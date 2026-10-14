Nagy napja volt a Richternek, ütötték az OTP-t, gyengült a forint is, négyéves csúcson jár a földgáz ára

A vártnál jobban felpörgő amerikai infláció által indított negatív hullámok fordították meg a szerdai kereskedést a globális tőkepiacokon, megütve az OTP-t és a forintot is. A szeptemberi amerikai maginfláció ugyanis havi alapon a várt 0,2 százalék helyett 0,3 százalékkal emelkedett, ami jócskán felerősítette a kamatemelési várakozásokat. A Richtert azonban ezen a napon nem lehetett megállítani.

Nagy napja volt a Richternek, ütötték az OTP-t, gyengült a forint is / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Negatív fordulatot hozott az amerikai inflációs adat

A Wall Streeten az S&P 500 és a Nasdaq - a technológiai szektor és a félvezetőgyártók vezetésével - lefelé vette az irányt, miközben a Dow Jones csak minimálisan csökkent, míg Európában az olajár- és kötvényhozam-mozgások a pozitív tartományban tartották az indexeket - írják a spanyol Caixa Bank elemzői.

A tengerentúli inflációs adat hatására az amerikai 10 éves állampapír hozama hirtelen 5,28 százalékra ugrott, míg a dollár jelentősen erősödött a főbb devizákkal szemben a megélénkülő kamatvárakozások nyomán.

Az emelkedő állampapírhozamok és a tartósan magas kamatkörnyezet miatti aggodalmak miatt pedig szórni kezdték az európai banki részvényeket is, köztük a francia BNP Paribas és az olasz UniCredit és nem utolsósorban az OTP papírjait is.

Nincs megnyugvás energiafronton sem, az európai földgáz ára a holland TTF gáztőzsdén négyeves csúcsra, 85,9 €/MWh-ra emelkedett

a közel-keleti ellátási kockázatok

és az alacsony tárolói szintek miatt.

A Brent nyersolaj ára hordónként eközben 105-106 dollár körül ingadozott.

Mindennek ellenére a vezető európai részvényindexek nem váltottak vörösbe, ám a délelőtti emelkedésük jelentős részét letörölte a hirtelen jött inflációs sokk.

A DAX például közvetlenül az adat közlése előtt, 14:30-kor napi csúcsán, 0,72 százalékos pluszban járt, ahonnan percek alatt +0,32 százalékra esett vissza, majd lassan újra felfelé mozgott.

A BÉT-en a Richter vitte a prímet

A pesti tőzsdén a blue chipek közül az OTP vélhetően tehát nemzetközi hatásra fordult le fél három körül, s a délelőtti jelentős pluszok után végül 2,2 százalékos eséssel, 41 470 forinton búcsúzott a parkettől.