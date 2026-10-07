Elképesztő, sosem látott haszonnal finomít a Shell: hatalmas profitot zsebelhetett be az olajáriás – dörzsölhetik tenyerüket a Molnál is
Az elhúzódó amerikai-iráni háború következtében elszálló olaj- és gázárak rekordszintű finomítói árréshez segíthette a Shellt az előző negyedévben. A brit-holland olajóriás a hónap végén érkező gyorsjelentése előtt, szerdán kiadott piaci kitekintésében arról tájékoztatott, hogy a finomítási tevékenységén elért haszonkulcsa minden korábbinál magasabbra, 42 dollárra szökött fel a szeptember végén zárult három hónapban.
Ez közel kétszerese az előző negyedévben realizált, 24 dolláros hordónkénti haszonnak, az egy évvel korábbi finomítói marzsnak pedig csaknem négyszeres. Egy évvel korábban, amikor a közel-keleti háború még nem forgatta fel az energiapiacot, még 11,6 dollár nyereséget ért el minden egyes hordó nyersolajon.
Nagyot nyernek a közel-keleti háborún az olajóriások, köztük a Shell
A globális olajpiaci benchmark, a Brent típusú olajfajta ára februárban szökött az egekbe, azt követően, hogy az Egyesült Államok megtámadta Iránt, amely válaszul lezárta az olajkereskedelem szempontjából stratégiai fontosságú Hormuzi-szorost, és Öböl-beli szomszédainak olajinfrastruktúrája ellen intézett támadásokat. Az északi-tengeri nyersolaj hordónkénti ára jelenleg is 100 dollár felett jár, a nyersolajjal együtt pedig az olajtermékek ára – különösen a dízel – is tartósan magas szinteken maradt.
Az ellátási zavarok következtében megugró üzemanyagáraknak is betudhatóan a nagy energiavállalatok óriási több milliárd dolláros többletnyereséget zsebelhetnek be a konfliktuson.
A héten rajtoló tengerentúli vállalati gyorsjelentési szezon során is az energiaszektortól várják a legnagyobb, 114 százalékos nyereségnövekedést az elemzők.
A Shell gáz- és olajtermék kereskedelmi üzletágának eredménye várhatóan az előző negyedévi szinthez lesz hasonló, ami akkor a társaság történetének második legerősebb teljesítményét szállította.
A vezetőség ezzel párhuzamosan jelentősen megemelte a gáz- és olajtermelésre vonatkozó előrejelzését is, így a korábbi, 570-630 ezer hordós napi kihozatal helyett 740-780 ezer hordóegyenértéknek megfelelő szénhidrogént hozhatott felszínre a legutóbbi három hónap során. Ez jóval magasabb a második negyedévi 631 ezer hordó/nap termelésnél, de még így is távol marad a háború előtti, napi 900 ezer hordós átlagtól.
A világ legnagyobb LNG-termelői közé tartozó vállalat módosította cseppfolyósított földgáztermelésére vonatkozó becslését, amely 7,2-7,6 millió tonna közötti sávba érkezhetett meg, szemben a korábban jelzett 7,1-7,7 millió tonnával.
Ez a becslés már magában foglalja az ACR Resources hozzájárulását is. A cégfelvásárlást szeptember elején zárta le a Shell, amely 16,4 milliárd dollárt fizetett a kanadai energiavállalatért.
A Shell mindezek mellett szűkítette teljes upstream termelési prognózisát is, az eddigi 1,68-1,88 millió hordó helyett 1,74-1,84 millió hordó közé eshetett a harmadik negyedév tényleges kihozatala napi átlagban.
A frissített előrejelzésekre szerény, 0,6 százalékos emelkedéssel reagált a részvényárfolyam a londoni tőzsdén. Az év eleje óta 34 százalékkal került feljebb a Shell kurzusa.