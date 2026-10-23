Unalmas felszín, viharos mélység: defenzív menekülés az amerikai részvénypiacon

Az indexek viszonylagos stabilitását elsősorban a szektorok közötti tőkeáramlás, azaz a rotáció magyarázza. A geopolitikai feszültségek, valamint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások növekvő finanszírozási igénye az amerikai kötvénypiacon is bizonytalanságot teremtett, így a kötvények hozama és kockázati profilja eddig nem feltétlenül kínált vonzó alternatívát. A tőke jelentős része ezért nem hagyta el a részvénypiacot: a befektetők azon belül kerestek kedvezőbb célpontokat. Ennek során előtérbe kerültek azok a szektorok, amelyek teljesítménye kevésbé függ a gazdasági ciklusok ingadozásaitól, és amelyek így bizonytalan piaci környezetben is viszonylag kiszámítható eredményeket nyújthatnak.

Részvénypiac – az amerikai piacon az energiaszektor után az egészségügy és az alapvető fogyasztási cikkek teljesítettek a legjobban / Fotó: Joni Hanebutt

Részvénypiaci rotáció

A folyamat két legmarkánsabb nyertese az egészségügy és az alapvető fogyasztási cikkek (consumer staples) szektora lett. Ezek a defenzív szektorok az elmúlt időszakban jelentősen felülteljesítették a szélesebb részvénypiacot, annak ellenére, hogy várható eredménynövekedésük önmagában nem magyarázza az irántuk megnyilvánuló befektetői érdeklődés mértékét.

A kontraszt a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezonra vonatkozó várakozásokban válik igazán szembetűnővé. Az elemzői konszenzus az S&P 500 vállalatainál közel 30 százalékos egy részvényre jutó eredménynövekedéssel számol, ez a bővülés azonban rendkívül koncentrált.

A teljes növekedés mintegy harmada önmagában a Micron és az Nvidia teljesítményéből származhat, míg a tíz legnagyobb hozzájáruló a növekedés közel 70 százalékát adhatja. A technológiai szektorban várt, mintegy 65 százalékos profitnövekedéssel szemben az egészségügyben mindössze 5,5 százalékos, az alapvető fogyasztási cikkek szektorában pedig 3 százalékos eredménybővülés várható.

A befektetői preferenciák ennek ellenére éppen e két defenzív szektor felé tolódtak el: az elmúlt hónapban az energiaszektor után az egészségügy és az alapvető fogyasztási cikkek teljesítettek a legjobban.

Az energia relatív erejét a háborús kockázatok miatt magas szinten maradó olajárak is támogatják, a másik két szektor felülteljesítése mögött azonban elsősorban a defenzív pozicionálás áll.