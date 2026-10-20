Deviza
EUR/HUF362,98 +0,04% USD/HUF323,21 -0,1% GBP/HUF431,41 +0,17% CHF/HUF392 +0,2% PLN/HUF83,02 -0,03% RON/HUF68,17 +0,07% CZK/HUF14,92 +0,07% EUR/HUF362,98 +0,04% USD/HUF323,21 -0,1% GBP/HUF431,41 +0,17% CHF/HUF392 +0,2% PLN/HUF83,02 -0,03% RON/HUF68,17 +0,07% CZK/HUF14,92 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 518,08 -0,22% MTELEKOM2 668 +0,3% MOL4 936 -0,65% OTP41 560 -0,26% RICHTER12 660 +0,16% OPUS219,5 +2,05% ANY6 100 0% AUTOWALLIS115,5 -3,9% WABERERS4 210 +0,24% BUMIX8 766,41 +0,06% CETOP4 936,73 -0,59% CETOP NTR3 174,2 -0,5% BUX143 518,08 -0,22% MTELEKOM2 668 +0,3% MOL4 936 -0,65% OTP41 560 -0,26% RICHTER12 660 +0,16% OPUS219,5 +2,05% ANY6 100 0% AUTOWALLIS115,5 -3,9% WABERERS4 210 +0,24% BUMIX8 766,41 +0,06% CETOP4 936,73 -0,59% CETOP NTR3 174,2 -0,5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Komoly hiba a Revolutnál: fizetni, utalni és pénzt felvenni sem tudnak egyes ügyfelek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Komoly fennakadások nehezítik a Revolut használatát október 20-án: egyes ügyfelek nem tudnak fizetni, utalni, pénzt váltani vagy készpénzt felvenni. Ráadásul nem ez az első probléma októberben a Revolut szolgáltatásainál, korábban több vásárlás összegét is váratlanul visszaírták a felhasználók számlájára.
Gergely Máté
2026.10.20, 08:47
Frissítve: 2026.10.20, 09:04
Szóljon hozzá!

Komoly fennakadásokat tapasztalnak kedden reggel a Revolut felhasználói: az alkalmazás több alapvető szolgáltatása is akadozik vagy egyáltalán nem működik. A problémák október 20-án reggel jelentkeztek, miközben a fintechcég saját rendszerfigyelő oldala 8 óra után még azt jelezte, hogy minden rendszer működőképes.

Komoly hiba a Revolutnál: fizetni, utalni és pénzt felvenni sem tudnak egyes ügyfelek
Komoly hiba a Revolutnál: fizetni, utalni és pénzt felvenni sem tudnak egyes ügyfelek / Fotó: Cristi Dangeorge

A RevB beszámolója szerint az alkalmazás megnyitásakor hibaüzenet jelenik meg, és egyszerre több funkció is érintett. Nem működik megfelelően a devizaváltás: az alkalmazás nem számolja ki a megadott összeg másik pénznemben vett értékét, és az áthelyezéshez szükséges gomb sem válik aktívvá. Probléma van az átutalásokkal is, a rendszer ugyanis nem tudja betölteni a másik fél adatait.

A fennakadás azonban nem csak az alkalmazáson belüli műveleteket érinti. A beszámoló szerint egyes kártyás fizetéseket is elutasítanak a terminálok, emellett ATM-ből sem lehet készpénzt felvenni. A hiba Androidon és iOS-en egyaránt jelentkezett, ami arra utal, hogy nem kizárólag valamelyik mobilplatformhoz köthető problémáról lehet szó.

Különösen szokatlan, hogy a Revolut hivatalos státuszoldala a reggeli órákban még nem jelzett fennakadást, miközben a közösségi médiában és a Revolut-felhasználók Facebook-csoportjában már megjelentek az első panaszok. Nem ez az első üzemzavar októberben. Október 12-én kisebb kártyás fizetési hiba jelentkezett, október 8-án pedig korábbi tranzakciók sztornózása okozott nagyobb visszhangot.

Több hiba októberben

A mostani fennakadás alig két héttel egy másik, magyar ügyfeleket érintő Revolut-probléma után jelentkezett. Október 8-án több felhasználó arról számolt be, hogy a szolgáltató korábbi kártyás vásárlásokat sztornózott, az összegek pedig visszakerültek a számlájukra. A jelenség több, egymástól független kereskedőnél – köztük a Pennynél, a Rossmannnál, a Lidlnél és a dm-nél – végrehajtott tranzakciókat is érintett. 

A háttérben vélhetően elszámolási probléma állhatott: ha a bank rendszere nem tudja megfelelően összekapcsolni a kereskedő által benyújtott elszámolást az eredeti zárolással, az összeg átmenetileg ismét elérhetővé válhat az ügyfél számláján. A Revolut hivatalos státuszoldala akkor sem jelzett rendszerhibát, miközben a felhasználói panaszok már tömegesen jelentek meg.

Szóljon hozzá!
Revolut
utalás
meghibásodás
pénzfelvétel
fizetés
fennakadás
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu