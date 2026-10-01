Miközben az ázsiai tőzsdék hatalmasat raliztak és az amerikai határidős indexek is jelentős pluszban tartózkodnak, Európában a megugró inflációs adatok óvatosságra intik a befektetőket az év utolsó negyedévének első kereskedési napján.

Ez már túl sok a jóból: újra lefordult az OTP, erőtlen a forint / Fotó: NurPhoto via AFP

A piaci mozgásokat alapvetően két ellentétes erő alakítja: a technológiai szektorból érkező kiváló vállalati jelentések, valamint az iráni konfliktus és a magas állampapírhozamok miatti makrogazdasági aggodalmak.

Az amerikai határidős indexek jelentős emelkedést mutatnak a szerdai vegyes zárás után. A CNBC szerint a Nasdaq-100 határidős indexe több mint 1 százalékkal, az S&P 500-é pedig 0,6 százalékkal került feljebb. A hangulatot elsősorban a Micron Technology vártnál sokkal jobb negyedéves prognózisa fűti, ami valóságos technológiai ralit indított el.

Bár a technológiai optimizmus Európába is átszivároghat, a hangulatot rontja, hogy az eurózóna legnagyobb gazdaságaiban (Németország, Franciaország, Olaszország) az iráni háború okozta energiacsapás miatt a vártnál sokkal magasabb szeptemberi inflációs adatokat közöltek. Ez fokozza az Európai Központi Bankra (EKB) nehezedő kamatemelési nyomást.

Jó hír ugyanakkor, hogy a Brent kőolaj hordónkénti jegyzése 98 dollár környékére esett.

Idehaza továbbra is az OTP-n a világ szeme, szerdán a pozitív kezdés után újra lefordult a bankrészvény árfolyama, s méretes esést követően, 42 700 forinton zárta a tőzsdenapot, pedig az elemzők szerint már a hétfői árfolyamveszteség is eltúlzott volt, s a bankvezetés is aktívan kezeli a helyzetet.

Csütörtökön amúgy stagnálva, 42 700 startolt el az OTP, valamivel később azonban újabb 1 százalékkal került lejjebb a papír. Mindebből persze az előző napok tanulsága után dőreség lenne bármilyen következtetést levonni a majdani záróárfolyamra nézve.

A BUX 145 167 pontos nyitóértéke sem jelent érdemi elmozdulást a szerdai záróhoz mérten.