Nehéz piaci környezetben zárta az első fél évet a Pensum Group, a kormánynak is üzen a cég

A Pensum Group 77 millió forintos veszteséggel zárta 2026 első hat hónapját, miután több külső tényező is nehezítette a társaság működését.

Nehéz piaci környezetben zárta az első fél évet a Pensum Group / Fotó: Drazen Zigic

A Pensum Group értékelése szerint a 2026-ban lezajlott választások alapvetően pozitívan alakítják át a vállalkozások üzleti környezetét. A társaság a kedvező változások közé sorolja a határozott euroatlanti elköteleződést, az európai uniós támogatásokhoz való hozzáférést, valamint a tisztességes piaci verseny feltételeinek megteremtése érdekében tett intézkedéseket.

Ugyanakkor a forint jelentős erősödése, valamint több kormányzati döntés, így például a vendégmunkások foglalkoztatásához szükséges engedélyek kiadásának leállítása kedvezőtlenül érintette a társaság működését.

A Pensum Group árbevétele 24 százalékkal, 3,7 milliárd forintra csökkent. A vevői fizetési fegyelem romlása miatt a társaság egyes vevőköveteléseinek megtérülését is felülvizsgálta, és elszámolta a szükséges értékvesztést.

A társaság adózott eredménye a tavalyi 134 millió forintos nyereség után 77 millió forintos veszteséget mutatott az első fél évben.

Hadházy Tamás, a Pensum Group igazgatóságának tagja az első féléves eredmény és a kilátások kapcsán elmondta, hogy

a 2026-os év hátralévő részében a gazdasági növekedés lassulására, ennek következtében a munkaerő-kínálat bővülésére, valamint a béremelkedés ütemének mérséklődésére számít.

Hozzátette, hogy az előrejelzést jelentős gazdasági és szabályozási bizonytalanság övezi, ami számottevő tervezési kockázatot jelent. Kiemelte, hogy a kialakult helyzetre, különösen az üzleti és szabályozási környezetet érintő bizonytalanságokra tekintettel a Pensum Group felfüggesztette az akvizíciós lehetőségek felkutatását, illetve az ezekkel kapcsolatos tárgyalásokat.