Ez már túl sok a jóból: újra lefordult az OTP, erőtlen a forint
Miközben az ázsiai tőzsdék hatalmasat raliztak és az amerikai határidős indexek is jelentős pluszban tartózkodnak, Európában a megugró inflációs adatok óvatosságra intik a befektetőket az év utolsó negyedévének első kereskedési napján.
A piaci mozgásokat alapvetően két ellentétes erő alakítja: a technológiai szektorból érkező kiváló vállalati jelentések, valamint az iráni konfliktus és a magas állampapírhozamok miatti makrogazdasági aggodalmak.
Az amerikai határidős indexek jelentős emelkedést mutatnak a szerdai vegyes zárás után. A CNBC szerint a Nasdaq-100 határidős indexe több mint 1 százalékkal, az S&P 500-é pedig 0,6 százalékkal került feljebb. A hangulatot elsősorban a Micron Technology vártnál sokkal jobb negyedéves prognózisa fűti, ami valóságos technológiai ralit indított el.
Bár a technológiai optimizmus Európába is átszivároghat, a hangulatot rontja, hogy az eurózóna legnagyobb gazdaságaiban (Németország, Franciaország, Olaszország) az iráni háború okozta energiacsapás miatt a vártnál sokkal magasabb szeptemberi inflációs adatokat közöltek. Ez fokozza az Európai Központi Bankra (EKB) nehezedő kamatemelési nyomást.
Jó hír ugyanakkor, hogy a Brent kőolaj hordónkénti jegyzése 98 dollár környékére esett.
Idehaza továbbra is az OTP-n a világ szeme, szerdán a pozitív kezdés után újra lefordult a bankrészvény árfolyama, s méretes esést követően, 42 700 forinton zárta a tőzsdenapot, pedig az elemzők szerint már a hétfői árfolyamveszteség is eltúlzott volt, s a bankvezetés is aktívan kezeli a helyzetet.
Csütörtökön amúgy stagnálva, 42 700 startolt el az OTP, valamivel később azonban újabb 1 százalékkal került lejjebb a papír. Mindebből persze az előző napok tanulsága után dőreség lenne bármilyen következtetést levonni a majdani záróárfolyamra nézve.
A BUX 145 167 pontos nyitóértéke sem jelent érdemi elmozdulást a szerdai záróhoz mérten.
A Mol-részvények azonban pluszban indították a kereskedést, a kurzusuk 0,5 százalékkal, 4998 forintra nőtt.
A Richter sem mozdult egy tapodtat sem, tartja 12 370 forintos előző napi záróárát.
A Magyar Telekom 2530 forinton nyitott, 0,6 százalékkal gyengülve.
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A hazai fizetőeszköz is újra lefelé vette az irányt. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal, 366,85 forintra emelkedett.