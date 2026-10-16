A globális tőkepiacok pénteken igyekeznek magukhoz térni az elmúlt napok eladási hullámából, amely a technológiai és azon belül főként a mesterséges intelligencia (AI) szektort sújtotta.

Zsákolták az OTP-t, de egy kispapír mindenkit lehajrázott / Fotó: A great shot of / Shutterstock

Az európai piacok augusztus óta a legjobb hetüket zárják

A hét korábbi részében az AI-infrastruktúrát finanszírozó CoreWeave felhőszolgáltató adósságállománya körüli aggodalmak alaposan megrázták a növekedési részvényeket. Bár Kevin Warsh, az amerikai jegybank (Fed) elnöke egy bangkoki IMF-konferencián ma igyekezett megnyugtatni a kedélyeket – életünk legjelentősebb gazdasági változásának nevezve az AI-t –, a technológiai papírok továbbra is nyomás alatt maradtak.

A befektetők megkezdték a rotációt: a tech-óriásokból a defenzívebb szektorokba - például egészségügy és nyersanyagok - menekítik a tőkét. Az amerikai indexek közül a Dow Jones és az S&P 500 enyhe emelkedést mutat, míg a Nasdaq csekély mínuszban billeg.

Az európai részvénypiacok viszont augusztus óta a legjobb hetüket zárhatják. A kedvező vállalati gyorsjelentések - például a Schneider Electricé - és a kötvényhozamok enyhülése megnyugtatta az európai befektetőket - írja a Reuters.

A londoni FTSE 100 és a frankfurti DAX indexek stabilan pluszban mozognak. Londonban egyedül a banki részvények estek vissza egy rájuk kivetett adó hírére.

Az elhúzódó amerikai-iráni konfliktus miatt a kőolaj továbbra is nagyon drága, a Brent nyersolajat hordónként 105-106 dollár között jegyzik, pedig a Nemzetközi Energia Ügynökség bejelentette, hogy felgyorsítja a vészhelyzeti gázolaj-tartalékok felszabadítását a várható téli ellátási hiány enyhítésére. A magas olajár és az inflációs félelmek miatt a jegybanki kamatvágásokkal kapcsolatos várakozások bizonytalanok.

Egyre borzasztóbb képet mutat az európai földgáz ára a holland TTF gáztőzsdén, a jegyzés már 88 EUR/MWh körül mozog, ami napi szinten közel 1,5%-os emelkedést jelent.

A BÉT-en megint az OTP állt az élre

A pesti tőzsdén a blue chipek közül az OTP 1,9 százalékkal, 42 430 forintra drágult.