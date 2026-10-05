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Jól indul a nap a tőzsdén: ugrik a Mol árfolyama, csak az OTP ragadt be a rajtnál – bivalyerős dollár tartja nyomás alatt a forintot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A forint gyengülése folytatódik a hét elején is, különösen a szárnyaló dollár ellenében. A pesti tőzsde emelkedéssel nyitott, a vezető bankpapír kivételével az összes blue chip felpattant, különösen a Mol vette jól a rajtot.
K. T.
2026.10.05, 09:10
Frissítve: 2026.10.05, 09:11
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A közel-keleti fejlemények mellett a kötvényhozamok és az energiaárak alakulása áll a kereskedők fókuszában a hét elején, miközben a múlt pénteki, vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok támogatják a kockázatvállalást, mivel a friss számok tükrében mérséklődtek a Fed kamatemelésére vonatkozó várakozások . A forint gyengülése folytatódik a hét elején is, különösen a szárnyaló dollár ellenében. A tőzsdéken ugynaakkor pozitív a hangulat.

tőzsde, OTP, Mol, forint, euró, dollár
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A múlt pénteken ismertetett tengerentúli munkaerőpiaci adatok elmaradtak az elemzői prognózistól, az amerikai gazdaság túlfűtöttsége miatti aggodalmak ezzel mérséklődtek, amit a tőzsdék árfolyamemelkedéssel nyugtáztak. A friss makrogazdasági adatok tükrében ugyanis csökkent annak valószínűsége, hogy az amerikai jegybank októberben ismét kamatot emel. Ennek valószínűsége mindössze 18 százalék a jelenlegi piaci pozícionáltság alapján.

Jó a hangulat a tőzsdei kereskedők körében, pluszban rajtolt a BUX

A jó hangulat az ázsiai tőzsdéken is tetten érhető volt hétfő reggel: a japán Nikkei 2,4 százalékot erősödött, a sanghaji tőzsde fő indexe 0,3 százalékkal került feljebb, a dél-koreai KOSPI pedig fél százalékos plusznál jár.

A pesti tőzsde is felfelé vette az irányt, a BUX index 0,4 százalékos emelkedéssel, 140 596 ponton rajtolt. 

A vezető magyar részvények közül az OTP 0,1 százalékkal 40 200 forintra ereszkedett a nyitást követően.

 OTP részvény
OTP részvény13:53:55
Árfolyam: 40 330 HUF +80 / +0,2 %
Forgalom: 9 500 362 980 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol árfolyama egy százalékkal került feljebb, 4898 forintra.

 MOL részvény
MOL részvény13:53:35
Árfolyam: 4 984 HUF +132 / +2,65 %
Forgalom: 1 350 292 955 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter papírjai 0,8 százalékkal 12 330 forintra drágultak.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény13:50:10
Árfolyam: 12 280 HUF +50 / +0,41 %
Forgalom: 222 678 980 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom 0,2 százalékkal 2524 forintra kapaszkodtak fel.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény13:53:02
Árfolyam: 2 570 HUF +50 / +1,95 %
Forgalom: 209 838 288 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az európai börzéken is pozitavan indult a kereskedés.

Equilor Trader 

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az olajárak kissé ereszkedtek hétfő reggel, annak dacára, hogy a közel-kelti helyzet továbbra is feszült, miután a jemeni erők átfogó offenzívát indítottak a húszi lázadók ellen. A Brent hordónkénti ára 0,9 százalékkal 101,4 dollárra csökkent, míg a WTI jegyzése 1,3 százalékkal 89,9 dollárra mérséklődött. Az olajárra nehezedő nyomást a G7 országok stratégiai olajkészletei egy részének felszabadítása enyhítette.

Betett a dollárrali az egyébként is gyengélkedő forintnak

A dollár jelentős erősödése eközben 17 havi mélypontra lökte az eurót, amelyre a régió növekvő fiskális és politikai gondjai helyeznek egyre nagyobb nyomást. A devizapiacon meghatározó USD/EUR devizapár kurzusa 0,7 százalékkal 1,118-ra esett.

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A forint számára sem indult jól a heti kereskedés, az előző heti leértékelődés folytatódik hétfő reggel is. A dollárrali ezúttal is erős ellenszelet jelent a magyar pénznek, amely 0,7 százalékot veszített értékéből a zöldhasúval szemben, így már 329,8 forintot kérnek egy dollárért a tőzsdenyitáskor.

USD / HUF árfolyam
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A szenvedő euróhoz képest viszonylag tartja magát a forint, a váltási árfolyam 0,05 százalékkal emelkedett csupán kilenc óráig, 368,7 forintra. A keresztárfolyam a 200 napos mozgóátlag (368,81) közelében jár, ennek áttörése esetén  369,51-nél adódna a következő akadály, míg támasz-zóna 364,10-364,80 között látható az Equilor technikai elemzése alapján.

EUR / HUF árfolyam
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A régiós devizákhoz képest is csupán kisebb gyengülés látszik, a lengyel zloty és a cseh korona is 0,05 százalékkal kerül többe cikkünk írásakor.

Makrogazdasági fronton szolgáltatóipari beszerzési menedzser indexek érkeznek majd a nap folyamán, az eurózóna mellett Amerikából is. Itthon pedig a friss államháztartási egyenleget ismerhetjük meg hétfőn. A héten elrajtol a harmadik negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon is az Egyesült Államokban. Az eredményközlések sorát a PepsiCo, a Delta Air Lines és a Levi's nyitja majd a hét második felében.

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