Jól indul a nap a tőzsdén: ugrik a Mol árfolyama, csak az OTP ragadt be a rajtnál – bivalyerős dollár tartja nyomás alatt a forintot
A közel-keleti fejlemények mellett a kötvényhozamok és az energiaárak alakulása áll a kereskedők fókuszában a hét elején, miközben a múlt pénteki, vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok támogatják a kockázatvállalást, mivel a friss számok tükrében mérséklődtek a Fed kamatemelésére vonatkozó várakozások . A forint gyengülése folytatódik a hét elején is, különösen a szárnyaló dollár ellenében. A tőzsdéken ugynaakkor pozitív a hangulat.
A múlt pénteken ismertetett tengerentúli munkaerőpiaci adatok elmaradtak az elemzői prognózistól, az amerikai gazdaság túlfűtöttsége miatti aggodalmak ezzel mérséklődtek, amit a tőzsdék árfolyamemelkedéssel nyugtáztak. A friss makrogazdasági adatok tükrében ugyanis csökkent annak valószínűsége, hogy az amerikai jegybank októberben ismét kamatot emel. Ennek valószínűsége mindössze 18 százalék a jelenlegi piaci pozícionáltság alapján.
Jó a hangulat a tőzsdei kereskedők körében, pluszban rajtolt a BUX
A jó hangulat az ázsiai tőzsdéken is tetten érhető volt hétfő reggel: a japán Nikkei 2,4 százalékot erősödött, a sanghaji tőzsde fő indexe 0,3 százalékkal került feljebb, a dél-koreai KOSPI pedig fél százalékos plusznál jár.
A pesti tőzsde is felfelé vette az irányt, a BUX index 0,4 százalékos emelkedéssel, 140 596 ponton rajtolt.
A vezető magyar részvények közül az OTP 0,1 százalékkal 40 200 forintra ereszkedett a nyitást követően.
A Mol árfolyama egy százalékkal került feljebb, 4898 forintra.
A Richter papírjai 0,8 százalékkal 12 330 forintra drágultak.
A Magyar Telekom 0,2 százalékkal 2524 forintra kapaszkodtak fel.
Az európai börzéken is pozitavan indult a kereskedés.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Az olajárak kissé ereszkedtek hétfő reggel, annak dacára, hogy a közel-kelti helyzet továbbra is feszült, miután a jemeni erők átfogó offenzívát indítottak a húszi lázadók ellen. A Brent hordónkénti ára 0,9 százalékkal 101,4 dollárra csökkent, míg a WTI jegyzése 1,3 százalékkal 89,9 dollárra mérséklődött. Az olajárra nehezedő nyomást a G7 országok stratégiai olajkészletei egy részének felszabadítása enyhítette.
Betett a dollárrali az egyébként is gyengélkedő forintnak
A dollár jelentős erősödése eközben 17 havi mélypontra lökte az eurót, amelyre a régió növekvő fiskális és politikai gondjai helyeznek egyre nagyobb nyomást. A devizapiacon meghatározó USD/EUR devizapár kurzusa 0,7 százalékkal 1,118-ra esett.
A forint számára sem indult jól a heti kereskedés, az előző heti leértékelődés folytatódik hétfő reggel is. A dollárrali ezúttal is erős ellenszelet jelent a magyar pénznek, amely 0,7 százalékot veszített értékéből a zöldhasúval szemben, így már 329,8 forintot kérnek egy dollárért a tőzsdenyitáskor.
A szenvedő euróhoz képest viszonylag tartja magát a forint, a váltási árfolyam 0,05 százalékkal emelkedett csupán kilenc óráig, 368,7 forintra. A keresztárfolyam a 200 napos mozgóátlag (368,81) közelében jár, ennek áttörése esetén 369,51-nél adódna a következő akadály, míg támasz-zóna 364,10-364,80 között látható az Equilor technikai elemzése alapján.
A régiós devizákhoz képest is csupán kisebb gyengülés látszik, a lengyel zloty és a cseh korona is 0,05 százalékkal kerül többe cikkünk írásakor.
Makrogazdasági fronton szolgáltatóipari beszerzési menedzser indexek érkeznek majd a nap folyamán, az eurózóna mellett Amerikából is. Itthon pedig a friss államháztartási egyenleget ismerhetjük meg hétfőn. A héten elrajtol a harmadik negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon is az Egyesült Államokban. Az eredményközlések sorát a PepsiCo, a Delta Air Lines és a Levi's nyitja majd a hét második felében.