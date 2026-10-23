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Magyar gazdaság

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Unalmas felszín, viharos mélység: defenzív menekülés az amerikai részvénypiacon

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A félvezetőipari részvények nyári lendületvesztése óta az amerikai részvénypiac első féléves lendülete is alábbhagyott. A korábbi emelkedés motorjának számító, mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények jelentős korrekciója ellenére azonban a vezető részvényindexek megőrizték értéküket. A látszólag nyugodt piaci felszín mögött jelentős átrendeződés zajlik, amely a befektetői kockázatvállalási hajlandóság változásáról árulkodik.
Somlai-Kiss Máté, a Concorde Értékpapír Zrt. részvényelemzője
2026.10.23, 06:59
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Az indexek viszonylagos stabilitását elsősorban a szektorok közötti tőkeáramlás, azaz a rotáció magyarázza. A geopolitikai feszültségek, valamint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások növekvő finanszírozási igénye az amerikai kötvénypiacon is bizonytalanságot teremtett, így a kötvények hozama és kockázati profilja eddig nem feltétlenül kínált vonzó alternatívát. A tőke jelentős része ezért nem hagyta el a részvénypiacot: a befektetők azon belül kerestek kedvezőbb célpontokat. Ennek során előtérbe kerültek azok a szektorok, amelyek teljesítménye kevésbé függ a gazdasági ciklusok ingadozásaitól, és amelyek így bizonytalan piaci környezetben is viszonylag kiszámítható eredményeket nyújthatnak.

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Részvénypiac – az amerikai piacon az energiaszektor után az egészségügy és az alapvető fogyasztási cikkek teljesítettek a legjobban  / Fotó: Joni Hanebutt

Részvénypiaci rotáció

A folyamat két legmarkánsabb nyertese az egészségügy és az alapvető fogyasztási cikkek (consumer staples) szektora lett. Ezek a defenzív szektorok az elmúlt időszakban jelentősen felülteljesítették a szélesebb részvénypiacot, annak ellenére, hogy várható eredménynövekedésük önmagában nem magyarázza az irántuk megnyilvánuló befektetői érdeklődés mértékét.

A kontraszt a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezonra vonatkozó várakozásokban válik igazán szembetűnővé. Az elemzői konszenzus az S&P 500 vállalatainál közel 30 százalékos egy részvényre jutó eredménynövekedéssel számol, ez a bővülés azonban rendkívül koncentrált. 

A teljes növekedés mintegy harmada önmagában a Micron és az Nvidia teljesítményéből származhat, míg a tíz legnagyobb hozzájáruló a növekedés közel 70 százalékát adhatja. A technológiai szektorban várt, mintegy 65 százalékos profitnövekedéssel szemben az egészségügyben mindössze 5,5 százalékos, az alapvető fogyasztási cikkek szektorában pedig 3 százalékos eredménybővülés várható.

A befektetői preferenciák ennek ellenére éppen e két defenzív szektor felé tolódtak el: az elmúlt hónapban az energiaszektor után az egészségügy és az alapvető fogyasztási cikkek teljesítettek a legjobban. 

Az energia relatív erejét a háborús kockázatok miatt magas szinten maradó olajárak is támogatják, a másik két szektor felülteljesítése mögött azonban elsősorban a defenzív pozicionálás áll.

A történelmi párhuzamok óvatosságra intenek. Az egészségügyi szektor 2026 elején olyan mértékű relatív alulteljesítést követően fordult emelkedésbe, amelyre utoljára 2000-ben volt példa. Az alapvető fogyasztási cikkek szektorának idei relatív lemaradása pedig még a dotcom-lufi kipukkanása előttit is meghaladta. 2000-ben a relatív teljesítmény javulása a szélesebb részvénypiac tartós gyengülésével esett egybe. 

Ezek a párhuzamok ugyan önmagukban nem tekinthetők megbízható előrejelzésnek, a szektorok közötti rotáció azonban olykor a szélesebb piac gyengülését megelőző, korai jelzésként szolgálhat. Amikor a befektetők a növekedési lehetőségek helyett egyre inkább a stabilitást keresik, az indexek változatlan szintje mögött a kockázatvállalási hajlandóság érdemi romlása húzódhat meg.

A defenzív szektorok felülteljesítése ugyanakkor nem vetít előre szükségszerűen szélesebb piaci korrekciót. A technológiai vállalatok gyorsjelentései, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások megtérülésére vonatkozó várakozások, valamint a következő negyedévekre szóló vállalati előrejelzések könnyen fordulatot hozhatnak a befektetői megítélésben. 

Mivel az eredménynövekedés továbbra is nagymértékben a technológiai szektorban koncentrálódik, a kedvező vállalati hírek gyorsan visszaterelhetik a tőkét a növekedési részvények felé. Ha azonban a defenzív szektorok relatív ereje tartósnak bizonyul, a befektetőknek a részvénykitettségük védelmén is komolyan el kell gondolkodniuk.

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