Miközben az OTP és a Mol szenved, egy magyar részvény valósággal szárnyal – a gyenge forint és egy jövő heti amerikai adat segítheti csúcsra a Richtert
Kedvezőtlen piaci környezetben kerültek nyomás alá a tőzsdék a tengerentúlon, Európában és a hazai börzén is. A pesti parkett üde színfoltja a Richter volt, amely több mint öt százalékos hozamot szállított az október 23-i nemzeti ünnep miatt rövidített, négynapos kereskedési héten.
A közel-keleti konfliktus legfrissebb eszkalációja többéves csúcsra lökte az olajárakat a héten, a Brent hordóját 116 dollár felett is jegyezték. Eközben a kötvénypiaci hozamok emelkedése is a kockázatosabb eszközök elől szívta el a tőkét, a technológiai óriások vegyes eredményei láttán pedig ismét megélénkültek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetői aggodalmak.
A pesti tőzsdén mindez 2,4 százalékos esést eredményezett négy nap alatt, a BUX esését
- a Mol öt százalékos,
- az OTP 4,9 százalékos lefordulással alapozta meg,
- miközben a Magyar Telekom lényegében oldalazott.
A negyedik blue chip, a Richter azonban ebben a pesszimista hangulatban is jelentősen erősödni tudott A magyar gyógyszergyártó kurzusa 5,6 százalékkal pattant fel, éles kontrasztban a három másik nagypapír vesszőfutásával.
Ugyan cégspecifikus bejelentés, hír vagy pletyka sem érkezett a vállalat háza tájáról – legutóbb másfél hete, új nőgyógyászati készítményének amerikai törzskönyvezési kérelmének benyújtásáról tájékoztatott a Richter – így is a befektetők kedvence volt a mögöttünk hagyott héten.
A gyógyszerrészvény ára négy nap alatt 700 forinttal emelkedett, és ezzel már csupán 400 forintra van az éppen két hónapja elért, 13 570 forintos történelmi csúcstól.
A ralit több, a társaság számár kedvező tényező is támogathatta.
Gyenge forint támogatja a Richter-ralit, kiderül, hogy teljesít a csúcsgyógyszer Amerikában
A forint számottevően gyengült a devizapiacon, az euróval szemben 1,2 százalékkal, a dollárhoz képest másfél százalékkal értékelődött le a hazai valuta.
A Richternek ez azért jó hír, mert döntően exportpiacokra termel, és bevételének több mint 90 százaléka devizában – leginkább euróban, dollárban és rubelben – keletkezik. A forintban kimutatott forgalmat így növeli a magyar pénz gyengülése.
A társaság amerikai értékesítési partnere, az AbbVie jövő pénteken teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését, amiből magyar szempontból a Richter vezető készítményének tengerentúli értékesítési számai ígérkeznek a legfontosabbnak.
A Vraylar 1,071 milliárd dollár forgalmat ért el a második negyedévben az Egyesült Államokban, ami akkor új csúcsot jelentett.
A cariprazine hatóanyagú antipszichotikum tengerentúli értékesítése szezonálisan jellemzően az év végéhez közeledve pörög fel igazán, így most is felfokozott várakozás előzi meg az eladási számok közlését. Már csak azért is, mert a Richtert az amerikai bevétel mintegy ötöde royalty bevételként illeti meg, ami szinte egészében vállalat profitját növeli.
A brókerek is kitartanak a gyógyszerrészvény mellett
Az elemzők is bíznak a magyar blue chip részvényben, az LSEG adatbázisában szereplő konszenzusos 12 havi medián célár 13 700 forint, ami alapján az árfolyam belátható időn belül megdöntheti eddigi rekordját.
A Richter papírjait követő nyolc brókerház közül
- három vételt,
- öt pedig tartást javasol,
- eladás nincs a napirenden.
A két legfrissebb célár múlt hónapban érkezett a részvényre, az ODDO BHF 14 000 forintra, az Erste pedig valamivel 15 ezer forint alá lőtte be várakozását. Utóbbi jeenleg a legoptimistább várakozás a szakértői becslések között.
A Richter november 10-én ad majd számot a harmadik negyedéves teljesítményéről, így az addig hátralevő két és fél hétben is fókuszban maradhat a gyógyszerrészvény. A heti ralinak is köszönhetően az év eleje óta már harmadával nőtt a társaság tőzsdei értéke.