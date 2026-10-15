Bukták a prémiumot a bankárok, de a UBS bank fellélegezhet – jogszerűen vették el a pénzt a becsődölt Credit Suisse dolgozóitól

A fizetésképtelenné vált egykori Credit Suisse bankárai nem kapják meg elmaradt prémiumukat, amelytől a bank 2023-as megmentése és felvásárlása során estek el - mondta ki immár jogerősen és megfellebbezhetetlenül a svájci legfelsőbb bíróság.

Pórul jártak a svájci bankárok, a bónusz az ablakban maradt / Fotó: Stefan Wermuth

Mintegy svájci bankár a kárvallottak között

A verdikt mintegy 1000 bankárt foszt meg járandóságától, egyszersmind felülírva az alsóbb fokú bíróság 2025-ös ítéletét, amely a munkavállalóknak adott igazat.

A bíróság szerint a bónuszok kifizetése nem lett volna összeegyeztethető a közérdekkel, mivel a bankmentés jelentős állami támogatással valósult meg. A bírák hangsúlyozták, hogy az adófizetők pénzéből finanszírozott mentőcsomag mellett nem indokolt az „aránytalanul magas javadalmazás” kifizetése.

A Credit Suisse 2023 márciusában került az összeomlás szélére, s végül legfőbb riválisának az UBS banknak kellett állami támogatással felvásárolnia. A tranzakciót egy 9 milliárd svájci frankos veszteségvédelmi garancia és egy maximum 100 milliárd frankos likviditási háttértámogatás segítette, amelyet az UBS később megszüntetett.

Jogszerűen döntött a pénzügyminisztérium

A mentőakció részeként a svájci pénzügyminisztérium a felső vezetők bónuszait teljesen eltörölte, az alattuk lévő vezetői szinteken 50%-os, illetve 25%-os csökkentést rendelt el. A mostani ítélet megerősítette, hogy a minisztérium intézkedése jogszerű volt, és helyt adott az állam, illetve az UBS fellebbezésének.

A bíróság ugyanakkor pontosította az ítélet hatályát is. A döntés ugyanis csupán a 2022 végéig garantált, de 2023. március 21-ig, a Credit Suisse megmentése napjáig ki nem fizetett bónuszokra, valamint bizonyos 2023-as változó javadalmazásokra vonatkozik. A bírák szerint még az sem indokolná a későbbi kifizetést, hogy az UBS időközben visszafizette az állami támogatásokat, mert ez utólag is azt eredményezné, hogy a bankárok közvetve részesülnének az állami mentőcsomag előnyeiből.

A svájci igazságszolgáltatás tehát lezárta a Credit Suisse-bónuszok ügyét, és megerősítette azt az elvet, hogy állami mentőcsomaggal megsegített bankoknál a menedzserek és alkalmazottak nem tarthatnak igényt a korábban megígért prémiumok teljes körű kifizetésére.