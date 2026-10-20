Komoly fennakadásokat tapasztalnak kedden reggel a Revolut felhasználói: az alkalmazás több alapvető szolgáltatása is akadozik vagy egyáltalán nem működik. A problémák október 20-án reggel jelentkeztek, miközben a fintechcég saját rendszerfigyelő oldala 8 óra után még azt jelezte, hogy minden rendszer működőképes.

Komoly hiba a Revolutnál: fizetni, utalni és pénzt felvenni sem tudnak egyes ügyfelek / Fotó: Cristi Dangeorge

A RevB beszámolója szerint az alkalmazás megnyitásakor hibaüzenet jelenik meg, és egyszerre több funkció is érintett. Nem működik megfelelően a devizaváltás: az alkalmazás nem számolja ki a megadott összeg másik pénznemben vett értékét, és az áthelyezéshez szükséges gomb sem válik aktívvá. Probléma van az átutalásokkal is, a rendszer ugyanis nem tudja betölteni a másik fél adatait.

A fennakadás azonban nem csak az alkalmazáson belüli műveleteket érinti. A beszámoló szerint egyes kártyás fizetéseket is elutasítanak a terminálok, emellett ATM-ből sem lehet készpénzt felvenni. A hiba Androidon és iOS-en egyaránt jelentkezett, ami arra utal, hogy nem kizárólag valamelyik mobilplatformhoz köthető problémáról lehet szó.

Különösen szokatlan, hogy a Revolut hivatalos státuszoldala a reggeli órákban még nem jelzett fennakadást, miközben a közösségi médiában és a Revolut-felhasználók Facebook-csoportjában már megjelentek az első panaszok. Nem ez az első üzemzavar októberben. Október 12-én kisebb kártyás fizetési hiba jelentkezett, október 8-án pedig korábbi tranzakciók sztornózása okozott nagyobb visszhangot.

Több hiba októberben

A mostani fennakadás alig két héttel egy másik, magyar ügyfeleket érintő Revolut-probléma után jelentkezett. Október 8-án több felhasználó arról számolt be, hogy a szolgáltató korábbi kártyás vásárlásokat sztornózott, az összegek pedig visszakerültek a számlájukra. A jelenség több, egymástól független kereskedőnél – köztük a Pennynél, a Rossmannnál, a Lidlnél és a dm-nél – végrehajtott tranzakciókat is érintett.

A háttérben vélhetően elszámolási probléma állhatott: ha a bank rendszere nem tudja megfelelően összekapcsolni a kereskedő által benyújtott elszámolást az eredeti zárolással, az összeg átmenetileg ismét elérhetővé válhat az ügyfél számláján. A Revolut hivatalos státuszoldala akkor sem jelzett rendszerhibát, miközben a felhasználói panaszok már tömegesen jelentek meg.