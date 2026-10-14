Nagy napja volt a Richternek, ütötték az OTP-t, gyengült a forint is, négyéves csúcson jár a földgáz ára
A vártnál jobban felpörgő amerikai infláció által indított negatív hullámok fordították meg a szerdai kereskedést a globális tőkepiacokon, megütve az OTP-t és a forintot is. A szeptemberi amerikai maginfláció ugyanis havi alapon a várt 0,2 százalék helyett 0,3 százalékkal emelkedett, ami jócskán felerősítette a kamatemelési várakozásokat. A Richtert azonban ezen a napon nem lehetett megállítani.
Negatív fordulatot hozott az amerikai inflációs adat
A Wall Streeten az S&P 500 és a Nasdaq - a technológiai szektor és a félvezetőgyártók vezetésével - lefelé vette az irányt, miközben a Dow Jones csak minimálisan csökkent, míg Európában az olajár- és kötvényhozam-mozgások a pozitív tartományban tartották az indexeket - írják a spanyol Caixa Bank elemzői.
A tengerentúli inflációs adat hatására az amerikai 10 éves állampapír hozama hirtelen 5,28 százalékra ugrott, míg a dollár jelentősen erősödött a főbb devizákkal szemben a megélénkülő kamatvárakozások nyomán.
Az emelkedő állampapírhozamok és a tartósan magas kamatkörnyezet miatti aggodalmak miatt pedig szórni kezdték az európai banki részvényeket is, köztük a francia BNP Paribas és az olasz UniCredit és nem utolsósorban az OTP papírjait is.
Nincs megnyugvás energiafronton sem, az európai földgáz ára a holland TTF gáztőzsdén négyeves csúcsra, 85,9 €/MWh-ra emelkedett
- a közel-keleti ellátási kockázatok
- és az alacsony tárolói szintek miatt.
A Brent nyersolaj ára hordónként eközben 105-106 dollár körül ingadozott.
Mindennek ellenére a vezető európai részvényindexek nem váltottak vörösbe, ám a délelőtti emelkedésük jelentős részét letörölte a hirtelen jött inflációs sokk.
A DAX például közvetlenül az adat közlése előtt, 14:30-kor napi csúcsán, 0,72 százalékos pluszban járt, ahonnan percek alatt +0,32 százalékra esett vissza, majd lassan újra felfelé mozgott.
A BÉT-en a Richter vitte a prímet
A pesti tőzsdén a blue chipek közül az OTP vélhetően tehát nemzetközi hatásra fordult le fél három körül, s a délelőtti jelentős pluszok után végül 2,2 százalékos eséssel, 41 470 forinton búcsúzott a parkettől.
A Mol részvényesei viszont fellélegezhettek, a napok óta tartó völgymenet után az olajpapír kurzusa 1,6 százalékkal, 4974 forintra emelkedett. A fordulatra attól a körülménytől nem egészen függetlenül kerülhetett sor, hogy a Brent hordóára még mindig 106 dollár körül ingadozik.
A bombahírt bejelentő Richter volt ugyanakkor a nap sztárpapírja. A gyógyszerrészvények 2,8 százalékkal, egészen 12 590 forintig lőttek ki.
Az amerikai gyógyszerhivatal befogadta a Fylrevy törzskönyvezési kérelmét. Jóváhagyás esetén a Richter készítménye lesz az első, esterolt tartalmazó menopauzális hormonterápia az Egyesült Államokban.
A Magyar Telekom is elemében volt, a távközlési részvény árfolyama 2,2 százalékkal, 2656 forintig vágtázott.
Hiába drágult a másik három blue chip, az OTP miatt mínusz 0,05 százalékkal, 143 485 pontra csökkent a BUX. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 31 milliárd forintot.
A többi cég közül ezúttal a Masterplast tűnt ki, nem is annyira a 0,7 százalékos erősödésével és 2850 forintos záróárával, mint inkább csaknem 300 millió forintos forgalmával.
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A forint a nap első felében kifejezetten jól teljesített, folytatva a korábbi napok korrekcióját. Az euró jegyzése a reggeli órákban 363,7 forint környékén is járt, ami a forint oldalán háromhetes csúcs közeli szintet jelentett.
Az amerikai inflációs adat publikálása után azonban a globális kockázatkerülés és a dollár szárnyalása azonnal nyomás alá helyezte a feltörekvő piaci devizákat, így a forint is némileg lejtőre került. A tőzsdezárás magasságában 364,1 forintot ért a közösségi deviza egysége, azaz azért az erős oldalon maradt a magyar fizetőeszköz.