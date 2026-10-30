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Harmadszor is megcsinálta a magyar cég, ami másnak még nem sikerült: dollármilliárdos lett Amerikában, pénzhegyeket hoz haza a Richter

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A magyar gyógyszergyártó vezető készítményének forgalma 14 százalékkal bővült az Egyesült Államokban az értékesítési partner AbbVie friss negyedéves jelentése alapján. A Richter kutatói által kifejlesztett cariprazine ismét egymilliárd dollár feletti bevételt szállított a tengerentúlon.
K. T.
2026.10.30, 13:47
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A hét vége előtt kapott jó hírt a Richter, amit tengerentúli partnere, az AbbVie szállított péntek kora délután. A magyar gyógyszergyártó vezető készítményének negyedéves értékesítése dinamikusan bővült az Egyesült Államokban, és ismét átlépte az egymilliárd dolláros határt.

Richter, Vraylar, AbbVie, gyógyszer
Több mint egymilliárd dollár bevételt termelt a Richter gyógyszere az Egyesült Államokban / Fotó: Kallus György

A budapesti központú társaság kutatói által kifejlesztett, cariprazine hatóanyagú Vraylar 1,07 milliárd dollár árbevételt termelt az AbbVie-nek a július és szeptember közötti három hónapban. Ez éppen megegyezik az előző negyedéves felírások volumenével, a tavalyi szinthez képest viszont 14,3 százalékos növekedést jelent.

A Vraylar eladása 2025 utolsó negyedévében lépte át első alkalommal az egymilliárd dollárt, a jelenlegi pedig már a harmadik olyan háromhavi periódus, amikor ezt abszolválja a hazai társaság.

Az amerikai piacra több mint egy évtizede bevezetett antipszichotikum tengerentúli forgalmából royalty bevételre jogosult a Richter, ami a teljes bevétel közel egyötöde. Az AbbVie így csaknem 200 milliárd dollárt, jelenlegi árfolyamon mintegy 64,7 milliárd forintot utal a magyar társaságnak. Ez az összeg szinte teljes egészében a Richter eredményét növeli.

Fej-fej mellett a Botox és a Richter csúcsgyógyszere

A skizofrénia, bipoláris zavar és major depressziós zavar kezelésére alkalmazott magyar sikertermék az AbbVie másik neoropszichiátriai készítményéhez, a Botoxhoz hasonló forgalmat szállított. Utóbbiból 1,08 milliárd dollárt hozott az amerikai vállalatnak a legutóbbi három hónap során.

Az ide év első kilenc hónapjában 3,04 milliárd dollár bevételt termelt a Vraylar, melynek értékesítése 17,1 százalékkal nőtt a tavalyi első három negyedévhez képest.

A cariprazine hatóanyagú antipszichotikum tengerentúli értékesítése szezonálisan jellemzően az év végéhez közeledve pörög fel igazán, a negyedik negyedév számít a legerősebbnek. Az amerikai értékesítési partner a csúcsévben ötmilliárd dolláros bevételre számít a Richter csúcsgyógyszerétől.

Az AbbVie teljes neurológiai portfóliójának forgalma 19,4 százalékkal ugrott meg a harmadik negyedévben, ami az üzletágak közül a legdinamikusabb bővülést érte el. Nagyrészt ennek is köszönhetően az amerikai bigpharma cég az elemzői várakozások feletti, 10,3 százalékos csoportszintű bevételnövekedésről adott számot, és egész éves eredménycélját is 13,95-13,99 dollárra emelte részvényenként.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény15:19:58
Árfolyam: 12 900 HUF -200 / -1,55 %
Forgalom: 1 104 162 980 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A vezetőség az utolsó negyedévre is lendületes növekedésre számít teljes portfólióján belül.

A Richter november 10-én, kedden fedi fel legfrissebb pénzügyi jelentését. A társaság részvényei 0,8 százalékot süllyedtek péntek kora délutánig a pesti tőzsdén, 2026-ban viszont 32 százalékkal hízott a piaci kapitalizációja.

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