Lezárult a Paramount–Warner Bros. Discovery felvásárlás: új időszámítás kezdődik a médiapiacon

A lezárást hosszú jogi és szabályozói folyamat előzte meg. Az egyik utolsó jelentős akadály azután hárult el, hogy a Paramount megállapodásra jutott 12 amerikai állammal, valamint a Writers Guild of Americával, amelyek korábban jogi úton próbálták megakadályozni a tranzakciót.

A Paramount–Warner Bros. Discovery felvásárlás: új időszámítás kezdődik a médiapiacon / Fotó: CFOTO via AFP

A tranzakció lezárásával megszűnt a Warner Bros. Discovery részvényeinek önálló tőzsdei kereskedése. Az egyesült vállalat részvényeivel SKYD ticker alatt kereskednek, így a befektetők figyelme most már az új társaság teljesítményére és a felvásárlással járó pénzügyi kockázatokra összpontosul.

Az egyesülés eredményeként a Skydance a globális szórakoztatóipar egyik meghatározó szereplőjévé vált. A vállalat portfóliójába immár olyan filmstúdiók és streamingplatformok tartoznak, mint a Warner Bros., a Paramount Pictures, az HBO Max és a Paramount+, valamint olyan televíziós hálózatok, mint a CBS és a CNN. A jelentősen kibővült üzleti tevékenység ugyanakkor komoly pénzügyi és működési kihívásokat is jelent.

A Paramount és a Warner Bros. Discovery felvásárlás – piaci reakciók

A felvásárlás lezárásával alapvetően megváltozott a befektetők számára releváns kockázatok jellege. Míg korábban elsősorban a szabályozói akadályok és az ügylet esetleges meghiúsulása befolyásolta a két vállalat részvényeit, most az egyesült vállalat pénzügyi teljesítménye, adósságállománya és az integráció végrehajtása került előtérbe.

A Warner Bros. Discovery részvényeinek kivezetésével a két korábbi részvény árfolyamának és volatilitásának összehasonlítása már elsősorban történeti jelentőséggel bír. A befektetők számára mostantól a SKYD ticker alatt kereskedett egyesült vállalat teljesítménye jelenti az elsődleges piaci indikátort.

A SKYD árfolyamában ugyanakkor továbbra is jelentős volatilitás jelenhet meg, mivel a befektetők most azt mérlegelik, hogy az egyesült vállalat milyen ütemben képes kezelni adósságállományát és megvalósítani a tranzakcióhoz kapcsolódó költségmegtakarításokat. Mindemellett több olyan tényező is van, amely további nyomást helyezhet az egyesült vállalatra.