Miközben az OTP és a Mol szenved, egy magyar részvény valósággal szárnyal – a gyenge forint és egy jövő heti amerikai adat segítheti csúcsra a Richtert

Kedvezőtlen piaci környezetben kerültek nyomás alá a tőzsdék a tengerentúlon, Európában és a hazai börzén is. A pesti parkett üde színfoltja a Richter volt, amely több mint öt százalékos hozamot szállított az október 23-i nemzeti ünnep miatt rövidített, négynapos kereskedési héten.

A Richter volt a pesti tőzsde sztárja a héten, egyre közelebb a csúcshoz az árfolyam / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A közel-keleti konfliktus legfrissebb eszkalációja többéves csúcsra lökte az olajárakat a héten, a Brent hordóját 116 dollár felett is jegyezték. Eközben a kötvénypiaci hozamok emelkedése is a kockázatosabb eszközök elől szívta el a tőkét, a technológiai óriások vegyes eredményei láttán pedig ismét megélénkültek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetői aggodalmak.

A pesti tőzsdén mindez 2,4 százalékos esést eredményezett négy nap alatt, a BUX esését

a Mol öt százalékos,

az OTP 4,9 százalékos lefordulással alapozta meg,

miközben a Magyar Telekom lényegében oldalazott.

A negyedik blue chip, a Richter azonban ebben a pesszimista hangulatban is jelentősen erősödni tudott A magyar gyógyszergyártó kurzusa 5,6 százalékkal pattant fel, éles kontrasztban a három másik nagypapír vesszőfutásával.

Ugyan cégspecifikus bejelentés, hír vagy pletyka sem érkezett a vállalat háza tájáról – legutóbb másfél hete, új nőgyógyászati készítményének amerikai törzskönyvezési kérelmének benyújtásáról tájékoztatott a Richter – így is a befektetők kedvence volt a mögöttünk hagyott héten.

A gyógyszerrészvény ára négy nap alatt 700 forinttal emelkedett, és ezzel már csupán 400 forintra van az éppen két hónapja elért, 13 570 forintos történelmi csúcstól.

A ralit több, a társaság számár kedvező tényező is támogathatta.

Gyenge forint támogatja a Richter-ralit, kiderül, hogy teljesít a csúcsgyógyszer Amerikában

A forint számottevően gyengült a devizapiacon, az euróval szemben 1,2 százalékkal, a dollárhoz képest másfél százalékkal értékelődött le a hazai valuta.

A Richternek ez azért jó hír, mert döntően exportpiacokra termel, és bevételének több mint 90 százaléka devizában – leginkább euróban, dollárban és rubelben – keletkezik. A forintban kimutatott forgalmat így növeli a magyar pénz gyengülése.