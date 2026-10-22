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Száguldott a Richter, de beszakadt az OTP és lejtőre került a Mol is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nagyot esett a BUX csütörtökön. Brutális formában volt a Richter, de nagyot esett az OTP és a Mol.
Murányi Ernő
2026.10.22, 17:17
Frissítve: 2026.10.22, 17:31
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Negatív hangulat uralkodott csütörtökön a globális piacokon. Budapesten sem örülhettek a befektetők, kivéve a Richter részvényeseit.

LUS_IMG_4437 Richter
Száguldott a Richter, de beszakadt az OTP és lejtőre került a Mol is / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A mai tőzsdenapon világszerte és a hazai piacon is jelentős eladási hullám söpört végig. A negatív hangulatot elsősorban a mesterségesintelligencia-szektorral kapcsolatos aggályok, például a Meta gyorsjelentése utáni technológiai profitrealizálás, valamint a Közel-Keleten fokozódó feszültségek miatti olajár-emelkedés váltotta ki. 

A Brent típusú kőolaj ára május óta nem látott szintre, 112 dollárig ugrott.

A pesti tőzsdén a blue chipek közül az OTP 2,9 százalékkal, 40 350 forintra zuhant. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 40 350 HUF 0 / -2,89 %
Forgalom: 25 937 459 190 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol részvényesei sem igen örülhettek a nap végén, az olajpapír kurzusa 1,8 százalékkal, 4820 forintra esett.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 820 HUF 0 / -1,75 %
Forgalom: 2 826 478 406 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A  Richter azonban eszméletlenül jó formában volt. A gyógyszerrészvények nem kevesebb mint 4 százalékkal, 13 170 forintra lőttek ki.

Az euró jegyzése napközben átlépte a 366 forintos szintet. Mivel pedig a Richter bevételeinek túlnyomó része külföldi devizában keletkezik, a hazai fizetőeszköz gyengülése automatikusan növeli a vállalat forintban kifejezett profitját és bevételeit. Ezért a devizapiaci feszültségek idején a befektetők előszeretettel használják menedékpapírként a gyógyszergyártót.

A piacot a múlt héten is  felpörgette az a bejelentés, hogy az amerikai FDA gyógyszerhatóság befogadta a cég új, Fylrevy néven futó, innovatív menopauza-gyógyszerének törzskönyvezési kérelmét. Ez a hosszú távú növekedési sztori fenntartja a stabil vételi érdeklődést a papír iránt

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 170 HUF 0 / +4,03 %
Forgalom: 6 558 903 690 HUF
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Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom is drágult, bár jóval szerényebben. A távközlési részvény árfolyama 0,1 százalékkal, 2686 forintig kapaszkodott fel.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 686 HUF 0 / +0,07 %
Forgalom: 614 419 788 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Mindennek következtében 0,9 százalékkal, 142 049 pontra nőtt a BUX. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 36,2 milliárd forintot.  

BUX részvényindex
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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 A forint kissé szárnyaszegett volt a hét utolsó kereskedési napján. Az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 366 forintra emelkedett a tőzsdezárás időpontjára, de korábban ennél magasabban is járt.

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tőzsde
OTP
Richter
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