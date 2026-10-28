Esze ágában sincs lassítani a dél-koreai szupersztárnak, hatalmas összeget öntenek a befektetőkre is

A mesterséges intelligencia térnyerése által kiváltott beruházási hullám egy fikarcnyit sem veszít lendületéből - derült ki ismételten a dél-koreai SK Hynix szerdán hajnalban publikált gyorsjelentéséből.

SK Hynix: esze ágában sincs lassítani a dél-koreai szupersztárnak / Fotó: SeongJoon Cho

Briliáns eredmények az SK Hynixnél, kilőtt az árfolyam

A világ második legnagyobb memóriacsipgyártója a harmadik negyedévben a vártnál is jobb eredményeket ért el:

üzemi nyeresége a hétszeresére nőtt, elérve a 83 300 milliárd vont, vagyis mintegy 62,5 milliárd dollárt.

Ez az eredmény több mint 7 százalékkal haladta meg az elemzői konszenzust, és 80 százalékos üzemi árrést jelent, mivel a negyedéves árbevétele - 328 százalékos növekedéssel - először lépte át a 100 000 milliárd vonos álomhatárt, s dollárban 78 milliárd dollárra ugrott.

A vállalat vezetése szerint az AI-adatközpontok építése továbbra is rendkívül erős keresletet támaszt a memóriacsipek iránt. Az SK Hynix pedig különösen fontos szereplő ezen a piacon, mivel a Nvidia számára szállít nagy sávszélességű memóriákat (HBM), amelyek az AI-gyorsítók működésének kulcselemei.

A cégvezetés szerint a kereslet olyannyira erős, hogy mind a hagyományos memóriachipek, mind a fejlett HBM-termékek gyártókapacitása gyakorlatilag 2029-ig lekötött.

Úgy látják, hogy a piaci szűk keresztmetszet legalább 2030-ig fennmaradhat, ezért jelentős kapacitásbővítő beruházásokat terveznek.

A befektetőket azonban nemcsak az eredmények, hanem a részvényeseknek juttatandó pénz mennyisége is lenyűgözte. A társaság bejelentette, hogy az üzleti év hátralévő részében további 44,8 milliárd dollár értékben fizet osztalékot fizet, illetve hajt végre részvényvisszavásárlásokat.

Ez a korábban vállalt 30 milliárd dolláron felül értendő, így az összes részvényesi visszajuttatás mintegy 75 milliárd dollárra emelkedik. A kifizetések jelentős részét a japán Kioxia vállalatban meglévő részesedés értékesítéséből származó nyereség teszi lehetővé.

Részvényenként összesen 14 dollárra számíthatnak a befektetők.

A piac rendkívül pozitívan fogadta a hírt. Az SK Hynix részvényárfolyama csaknem 11 százalékkal emelkedett Szöulban, miközben a rivális Samsung Electronics árfolyama is kilőtt.