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Kiszámolták: jókora rali előtt áll egy magyar részvény, megéri most ide tenni a pénzt

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Jelentősen visszaesett a pesti tőzsde autós társaságának eredményessége 2026 első félévében. Az MBH Befektetési Bank elemzői szerint a mostani gyengébb számok ellenére továbbra is érdemes figyelni az AutoWallis részvényeire.
K. T.
2026.10.05, 15:07
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Felülvizsgálta friss elemzésében az AutoWallis részvényeit az MBH Bank, amely 147 forintos célár mellett továbbra is vételre ajánlja a pesti tőzsde autós társaságának papírjait.

AutoWallis, részvény, célár
Fordulat jöhet az AutoWallisnál, a részvény előtt is megnyílhat a tér felfelé / Fotó: Kallus György

Új elemzéssel jelentkezett az MBH Befektetési Bank hétfőn, melyben frissítette a régió számos országában meghatározó piaci pozícióval rendelkező mobilitási szolgáltató társaság részvényeire vonatkozó árfolyamvárakozását. A brókerház még az AutoWallis első féléves gyorsjelentését követően helyezte felülvizsgálat alá annak részvényeit.

A hét eleji elemzésben 147 forintos célárat állapítottak meg, ami közel 27 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a pénteki záróárhoz képest. A jókora hozampotenciál miatt az MBH továbbra is vételre ajánlja a hazai midcap részvényt.

Az elemzés szerint a nettó profit 93 százalékkal, az EBIT 65 százalékkal, az EBITDA pedig 31 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, amit elsősorban a romló marzsok és a magasabb finanszírozási költségek okoztak. A szakértők ugyanakkor arra számítanak, hogy a profitabilitás fokozatosan javulhat, és 2027-re már ismét érdemi eredménynövekedést érhet el a társaság.

A fordulat éve lehet 2027 az AutoWallisnál, megindulhat a részvényárfolyam is

A módosított előrejelzési pálya alapján a következő évekre a korábban valószínűsítettnél alacsonyabb árbevétellel számol a bankház. Ennek hátterében elsősorban a rövid távú nehézségek, különösen a gyenge első féléves teljesítmény, az enyhén csökkenő volumenek és a forint erősödése húzódik meg. Az első félév számai alapján az idei évet 1,6 százalékos árbevétel-csökkenéssel, 469,7 milliárd forinttal zárhatja a vállalat,  jövőre viszont ismét beindulhat a növekedés, és így 510,7 milliárd forintra növelheti bevételeit az AutoWallis.

A frissített növekedési pálya alapján a társaság árbevétele 2031-re elérheti a 629 milliárd forintot, miközben a korábbi modell már 2030-ra 643 milliárd forintos árbevétellel kalkulált. Ez az előrejelzés kizárólag az organikus növekedésen alapszik és nem veszi figyelembe a jövőbeli esetleges akvizíciók, üzletfejlesztések hatásait, így alulbecsülheti a tényleges jövőbeli bővülést, konzervatívnak tekinthető.

A marzsokra nehezedő nyomás a fennmaradhat a következő években, ezért az elemzők jelentős mértékben lefelé módosították a marzsbecsléseiket is. 

Az idei évre 

  • 3,3 százalékos EBITDA-, 
  • 1,6 százalékos EBIT 
  • és 0,6 százalékos nettó marzzsal számolnak. 

A következő évekre folyamatos javulást várnak, így 2031-re az EBITDA-marzs 5,1 százalékra, az EBIT-marzs 3,5 százalékra, a nettó marzs pedig 2,3 százalékra emelkedhet. 

Az elemzés idén 15,7 milliárd forintos EBITDA mellett 2,8 milliárdos adózott eredményre számít, 2027-ben viszont már előbbi soron 21,3 milliárdos tételről, a nettó nyereség tekintetében pedig 6 milliárd forint feletti összegről számolhat be az AutoWallis.

A társaságnak jelenleg nincs elfogadott osztalékpolitikája, így az MBH sem számol osztalékkal a következő évekre.

Tartja a stratégiai irányt, osztalékot viszont jó ideig még nem fizet az autós társaság

Az AutoWallis múlt héten megrendezett befektetői napján jelentette be, hogy a kihívásokkal teli autópiaci környezet, a hagyományos márkák visszafogott teljesítménye és a kínai márkák piaci bevezetéséhez kapcsolódó induló költségek mellett is fenntartja stratégiai ambícióit és növekedési irányát.

A cég várakozása szerint a felgyorsult piaci átalakulás a gyorsuló üzletfejlesztések mellett több akvizíció zárását is lehetővé teszi, támogatva a 2028-ra tervezett célszámok elérését.

 AUTOWALLIS részvény
AUTOWALLIS részvény17:20:00
Árfolyam: 120,5 HUF 0 / +0,42 %
Forgalom: 10 902 909 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az osztalékkal kapcsolatban ugyanakkor nem szállított jó hírt a vezetőség: a rengeteg, sok pénzt igénylő projektre tekintettel a társaság – korábbi ígérete dacára – nem kezdi meg idén az osztalékfizetést, sőt még a következő két évben sem kerül sor visszaosztásra. 

Az AutWallis részvényei 2,1 százalékkal erősödtek hétfő kora délutánig csekély, 7 millió forintos forgalomban. Az év eleje óta azonban 18 százalékkal került lejjebb a kurzus.

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tőzsde
részvény
MBH Befektetési Bank
AutoWallis Nyrt.
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