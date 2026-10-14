Hiánypótló gyógyszert visz Amerikába a Richter: újabb akadály hárult el, már csak egy döntésre várnak – nők millióinak életét könnyítheti meg az új készítmény
Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) értékelésre befogadta a Richter által kifejlesztett Fylrevy törzskönyvezési kérelmét – jelentette be szerda reggel a pesti tőzsde honlapján a magyar gyógyszergyártó vállalat.
Úttörő jelentőségű lehet a Richter gyógyszere
A Fylrevy egy innovatív, orálisan alkalmazott, Estetrol (E4) alapú ösztrogénterápia, amely a menopauzával összefüggő közepesen súlyos vagy súlyos vazomotoros tünetek (VMS) kezelésére szolgál. Az FDA várhatóan 2027 harmadik negyedévéig elbírálja a törzskönyvezési kérelmet.
Jóváhagyás esetén a Fylrevy lesz az első, E4-et tartalmazó menopauzális hormonterápia az Egyesült Államokban.
A készítmény 2026 márciusában forgalombahozatali engedélyt kapott az Európai Bizottságtól, amely az Európai Gazdasági Térség valamennyi tagállamára érvényes. A készítmény hormonpótló terápiaként alkalmazható a posztmenopauzális, méheltávolításon át nem esett nők ösztrogénhiányos tüneteinek kezelésére, akiknél az utolsó menstruáció óta legalább 12 hónap telt el, valamint hormonpótló terápiaként méheltávolításon átesett posztmenopauzális nők ösztrogénhiányos tüneteik kezelésére is használható. A Fylrevy-t jelenleg Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Finnországban és Svédországban forgalmazzák.
„Nagy örömmel fogadtuk, hogy legújabb, a menopauza kezelésére szolgáló innovációnk törzskönyvezési kérelmét befogadták az Egyesült Államokban, a világ legnagyobb gyógyszerpiacán. Annak ellenére, hogy a posztmenopauzális tünetek nők millióinak életminőségét befolyásolják világszerte, ezen a terápiás területen mindeddig korlátozott előrelépés történt. Ez a jelentős mérföldkő jól tükrözi a Richter hosszú távú elkötelezettségét az innováció, valamint e jelentős, jelenleg nem megfelelően kezelt egészségügyi szükséglet kezelése iránt. Továbbra is azon dolgozunk, hogy ez a terápia az amerikai betegek számára is elérhetővé váljon, összhangban azon küldetésünkkel, amely a nők egészségének világszintű előmozdítását szolgálja” – mondta el Dr. Turek Péter, a Richter nőgyógyászati üzletágának vezetője.
Az 1901- ben alapított, magyarországi székhelyű, 2025-ben 4,8 milliárd eurós piaci kapitalizációval és 2,3 milliárd eurós árbevétellel rendelkező vállalat Közép-Európa legnagyobb K+F központját működteti. Áttörő kutatásokat végez a neuropszichiátria és a nőgyógyászat területén, míg a biotechnológiai és generikus készítmények az alapvető készítmények portfólióját erősítik.
A Richter részvényei 24 százalékkal értékelődtek fel az év eleje óta. A gyógyszergyártó társaság november 10-én teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését.