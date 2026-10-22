Száguldott a Richter, de beszakadt az OTP és lejtőre került a Mol is
Negatív hangulat uralkodott csütörtökön a globális piacokon. Budapesten sem örülhettek a befektetők, kivéve a Richter részvényeseit.
A mai tőzsdenapon világszerte és a hazai piacon is jelentős eladási hullám söpört végig. A negatív hangulatot elsősorban a mesterségesintelligencia-szektorral kapcsolatos aggályok, például a Meta gyorsjelentése utáni technológiai profitrealizálás, valamint a Közel-Keleten fokozódó feszültségek miatti olajár-emelkedés váltotta ki.
A Brent típusú kőolaj ára május óta nem látott szintre, 112 dollárig ugrott.
A pesti tőzsdén a blue chipek közül az OTP 2,9 százalékkal, 40 350 forintra zuhant.
A Mol részvényesei sem igen örülhettek a nap végén, az olajpapír kurzusa 1,8 százalékkal, 4820 forintra esett.
A Richter azonban eszméletlenül jó formában volt. A gyógyszerrészvények nem kevesebb mint 4 százalékkal, 13 170 forintra lőttek ki.
Az euró jegyzése napközben átlépte a 366 forintos szintet. Mivel pedig a Richter bevételeinek túlnyomó része külföldi devizában keletkezik, a hazai fizetőeszköz gyengülése automatikusan növeli a vállalat forintban kifejezett profitját és bevételeit. Ezért a devizapiaci feszültségek idején a befektetők előszeretettel használják menedékpapírként a gyógyszergyártót.
A piacot a múlt héten is felpörgette az a bejelentés, hogy az amerikai FDA gyógyszerhatóság befogadta a cég új, Fylrevy néven futó, innovatív menopauza-gyógyszerének törzskönyvezési kérelmét. Ez a hosszú távú növekedési sztori fenntartja a stabil vételi érdeklődést a papír iránt
A Magyar Telekom is drágult, bár jóval szerényebben. A távközlési részvény árfolyama 0,1 százalékkal, 2686 forintig kapaszkodott fel.
Mindennek következtében 0,9 százalékkal, 142 049 pontra nőtt a BUX. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 36,2 milliárd forintot.
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A forint kissé szárnyaszegett volt a hét utolsó kereskedési napján. Az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 366 forintra emelkedett a tőzsdezárás időpontjára, de korábban ennél magasabban is járt.