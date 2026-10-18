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Küszöbön áll a nép IPO-ja, most fél Afrika részvényes lehet

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Felizzottak az online befektetési platformok, a fintech szolgáltatók rendszerterhelési problémákról számoltak be, egyes kereskedési applikációk pedig leálltak Nigériában a rengeteg jelentkező miatt. Afrikaiak milliói vetik rá magukat a Dangote Petroleum Refinery részvényeire, a földrész történetében először egy olyan pánafrikai befektetési sztori bontakozik ki, melynek során egy közel 50 milliárd dollárra értékelt vállalat képes lehet regionális kisbefektetői bázisra építeni finanszírozását.
Murányi Ernő
2026.10.18, 21:10
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Minden korábbinál nagyobb lakossági részvételt szeretne elérni Afrikában olajfinomítójának tőzsdei bevezetése során Aliko Dangote, a fekete kontinens leggazdagabb embere - írja a Bloomberg.

pánafrikai befektetési sztori
Pánafrikai befektetési sztori bontakozik ki / Fotó: Victor Adewale

Soha nem látott reklámkampány

 A Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals részvénykibocsátásának célja 1,6 milliárd dollárnyi friss forrás bevonása, de a kereslet függvényében ez akár 2,1 milliárd dollárra is emelkedhet. 

A vállalat ambiciózus célja, hogy mintegy 10 millió befektetőt vonzzon, ami közel négyszerese lenne Nigéria jelenlegi aktív részvényesi bázisának.

 A kampány a kontinensen egyedülálló intenzitással zajlik: óriásplakátok, rádióhirdetések, digitális reklámok és a vállalat márkajelzéssel ellátott tartálykocsijai is az IPO-t népszerűsítik.

A részvénykibocsátásból származó forrásokat elsősorban a finomító kapacitásának bővítésére fordítanák. A vállalat célja, hogy a jelenlegi termelést 2029 első negyedévére napi 1,4 millió hordó feldolgozási kapacitásra növelje, amellyel a létesítmény a világ legnagyobb finomítói közé kerülhetne.

 A nigériai főváros, Lagos mellett működő üzem kevesebb mint három éve kezdte meg működését, de már most kulcsszerepet játszik Nigéria üzemanyag-ellátásában és az afrikai energiapiacon.

Aliko Dangote vagyona egy csapásra csaknem 60 milliárd dollárra nőhet

A tranzakció egyik legnagyobb nyertese maga Aliko Dangote lehet. 

A Bloomberg számításai szerint vagyona az IPO nyomán 64 százalékkal, mintegy 58,6 milliárd dollárra nőhet. 

Ennek ellenére a vállalkozó továbbra is a vállalat több mint 80 százalékát birtokolná, így a kontroll nem kerülne veszélybe. A kisbefektetők számára ennek érdekében rendkívül alacsony belépési küszöböt határoztak meg: 

már körülbelül 4 dollár értékű befektetéssel, vagyis 10 részvény megvásárlásával részt lehet venni a kibocsátásban.

 Ezzel a társaság tudatosan a lakossági befektetőket célozza meg, és az ajánlatot előszeretettel aposztrofálja „a nép IPO-jaként”.

Az érdeklődés már a jegyzés korai szakaszában jelentős volt. Több online befektetési platform és fintech szolgáltató rendszerterhelési problémákról számolt be, egyes kereskedési alkalmazások pedig átmenetileg leálltak a rengeteg jelentkező miatt.

Több mint ötven pénzügyi közvetítő vesz részt az értékesítésben, a hagyományos bankoktól a digitális befektetési platformokig. 

A társaság szerint a kereslet olyan erősnek bizonyult, hogy a jegyzési időszakot végül két héttel meghosszabbították október 27-ig.

A finomító jelenlegi értékét amúgy mintegy 49 milliárd dollárra becsülik. A vállalat profitál a nemzetközi energiapiaci zavarokból és az ebből eredő keresletnövekedésből, különösen a dízel- és repülőgép-üzemanyagok piacán. A közel-keleti konfliktusok és az iráni helyzetből fakadó ellátási problémák is támogatták a finomító termékei iránti keresletet.

Pánafrikai befektetési sztori bontakozik ki

A történet jelentősége ugyanakkor túlmutat Nigérián. Dangote célja, hogy a kibocsátás valóban pánafrikai befektetéssé váljon. A vállalat vezetése több országban dolgozik olyan konstrukciókon, amelyek lehetővé teszik a helyi befektetők részvételét. 

Ennek részeként egyiptomi, kenyai, botswanai és etióp befektetők számára is speciális értékpapír-programokat készítenek elő. Az egyiptomi tőzsdével folytatott tárgyalások célja egy letéti jegy (global depositary receipt) program kialakítása, míg Afrika déli részén - a Dél-Afrikai Köztársaságon kívül - Botswana lehet a regionális kereskedési központ. 

A tervek szerint mintegy 500 millió dollárnyi letéti jegyet helyezhetnek el ebben a struktúrában.

A vállalat stratégiája jól illeszkedik ahhoz a törekvéshez, hogy Afrika legnagyobb vállalatai kevésbé függjenek a

  •  londoni 
  • vagy New York-i tőkepiacoktól, 

és nagyobb arányban vonjanak be afrikai megtakarításokat. 

Míg korábban a kontinens vezető cégei gyakran külföldi forrásokra támaszkodtak, a Dangote Petroleum Refinery IPO-ja azt demonstrálja, hogy egy közel 50 milliárd dollárra értékelt afrikai vállalat képes lehet regionális befektetői bázisra építeni finanszírozását.

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tőzsde
Dangote
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