12 290 HUF -110 / -0,9 %
Forgalom: 259 006 150 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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A hazai fizetőeszköz felfelé vette az irányt. Az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 368,4 forintra csúszott vissza.

 

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