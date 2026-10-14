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Nagy napja volt a Richternek, ütötték az OTP-t, gyengült a forint is, négyéves csúcson jár a földgáz ára

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Állta a sarat a BUX, egy kicsit mégis gyengült. Az OTP egymaga rántotta vissza a pesti tőzsde vezető indexét, pedig a libikóka másik oldalán hárman is ültek, köztük a remek napot kifogó Richter.
Murányi Ernő
2026.10.14, 17:33
Frissítve: 2026.10.14, 17:52
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A vártnál jobban felpörgő amerikai infláció által indított negatív hullámok fordították meg a szerdai kereskedést a globális tőkepiacokon, megütve az OTP-t és a forintot is. A szeptemberi amerikai maginfláció ugyanis havi alapon a várt 0,2 százalék helyett 0,3 százalékkal emelkedett, ami jócskán felerősítette a kamatemelési várakozásokat. A Richtert azonban ezen a napon nem lehetett megállítani.

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Nagy napja volt a Richternek, ütötték az OTP-t, gyengült a forint is / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Negatív fordulatot hozott az amerikai inflációs adat

A Wall Streeten az S&P 500 és a Nasdaq - a technológiai szektor és a félvezetőgyártók vezetésével - lefelé vette az irányt, miközben a Dow Jones csak minimálisan csökkent, míg Európában az olajár- és kötvényhozam-mozgások a pozitív tartományban tartották az indexeket - írják a spanyol Caixa Bank elemzői.

A tengerentúli inflációs adat hatására az amerikai 10 éves állampapír hozama hirtelen 5,28 százalékra ugrott, míg a dollár jelentősen erősödött a főbb devizákkal szemben a megélénkülő kamatvárakozások nyomán.

Az emelkedő állampapírhozamok és a tartósan magas kamatkörnyezet miatti aggodalmak miatt pedig szórni kezdték az európai banki részvényeket is, köztük a francia BNP Paribas és az olasz UniCredit és nem utolsósorban az OTP papírjait is.

Nincs megnyugvás energiafronton sem, az európai földgáz ára a holland TTF gáztőzsdén négyeves csúcsra, 85,9 €/MWh-ra emelkedett 

  • a közel-keleti ellátási kockázatok 
  • és az alacsony tárolói szintek miatt. 

A Brent nyersolaj ára hordónként eközben 105-106 dollár körül ingadozott.

Mindennek ellenére a vezető európai részvényindexek nem váltottak vörösbe, ám a délelőtti emelkedésük jelentős részét letörölte a hirtelen jött inflációs sokk.

A DAX például közvetlenül az adat közlése előtt, 14:30-kor napi csúcsán, 0,72 százalékos pluszban járt, ahonnan percek alatt +0,32 százalékra esett vissza, majd lassan újra felfelé mozgott.

A BÉT-en a Richter vitte a prímet

A pesti tőzsdén a blue chipek közül az OTP vélhetően tehát nemzetközi hatásra fordult le fél három körül, s a délelőtti jelentős pluszok után végül 2,2 százalékos eséssel, 41 470 forinton búcsúzott a parkettől. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 41 470 HUF 0 / -2,19 %
Forgalom: 23 764 662 410 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol részvényesei viszont fellélegezhettek, a napok óta tartó völgymenet után az olajpapír kurzusa 1,6 százalékkal, 4974 forintra emelkedett. A fordulatra attól a körülménytől nem egészen függetlenül kerülhetett sor, hogy a Brent hordóára még mindig 106 dollár körül ingadozik.  

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 974 HUF 0 / +1,59 %
Forgalom: 3 164 930 688 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A bombahírt bejelentő Richter volt ugyanakkor a nap sztárpapírja. A gyógyszerrészvények 2,8 százalékkal, egészen 12 590 forintig lőttek ki.

Az amerikai gyógyszerhivatal befogadta a Fylrevy törzskönyvezési kérelmét. Jóváhagyás esetén a Richter készítménye lesz az első, esterolt tartalmazó menopauzális hormonterápia az Egyesült Államokban.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 590 HUF 0 / +2,78 %
Forgalom: 2 096 074 930 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom is elemében volt, a távközlési részvény árfolyama 2,2 százalékkal, 2656 forintig vágtázott.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 656 HUF 0 / +2,15 %
Forgalom: 1 325 361 520 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Hiába drágult a másik három blue chip, az OTP miatt mínusz 0,05 százalékkal, 143 485 pontra csökkent a BUX. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 31 milliárd forintot.  

A többi cég közül ezúttal a Masterplast tűnt ki, nem is annyira a 0,7 százalékos erősödésével és  2850 forintos záróárával, mint inkább csaknem 300 millió forintos forgalmával.

 MASTERPLAST részvény
MASTERPLAST részvény17:20:00
Árfolyam: 2 850 HUF 0 / +0,71 %
Forgalom: 287 393 020 HUF
Napi
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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 A forint a nap első felében kifejezetten jól teljesített, folytatva a korábbi napok korrekcióját. Az euró jegyzése a reggeli órákban 363,7 forint környékén is járt, ami a forint oldalán háromhetes csúcs közeli szintet jelentett.

Az amerikai inflációs adat publikálása után azonban a globális kockázatkerülés és a dollár szárnyalása azonnal nyomás alá helyezte a feltörekvő piaci devizákat, így a forint is némileg lejtőre került. A tőzsdezárás magasságában 364,1 forintot ért a közösségi deviza egysége, azaz azért az erős oldalon maradt a magyar fizetőeszköz. 

 

 

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