Zsákolták az OTP-t, de egy kispapír mindenkit lehajrázott
A globális tőkepiacok pénteken igyekeznek magukhoz térni az elmúlt napok eladási hullámából, amely a technológiai és azon belül főként a mesterséges intelligencia (AI) szektort sújtotta.
Az európai piacok augusztus óta a legjobb hetüket zárják
A hét korábbi részében az AI-infrastruktúrát finanszírozó CoreWeave felhőszolgáltató adósságállománya körüli aggodalmak alaposan megrázták a növekedési részvényeket. Bár Kevin Warsh, az amerikai jegybank (Fed) elnöke egy bangkoki IMF-konferencián ma igyekezett megnyugtatni a kedélyeket – életünk legjelentősebb gazdasági változásának nevezve az AI-t –, a technológiai papírok továbbra is nyomás alatt maradtak.
A befektetők megkezdték a rotációt: a tech-óriásokból a defenzívebb szektorokba - például egészségügy és nyersanyagok - menekítik a tőkét. Az amerikai indexek közül a Dow Jones és az S&P 500 enyhe emelkedést mutat, míg a Nasdaq csekély mínuszban billeg.
Az európai részvénypiacok viszont augusztus óta a legjobb hetüket zárhatják. A kedvező vállalati gyorsjelentések - például a Schneider Electricé - és a kötvényhozamok enyhülése megnyugtatta az európai befektetőket - írja a Reuters.
A londoni FTSE 100 és a frankfurti DAX indexek stabilan pluszban mozognak. Londonban egyedül a banki részvények estek vissza egy rájuk kivetett adó hírére.
Az elhúzódó amerikai-iráni konfliktus miatt a kőolaj továbbra is nagyon drága, a Brent nyersolajat hordónként 105-106 dollár között jegyzik, pedig a Nemzetközi Energia Ügynökség bejelentette, hogy felgyorsítja a vészhelyzeti gázolaj-tartalékok felszabadítását a várható téli ellátási hiány enyhítésére. A magas olajár és az inflációs félelmek miatt a jegybanki kamatvágásokkal kapcsolatos várakozások bizonytalanok.
Egyre borzasztóbb képet mutat az európai földgáz ára a holland TTF gáztőzsdén, a jegyzés már 88 EUR/MWh körül mozog, ami napi szinten közel 1,5%-os emelkedést jelent.
A BÉT-en megint az OTP állt az élre
A pesti tőzsdén a blue chipek közül az OTP 1,9 százalékkal, 42 430 forintra drágult.
A Mol részvényesei is örülhettek a nap végén, az olajpapír kurzusa 0,5 százalékkal, 5075 forintra emelkedett.
Ezúttal a Richter volt a feketebárány. A napok óta erősödő gyógyszerrészvények 1,9 százalékkal, 12 470 forintra estek.
A Magyar Telekom viszont elemében volt, a távközlési részvény árfolyama 1,2 százalékkal, 2692 forintra nőtt.
Mindennek következtében 0,7 százalékkal, 145 471 pontra emelkedett a BUX. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 19,1 milliárd forintot.
A többi cég közül ezúttal a BÉT Xtend piacán jegyzett Kermann IT Solutions, hiszen az árfolyama 24,3 százalékkal, 6,9 forintra lőtt ki, méghozzá brutális, 1,07 milliárd forintos forgalom mellett.
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A forint kiváló formában volt a hét utolsó kereskedési napján. Az euró jegyzése 0,4 százalékkal, 362,24 forintra csökkent.