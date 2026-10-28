Esze ágában sincs lassítani a dél-koreai szupersztárnak, hatalmas összeget öntenek a befektetőkre is
A mesterséges intelligencia térnyerése által kiváltott beruházási hullám egy fikarcnyit sem veszít lendületéből - derült ki ismételten a dél-koreai SK Hynix szerdán hajnalban publikált gyorsjelentéséből.
Briliáns eredmények az SK Hynixnél, kilőtt az árfolyam
A világ második legnagyobb memóriacsipgyártója a harmadik negyedévben a vártnál is jobb eredményeket ért el:
üzemi nyeresége a hétszeresére nőtt, elérve a 83 300 milliárd vont, vagyis mintegy 62,5 milliárd dollárt.
Ez az eredmény több mint 7 százalékkal haladta meg az elemzői konszenzust, és 80 százalékos üzemi árrést jelent, mivel a negyedéves árbevétele - 328 százalékos növekedéssel - először lépte át a 100 000 milliárd vonos álomhatárt, s dollárban 78 milliárd dollárra ugrott.
A vállalat vezetése szerint az AI-adatközpontok építése továbbra is rendkívül erős keresletet támaszt a memóriacsipek iránt. Az SK Hynix pedig különösen fontos szereplő ezen a piacon, mivel a Nvidia számára szállít nagy sávszélességű memóriákat (HBM), amelyek az AI-gyorsítók működésének kulcselemei.
A cégvezetés szerint a kereslet olyannyira erős, hogy mind a hagyományos memóriachipek, mind a fejlett HBM-termékek gyártókapacitása gyakorlatilag 2029-ig lekötött.
Úgy látják, hogy a piaci szűk keresztmetszet legalább 2030-ig fennmaradhat, ezért jelentős kapacitásbővítő beruházásokat terveznek.
A befektetőket azonban nemcsak az eredmények, hanem a részvényeseknek juttatandó pénz mennyisége is lenyűgözte. A társaság bejelentette, hogy az üzleti év hátralévő részében további 44,8 milliárd dollár értékben fizet osztalékot fizet, illetve hajt végre részvényvisszavásárlásokat.
Ez a korábban vállalt 30 milliárd dolláron felül értendő, így az összes részvényesi visszajuttatás mintegy 75 milliárd dollárra emelkedik. A kifizetések jelentős részét a japán Kioxia vállalatban meglévő részesedés értékesítéséből származó nyereség teszi lehetővé.
Részvényenként összesen 14 dollárra számíthatnak a befektetők.
A piac rendkívül pozitívan fogadta a hírt. Az SK Hynix részvényárfolyama csaknem 11 százalékkal emelkedett Szöulban, miközben a rivális Samsung Electronics árfolyama is kilőtt.
Felvidult a szomszédság is
A befektetői hangulat javulása azonban nem korlátozódott Dél-Koreára:
- a japán Kioxia Holdings
- és a kínai Semiconductor Manufacturing International Corp. részvényei is profitáltak a bejelentésből.
A befektetők számára különösen fontos jelzés volt, hogy az AI-adatközpontokhoz kapcsolódó megrendelések hosszú évekre előre látható bevételt biztosítanak, és arra utalnak, hogy a memóriaárak emelkedése még nem érte el a csúcspontját.
A Bloomberg Intelligence elemzése szerint az SK Hynix értékesítése és profitja 2027-ben is tovább növekedhet. Ennek egyik oka, hogy az új generációs AI-ügynökök és fejlett modellek jóval nagyobb számítási teljesítményt igényelnek, mint a mai chatbotok, ami fokozza a fejlett memóriachipek iránti keresletet.
A kutatások szerint a memóriacsipek ára ma már az AI-adatközpontok teljes hardverköltségének körülbelül egyharmadát teszi ki, és ez az arány a következő években tovább emelkedhet.
A Macquarie elemzői szerint a HBM-memóriák ára 2027-ben akár a duplájára is nőhet.