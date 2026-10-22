Negatív hangulat uralkodott csütörtökön a globális piacokon. Budapesten sem örülhettek a befektetők, kivéve a Richter részvényeseit.

Száguldott a Richter, de beszakadt az OTP és lejtőre került a Mol is / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A mai tőzsdenapon világszerte és a hazai piacon is jelentős eladási hullám söpört végig. A negatív hangulatot elsősorban a mesterségesintelligencia-szektorral kapcsolatos aggályok, például a Meta gyorsjelentése utáni technológiai profitrealizálás, valamint a Közel-Keleten fokozódó feszültségek miatti olajár-emelkedés váltotta ki.

A Brent típusú kőolaj ára május óta nem látott szintre, 112 dollárig ugrott.

A pesti tőzsdén a blue chipek közül az OTP 2,9 százalékkal, 40 350 forintra zuhant.