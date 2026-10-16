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Partraszállás Amerikában, na meg a háborús profit, alaposan megugrott a Rheinmetall részvényárfolyama

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Több tényező hatására került újra a fókuszba a német hadiipari vállalat. A Rheinmetall megérkezett Amerikába, profitál az ukrán háborúból, megduplázta hitelkeretét, azaz egyértelműen növekedésre készül a menedzsment.
Murányi Ernő
2026.10.16, 15:45
Frissítve: 2026.10.16, 16:07
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Erőteljes emelkedésbe kezdett a héten a Rheinmetall részvényárfolyama. A német hadiipari vállalat papírjai péntek délelőtt például 5,1 százalékkal, 1079 euróra drágultak, ám már csütörtökön is 4,4 százalékkal került feljebb a kurzus, miután a befektetők ismét elkezdtek fokozott érdeklődést mutatni az európai védelmi szektor iránt. 

Rheinmetall 34th International Defence Industry Exhibition (MSPO) Kielce, Poland
Partraszállás Amerikában, alaposan megugrott a Rheinmetall részvényárfolyama / Fotó: NurPhoto via AFP

Zelenszkij besegített a Rheinmetallnak

A háttérben ráadásul több ok is meghúzódik, geopolitikai, vállalatspecifikus és technikai tényezők összjátéka alakítja a vállalat rövid és középtávú megítélését. 

A közvetlen katalizátort amúgy az ukrajnai konfliktus újabb eszkalációja jelenti. Miután Kijev feladta az energetikai infrastruktúrára vonatkozó hétvégi tűzszüneti megállapodást és egy Moszkva közelében található finomítóra mért csapást, a piac ismét arra kezdett árazni, hogy a háború elhúzódó jellege tartósan magas védelmi kiadásokat eredményezhet Európában. 

A befektetők azt is bekalkulálják, hogy az Egyesült Államok jövőbeni hírszerzési és fegyverszállítási támogatása kevésbé lesz egyértelmű, ami az európai fegyvergyártók szerepének további erősödését vetíti előre. A hazánkban is több gyárat működtető  Rheinmetall mint a kontinens egyik legfontosabb stratégiai beszállítója csinos hasznot húzhat a körülmények alakulásából.

Amerika a nagy ígéret

Az ukrajnai háború mellett ugyanakkor jelentős figyelmet kap a vállalat amerikai partraszállása is. A washingtoni AUSA 2026 védelmi kiállításon a Rheinmetall olyan szegmenseit mutatta be, mint a harcjárművek, az autonóm rendszerek, a légvédelmi megoldások és a lőszergyártás. A piac már régóta árgus szemmel figyeli, hogy a cég miként tudja európai sikereit az Egyesült Államokban is meghonosítani. 

A tengerentúli piac ugyanis nemcsak mérete miatt kulcsfontosságú, hanem azért is, mert hosszú távon jelentősen diverzifikálhatná a vállalat bevételi forrásait.

Árnyalja a képet ellenben, hogy a kiállításon való részvételből egyelőre nem születtek nagyszabású új megrendelések. A részvény drágulása ezért inkább a jövőbeni lehetőségekbe vetett bizalmat tükrözi, mintsem konkrét üzleti eredményeket. A befektetők bíznak benne, hogy a bemutatott technológiák végül az amerikaiakat is meggyőzik, ám ennek bizonyítékai még hiányoznak.

Megduplázták a hitelkeretet

A vállalat pénzügyi helyzete is növeli az optimizmust. Kedvező fogadtatásban részesült a piacon, hogy a társaság idő előtt megújította szindikált hitelkeretét, és annak méretét ráadásul 750 millió euróról 1,5 milliárd euróra emelte. Ez a lépés jelentősen növeli a rendelkezésre álló likviditást, ami lehetővé teszi a kapacitásbővítéseket, az előfinanszírozási igények kezelését és az esetleges új programok gyorsabb kiszolgálását. 

A piac ezt annak jeleként értelmezte, hogy a vezetés jelentős növekedési lehetőségekre készül.

A részvény árfolyamának emelkedését mindamellett technikai tényezők is támogatják. A papír áttörte a 38 napos mozgóátlagot, amely a technikai elemzésben fontos pozitív jelzésnek számít. Az emelkedő korrekció a 904 euró körüli mélypontokról indult, amit növekvő forgalom is kísér. Az ilyen típusú technikai kitörések gyakran további vásárlókat vonzanak, különösen azokat a befektetőket, akik a rövid távú trendeket követik. 

Drónfejlesztés Ausztráliában

Mindeközben a vállalat nemcsak hagyományos fegyverrendszerekben gondolkodik. Az ausztrál leányvállalat új együttműködéseket jelentett be több technológiai partnerrel. Ezek között szerepel 

  • az ember és gép közötti együttműködést támogató rendszerek integrálása Boxer harcjárművekbe, 
  • valamint egy szabványos katonai konténerben szállítható drónelhárító rendszer fejlesztése. 

Az ilyen projektek jól mutatják, hogy a modern hadviselésben egyre fontosabbá váló autonóm és pilóta nélküli képességek területén is szeretne vezető szerepet betölteni a társaság.

A következő fontos esemény a november 5-én esedékes harmadik negyedéves gyorsjelentés lesz. A befektetők nemcsak az eredményeket figyelik majd, hanem mindenekelőtt a rendelésállományra, az amerikai üzleti lehetőségekre és a vezetőség előrejelzéseire koncentrálnak. 

Ezek az információk fogják eldönteni, hogy a mostani árfolyam-emelkedés egy tartós emelkedő trend kezdetét jelenti-e, vagy csupán egy átmeneti korrekcióról van szó egy hosszabb távon még mindig bizonytalan pályán mozgó részvény esetében. 

A Rheinmetall mindenesetre továbbra is az európai védelmi szektor egyik legizgalmasabb szereplője. A geopolitikai környezet, az amerikai terjeszkedési ambíciók és az erős pénzügyi háttér jelentős növekedési lehetőségeket kínálhatnak, ám a megindult pozitív korrekció csak akkor lesz tartós, ha a vállalat a következő hónapokban konkrét, nagy kaliberű megrendeléseket és folyamatosan bővülő rendelésállományról számol be.

A Rheinmetall részvényei év eleje óta 33 százalékkal gyengültek.

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