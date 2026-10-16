Deviza
EUR/HUF363,11 -0,18% USD/HUF323,62 -0,23% GBP/HUF431,03 +0,13% CHF/HUF392,31 +0,12% PLN/HUF83,11 -0,2% RON/HUF68,2 +0,02% CZK/HUF14,93 -0,12% EUR/HUF363,11 -0,18% USD/HUF323,62 -0,23% GBP/HUF431,03 +0,13% CHF/HUF392,31 +0,12% PLN/HUF83,11 -0,2% RON/HUF68,2 +0,02% CZK/HUF14,93 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 471,12 +0,7% MTELEKOM2 692 +1,2% MOL5 075 +0,5% OTP42 430 +1,9% RICHTER12 470 -1,89% OPUS213 -1,39% ANY6 140 -0,97% AUTOWALLIS122 +1,24% WABERERS4 180 +0,48% BUMIX8 766,47 -0,59% CETOP4 966 +1,09% CETOP NTR3 209,12 +1,09% BUX145 471,12 +0,7% MTELEKOM2 692 +1,2% MOL5 075 +0,5% OTP42 430 +1,9% RICHTER12 470 -1,89% OPUS213 -1,39% ANY6 140 -0,97% AUTOWALLIS122 +1,24% WABERERS4 180 +0,48% BUMIX8 766,47 -0,59% CETOP4 966 +1,09% CETOP NTR3 209,12 +1,09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Zsákolták az OTP-t, de egy kispapír mindenkit lehajrázott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Emelkedéssel fejezte be a hetet a BUX. Az OTP állt a blue chipek élére, száguldott a Kermann IT Solutions.
Murányi Ernő
2026.10.16, 17:26
Frissítve: 2026.10.16, 17:31
Szóljon hozzá!

A globális tőkepiacok pénteken igyekeznek magukhoz térni az elmúlt napok eladási hullámából, amely a technológiai és azon belül főként a mesterséges intelligencia (AI) szektort sújtotta.

otp bank
Zsákolták az OTP-t, de egy kispapír mindenkit lehajrázott / Fotó: A great shot of / Shutterstock

Az európai piacok augusztus óta a legjobb hetüket zárják

A hét korábbi részében az AI-infrastruktúrát finanszírozó CoreWeave felhőszolgáltató adósságállománya körüli aggodalmak alaposan megrázták a növekedési részvényeket. Bár Kevin Warsh, az amerikai jegybank (Fed) elnöke egy bangkoki IMF-konferencián ma igyekezett megnyugtatni a kedélyeket – életünk legjelentősebb gazdasági változásának nevezve az AI-t –, a technológiai papírok továbbra is nyomás alatt maradtak.

A befektetők megkezdték a rotációt: a tech-óriásokból a defenzívebb szektorokba - például egészségügy és nyersanyagok - menekítik a tőkét. Az amerikai indexek közül a Dow Jones és az S&P 500 enyhe emelkedést mutat, míg a Nasdaq csekély mínuszban billeg.

Az európai részvénypiacok viszont augusztus óta a legjobb hetüket zárhatják. A kedvező vállalati gyorsjelentések - például a Schneider Electricé - és a kötvényhozamok enyhülése megnyugtatta az európai befektetőket - írja a Reuters.

A londoni FTSE 100 és a frankfurti DAX indexek stabilan pluszban mozognak. Londonban egyedül a banki részvények estek vissza egy rájuk kivetett adó hírére.

Az elhúzódó amerikai-iráni konfliktus miatt a kőolaj továbbra is nagyon drága, a Brent nyersolajat hordónként 105-106 dollár között jegyzik, pedig a Nemzetközi Energia Ügynökség bejelentette, hogy felgyorsítja a vészhelyzeti gázolaj-tartalékok felszabadítását a várható téli ellátási hiány enyhítésére. A magas olajár és az inflációs félelmek miatt a jegybanki kamatvágásokkal kapcsolatos várakozások bizonytalanok.

Egyre borzasztóbb képet mutat az európai földgáz ára a holland TTF gáztőzsdén, a jegyzés már 88 EUR/MWh körül mozog, ami napi szinten közel 1,5%-os emelkedést jelent.  

A BÉT-en megint az OTP állt az élre

A pesti tőzsdén a blue chipek közül az OTP 1,9 százalékkal, 42 430 forintra drágult. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 42 430 HUF 0 / +1,9 %
Forgalom: 11 119 218 770 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol részvényesei is örülhettek a nap végén, az olajpapír kurzusa 0,5 százalékkal, 5075 forintra emelkedett.  

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 075 HUF 0 / +0,5 %
Forgalom: 3 347 695 400 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Ezúttal a Richter volt a feketebárány. A napok óta erősödő gyógyszerrészvények 1,9 százalékkal, 12 470 forintra estek.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 470 HUF 0 / -1,89 %
Forgalom: 2 370 109 580 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom viszont elemében volt, a távközlési részvény árfolyama 1,2 százalékkal, 2692 forintra nőtt.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 692 HUF 0 / +1,2 %
Forgalom: 1 852 697 934 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Mindennek következtében 0,7 százalékkal, 145 471 pontra emelkedett a BUX. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 19,1 milliárd forintot.  

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A többi cég közül ezúttal a BÉT Xtend piacán jegyzett Kermann IT Solutions, hiszen az árfolyama 24,3 százalékkal, 6,9 forintra lőtt ki, méghozzá brutális, 1,07 milliárd forintos forgalom mellett.

 KERMANNIT részvény
KERMANNIT részvény2026.01.30.
Árfolyam: 660 HUF 0 / +6,45 %
Forgalom: 8 580 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

 A forint kiváló formában volt a hét utolsó kereskedési napján. Az euró jegyzése 0,4 százalékkal, 362,24 forintra csökkent.

Szóljon hozzá!
tőzsde
Kermann IT Solutions
OTP
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu