Harmadszor is megcsinálta a magyar cég, ami másnak még nem sikerült: dollármilliárdos lett Amerikában, pénzhegyeket hoz haza a Richter

A hét vége előtt kapott jó hírt a Richter, amit tengerentúli partnere, az AbbVie szállított péntek kora délután. A magyar gyógyszergyártó vezető készítményének negyedéves értékesítése dinamikusan bővült az Egyesült Államokban, és ismét átlépte az egymilliárd dolláros határt.

Több mint egymilliárd dollár bevételt termelt a Richter gyógyszere az Egyesült Államokban / Fotó: Kallus György

A budapesti központú társaság kutatói által kifejlesztett, cariprazine hatóanyagú Vraylar 1,07 milliárd dollár árbevételt termelt az AbbVie-nek a július és szeptember közötti három hónapban. Ez éppen megegyezik az előző negyedéves felírások volumenével, a tavalyi szinthez képest viszont 14,3 százalékos növekedést jelent.

A Vraylar eladása 2025 utolsó negyedévében lépte át első alkalommal az egymilliárd dollárt, a jelenlegi pedig már a harmadik olyan háromhavi periódus, amikor ezt abszolválja a hazai társaság.

Az amerikai piacra több mint egy évtizede bevezetett antipszichotikum tengerentúli forgalmából royalty bevételre jogosult a Richter, ami a teljes bevétel közel egyötöde. Az AbbVie így csaknem 200 milliárd dollárt, jelenlegi árfolyamon mintegy 64,7 milliárd forintot utal a magyar társaságnak. Ez az összeg szinte teljes egészében a Richter eredményét növeli.

Fej-fej mellett a Botox és a Richter csúcsgyógyszere

A skizofrénia, bipoláris zavar és major depressziós zavar kezelésére alkalmazott magyar sikertermék az AbbVie másik neoropszichiátriai készítményéhez, a Botoxhoz hasonló forgalmat szállított. Utóbbiból 1,08 milliárd dollárt hozott az amerikai vállalatnak a legutóbbi három hónap során.

Az ide év első kilenc hónapjában 3,04 milliárd dollár bevételt termelt a Vraylar, melynek értékesítése 17,1 százalékkal nőtt a tavalyi első három negyedévhez képest.

A cariprazine hatóanyagú antipszichotikum tengerentúli értékesítése szezonálisan jellemzően az év végéhez közeledve pörög fel igazán, a negyedik negyedév számít a legerősebbnek. Az amerikai értékesítési partner a csúcsévben ötmilliárd dolláros bevételre számít a Richter csúcsgyógyszerétől.

Az AbbVie teljes neurológiai portfóliójának forgalma 19,4 százalékkal ugrott meg a harmadik negyedévben, ami az üzletágak közül a legdinamikusabb bővülést érte el. Nagyrészt ennek is köszönhetően az amerikai bigpharma cég az elemzői várakozások feletti, 10,3 százalékos csoportszintű bevételnövekedésről adott számot, és egész éves eredménycélját is 13,95-13,99 dollárra emelte részvényenként.