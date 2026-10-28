Deviza
EUR/HUF367,11 +0,07% USD/HUF329,49 -0,07% GBP/HUF438,4 -0,09% CHF/HUF396,98 -0,2% PLN/HUF83,38 0% RON/HUF68,6 +0,05% CZK/HUF15,07 -0,11% EUR/HUF367,11 +0,07% USD/HUF329,49 -0,07% GBP/HUF438,4 -0,09% CHF/HUF396,98 -0,2% PLN/HUF83,38 0% RON/HUF68,6 +0,05% CZK/HUF15,07 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 313,22 -0,9% MTELEKOM2 780 +1,8% MOL5 030 +0,99% OTP41 600 -1,66% RICHTER13 080 -2,68% OPUS192 -4,95% ANY6 120 +0,33% AUTOWALLIS120 -1,67% WABERERS4 220 +2,37% BUMIX8 658,88 -0,63% CETOP4 899,05 +1,1% CETOP NTR3 156,44 -0,3% BUX145 313,22 -0,9% MTELEKOM2 780 +1,8% MOL5 030 +0,99% OTP41 600 -1,66% RICHTER13 080 -2,68% OPUS192 -4,95% ANY6 120 +0,33% AUTOWALLIS120 -1,67% WABERERS4 220 +2,37% BUMIX8 658,88 -0,63% CETOP4 899,05 +1,1% CETOP NTR3 156,44 -0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Esze ágában sincs lassítani a dél-koreai szupersztárnak, hatalmas összeget öntenek a befektetőkre is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az AI-infrastruktúra kiépítése egyelőre egy fikarcnyit sem lanyhul. Az SK Hynix rekordnyeresége, a több évre előre lekötött kapacitások, a várható memóriacsiphiány és a rendkívül nagyszabású részvényesi kifizetések egyaránt azt jelzik, hogy a memóriacsipgyártók továbbra is a mesterségesintelligencia-forradalom legnagyobb nyertesei közé tartoznak.
Murányi Ernő
2026.10.28, 15:50
Szóljon hozzá!

A mesterséges intelligencia térnyerése által kiváltott beruházási hullám egy fikarcnyit sem veszít lendületéből - derült ki ismételten a dél-koreai SK Hynix szerdán hajnalban publikált gyorsjelentéséből.

SK Hynix Construciton
SK Hynix: esze ágában sincs lassítani a dél-koreai szupersztárnak / Fotó: SeongJoon Cho

Briliáns eredmények az SK Hynixnél, kilőtt az árfolyam

A világ második legnagyobb memóriacsipgyártója a harmadik negyedévben a vártnál is jobb eredményeket ért el: 

üzemi nyeresége a hétszeresére nőtt, elérve a 83 300 milliárd vont, vagyis mintegy 62,5 milliárd dollárt.

Ez az eredmény több mint 7 százalékkal haladta meg az elemzői konszenzust, és 80 százalékos üzemi árrést jelent, mivel a negyedéves árbevétele - 328 százalékos növekedéssel - először lépte át a 100 000 milliárd vonos álomhatárt, s dollárban 78 milliárd dollárra ugrott.

A vállalat vezetése szerint az AI-adatközpontok építése továbbra is rendkívül erős keresletet támaszt a memóriacsipek iránt. Az SK Hynix pedig különösen fontos szereplő ezen a piacon, mivel a Nvidia számára szállít nagy sávszélességű memóriákat (HBM), amelyek az AI-gyorsítók működésének kulcselemei. 

A cégvezetés szerint a kereslet olyannyira erős, hogy mind a hagyományos memóriachipek, mind a fejlett HBM-termékek gyártókapacitása gyakorlatilag 2029-ig lekötött. 

Úgy látják, hogy a piaci szűk keresztmetszet legalább 2030-ig fennmaradhat, ezért jelentős kapacitásbővítő beruházásokat terveznek.

A befektetőket azonban nemcsak az eredmények, hanem a részvényeseknek juttatandó pénz mennyisége is lenyűgözte. A társaság bejelentette, hogy az üzleti év hátralévő részében további 44,8 milliárd dollár értékben fizet osztalékot fizet, illetve hajt végre részvényvisszavásárlásokat. 

Ez a korábban vállalt 30 milliárd dolláron felül értendő, így az összes részvényesi visszajuttatás mintegy 75 milliárd dollárra emelkedik. A kifizetések jelentős részét a japán Kioxia vállalatban meglévő részesedés értékesítéséből származó nyereség teszi lehetővé. 

Részvényenként összesen 14 dollárra számíthatnak a befektetők.

A piac rendkívül pozitívan fogadta a hírt. Az SK Hynix részvényárfolyama csaknem 11 százalékkal emelkedett Szöulban, miközben a rivális Samsung Electronics árfolyama is kilőtt. 

Felvidult a szomszédság is

A befektetői hangulat javulása azonban nem korlátozódott Dél-Koreára: 

  • a japán Kioxia Holdings 
  • és a kínai Semiconductor Manufacturing International Corp. részvényei is profitáltak a bejelentésből. 

A befektetők számára különösen fontos jelzés volt, hogy az AI-adatközpontokhoz kapcsolódó megrendelések hosszú évekre előre látható bevételt biztosítanak, és arra utalnak, hogy a memóriaárak emelkedése még nem érte el a csúcspontját.

A Bloomberg Intelligence elemzése szerint az SK Hynix értékesítése és profitja 2027-ben is tovább növekedhet. Ennek egyik oka, hogy az új generációs AI-ügynökök és fejlett modellek jóval nagyobb számítási teljesítményt igényelnek, mint a mai chatbotok, ami fokozza a fejlett memóriachipek iránti keresletet. 

A kutatások szerint a memóriacsipek ára ma már az AI-adatközpontok teljes hardverköltségének körülbelül egyharmadát teszi ki, és ez az arány a következő években tovább emelkedhet. 

A Macquarie elemzői szerint a HBM-memóriák ára 2027-ben akár a duplájára is nőhet.

 

 

Szóljon hozzá!
tőzsde
memóriacsip
dél-koreai
SK Hynix

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu