Brutálisan megugrott a Shell profitja, négy éve nem kaszált ekkorát az olajóriás a háborús árakon – ennek bizony a Molnál is örülhetnek

Beváltotta a hozzá fűzött vérmes reményeket a Shell, amely csütörtökön 2022 óta a legmagasabb negyedéves nyereségéről számolt be, az iráni háború következtében egekbe szökő olajáraknak, a szélesre nyílt finomítói árréseknek köszönhetően. A magyar üzemanyagpiacon a Mollal is versenyző brit-holland olajóriás a kiemelkedő július-szeptember közötti teljesítményt követően megemelte az árfolyamkarbantartásra szolgáló részvény-visszavásárlási programjának keretösszegét.

Négy éves csúcsra ugrott a Shell nyeresége a felszökő olajáraknak és nagyra nyíló finomítói marzsoknak köszönhetően / Fotó: Chris Ratcliffe

Az európai olajipari óriás 10,81 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el a harmadik negyedévben, meghaladva ezzel a 10,33 milliárd dolláros elemzői várakozást. Az eredmény csaknem a duplája az egy évvel korábban elért 5,43 milliárd dollárnak.

Rengeteg pénzt termelt a drága olajból a Shell

Az imár kilenc hónapja tartó amerikai-iráni háború súlyos zavarokat váltott ki a globális energiaellátásban, és hozzájárult ahhoz, hogy a Shell finomítói árrése hordónként rekordmagasságú, 42 dolláros szintre emelkedjen. Ez jelentős növekedés az egy évvel korábbi 11,6 dollárhoz és az előző negyedévi 24 dollárhoz képest egyaránt.

A világ legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG) termelői közé tartozó vállalat integrált földgázüzletága 3,04 milliárd dolláros nyereséget termelt, túlszárnyalva a 2,93 milliárd dolláros piaci prognózist. A kutatás-termelés (upstream) szegmens 3,19 milliárd dolláros eredménye szintén felülmúlta az előzetesen várt 3,1 milliárd dollárt.

A működési tevékenységből származó pénzáramlás az egy évvel korábbi 12,24 milliárd dollárról 21,7 milliárd dollárra ugrott, könnyedén meghaladva a 18,18 milliárd dolláros elemzői konszenzust.

A vállalat kőolaj- és gáztermelése 17 száalékkal csökkent 2026 első kilenc hónapjában, éves bázison, elsősorban azért, mert a közel-keleti konfliktus miatt csökkent a Katarból érkező mennyiség. Az LNG termelési volumen ezzel szemben 12 százalékkal nőtt, amit a kanadai kitermelés fokozatos felfuttatása támogatott, kompenzálva a katari ellátási zavarokat.

A várakozásokat is felülmúló teljesítmény ismeretében a vezetőség kétmilliárd dollárral megemelte az eddigi, három milliárd dolláros negyedéves részvény-visszavásárlási keretet. Az új, öt milliárdos keretösszeg vállalat történetének második legnagyobb ilyen programja, amelyet csak a 2022 második negyedévében elindított, 6 milliárd dolláros visszavásárlás előz meg.