Kiszámolták: jókora rali előtt áll egy magyar részvény, megéri most ide tenni a pénzt

Felülvizsgálta friss elemzésében az AutoWallis részvényeit az MBH Bank, amely 147 forintos célár mellett továbbra is vételre ajánlja a pesti tőzsde autós társaságának papírjait.

Fordulat jöhet az AutoWallisnál, a részvény előtt is megnyílhat a tér felfelé / Fotó: Kallus György

Új elemzéssel jelentkezett az MBH Befektetési Bank hétfőn, melyben frissítette a régió számos országában meghatározó piaci pozícióval rendelkező mobilitási szolgáltató társaság részvényeire vonatkozó árfolyamvárakozását. A brókerház még az AutoWallis első féléves gyorsjelentését követően helyezte felülvizsgálat alá annak részvényeit.

A hét eleji elemzésben 147 forintos célárat állapítottak meg, ami közel 27 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a pénteki záróárhoz képest. A jókora hozampotenciál miatt az MBH továbbra is vételre ajánlja a hazai midcap részvényt.

Az elemzés szerint a nettó profit 93 százalékkal, az EBIT 65 százalékkal, az EBITDA pedig 31 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, amit elsősorban a romló marzsok és a magasabb finanszírozási költségek okoztak. A szakértők ugyanakkor arra számítanak, hogy a profitabilitás fokozatosan javulhat, és 2027-re már ismét érdemi eredménynövekedést érhet el a társaság.

A fordulat éve lehet 2027 az AutoWallisnál, megindulhat a részvényárfolyam is

A módosított előrejelzési pálya alapján a következő évekre a korábban valószínűsítettnél alacsonyabb árbevétellel számol a bankház. Ennek hátterében elsősorban a rövid távú nehézségek, különösen a gyenge első féléves teljesítmény, az enyhén csökkenő volumenek és a forint erősödése húzódik meg. Az első félév számai alapján az idei évet 1,6 százalékos árbevétel-csökkenéssel, 469,7 milliárd forinttal zárhatja a vállalat, jövőre viszont ismét beindulhat a növekedés, és így 510,7 milliárd forintra növelheti bevételeit az AutoWallis.

A frissített növekedési pálya alapján a társaság árbevétele 2031-re elérheti a 629 milliárd forintot, miközben a korábbi modell már 2030-ra 643 milliárd forintos árbevétellel kalkulált. Ez az előrejelzés kizárólag az organikus növekedésen alapszik és nem veszi figyelembe a jövőbeli esetleges akvizíciók, üzletfejlesztések hatásait, így alulbecsülheti a tényleges jövőbeli bővülést, konzervatívnak tekinthető.