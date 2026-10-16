Partraszállás Amerikában, na meg a háborús profit, alaposan megugrott a Rheinmetall részvényárfolyama

Erőteljes emelkedésbe kezdett a héten a Rheinmetall részvényárfolyama. A német hadiipari vállalat papírjai péntek délelőtt például 5,1 százalékkal, 1079 euróra drágultak, ám már csütörtökön is 4,4 százalékkal került feljebb a kurzus, miután a befektetők ismét elkezdtek fokozott érdeklődést mutatni az európai védelmi szektor iránt.

Partraszállás Amerikában, alaposan megugrott a Rheinmetall részvényárfolyama / Fotó: NurPhoto via AFP

Zelenszkij besegített a Rheinmetallnak

A háttérben ráadásul több ok is meghúzódik, geopolitikai, vállalatspecifikus és technikai tényezők összjátéka alakítja a vállalat rövid és középtávú megítélését.

A közvetlen katalizátort amúgy az ukrajnai konfliktus újabb eszkalációja jelenti. Miután Kijev feladta az energetikai infrastruktúrára vonatkozó hétvégi tűzszüneti megállapodást és egy Moszkva közelében található finomítóra mért csapást, a piac ismét arra kezdett árazni, hogy a háború elhúzódó jellege tartósan magas védelmi kiadásokat eredményezhet Európában.

A befektetők azt is bekalkulálják, hogy az Egyesült Államok jövőbeni hírszerzési és fegyverszállítási támogatása kevésbé lesz egyértelmű, ami az európai fegyvergyártók szerepének további erősödését vetíti előre. A hazánkban is több gyárat működtető Rheinmetall mint a kontinens egyik legfontosabb stratégiai beszállítója csinos hasznot húzhat a körülmények alakulásából.

Amerika a nagy ígéret

Az ukrajnai háború mellett ugyanakkor jelentős figyelmet kap a vállalat amerikai partraszállása is. A washingtoni AUSA 2026 védelmi kiállításon a Rheinmetall olyan szegmenseit mutatta be, mint a harcjárművek, az autonóm rendszerek, a légvédelmi megoldások és a lőszergyártás. A piac már régóta árgus szemmel figyeli, hogy a cég miként tudja európai sikereit az Egyesült Államokban is meghonosítani.

A tengerentúli piac ugyanis nemcsak mérete miatt kulcsfontosságú, hanem azért is, mert hosszú távon jelentősen diverzifikálhatná a vállalat bevételi forrásait.

Árnyalja a képet ellenben, hogy a kiállításon való részvételből egyelőre nem születtek nagyszabású új megrendelések. A részvény drágulása ezért inkább a jövőbeni lehetőségekbe vetett bizalmat tükrözi, mintsem konkrét üzleti eredményeket. A befektetők bíznak benne, hogy a bemutatott technológiák végül az amerikaiakat is meggyőzik, ám ennek bizonyítékai még hiányoznak.