Küszöbön áll a nép IPO-ja, most fél Afrika részvényes lehet

Minden korábbinál nagyobb lakossági részvételt szeretne elérni Afrikában olajfinomítójának tőzsdei bevezetése során Aliko Dangote, a fekete kontinens leggazdagabb embere - írja a Bloomberg.

Pánafrikai befektetési sztori bontakozik ki / Fotó: Victor Adewale

Soha nem látott reklámkampány

A Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals részvénykibocsátásának célja 1,6 milliárd dollárnyi friss forrás bevonása, de a kereslet függvényében ez akár 2,1 milliárd dollárra is emelkedhet.

A vállalat ambiciózus célja, hogy mintegy 10 millió befektetőt vonzzon, ami közel négyszerese lenne Nigéria jelenlegi aktív részvényesi bázisának.

A kampány a kontinensen egyedülálló intenzitással zajlik: óriásplakátok, rádióhirdetések, digitális reklámok és a vállalat márkajelzéssel ellátott tartálykocsijai is az IPO-t népszerűsítik.

A részvénykibocsátásból származó forrásokat elsősorban a finomító kapacitásának bővítésére fordítanák. A vállalat célja, hogy a jelenlegi termelést 2029 első negyedévére napi 1,4 millió hordó feldolgozási kapacitásra növelje, amellyel a létesítmény a világ legnagyobb finomítói közé kerülhetne.

A nigériai főváros, Lagos mellett működő üzem kevesebb mint három éve kezdte meg működését, de már most kulcsszerepet játszik Nigéria üzemanyag-ellátásában és az afrikai energiapiacon.

Aliko Dangote vagyona egy csapásra csaknem 60 milliárd dollárra nőhet

A tranzakció egyik legnagyobb nyertese maga Aliko Dangote lehet.

A Bloomberg számításai szerint vagyona az IPO nyomán 64 százalékkal, mintegy 58,6 milliárd dollárra nőhet.

Ennek ellenére a vállalkozó továbbra is a vállalat több mint 80 százalékát birtokolná, így a kontroll nem kerülne veszélybe. A kisbefektetők számára ennek érdekében rendkívül alacsony belépési küszöböt határoztak meg:

már körülbelül 4 dollár értékű befektetéssel, vagyis 10 részvény megvásárlásával részt lehet venni a kibocsátásban.

Ezzel a társaság tudatosan a lakossági befektetőket célozza meg, és az ajánlatot előszeretettel aposztrofálja „a nép IPO-jaként”.

Az érdeklődés már a jegyzés korai szakaszában jelentős volt. Több online befektetési platform és fintech szolgáltató rendszerterhelési problémákról számolt be, egyes kereskedési alkalmazások pedig átmenetileg leálltak a rengeteg jelentkező miatt.