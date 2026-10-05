Jól indul a nap a tőzsdén: ugrik a Mol árfolyama, csak az OTP ragadt be a rajtnál – bivalyerős dollár tartja nyomás alatt a forintot

A közel-keleti fejlemények mellett a kötvényhozamok és az energiaárak alakulása áll a kereskedők fókuszában a hét elején, miközben a múlt pénteki, vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok támogatják a kockázatvállalást, mivel a friss számok tükrében mérséklődtek a Fed kamatemelésére vonatkozó várakozások . A forint gyengülése folytatódik a hét elején is, különösen a szárnyaló dollár ellenében. A tőzsdéken ugynaakkor pozitív a hangulat.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A múlt pénteken ismertetett tengerentúli munkaerőpiaci adatok elmaradtak az elemzői prognózistól, az amerikai gazdaság túlfűtöttsége miatti aggodalmak ezzel mérséklődtek, amit a tőzsdék árfolyamemelkedéssel nyugtáztak. A friss makrogazdasági adatok tükrében ugyanis csökkent annak valószínűsége, hogy az amerikai jegybank októberben ismét kamatot emel. Ennek valószínűsége mindössze 18 százalék a jelenlegi piaci pozícionáltság alapján.

Jó a hangulat a tőzsdei kereskedők körében, pluszban rajtolt a BUX

A jó hangulat az ázsiai tőzsdéken is tetten érhető volt hétfő reggel: a japán Nikkei 2,4 százalékot erősödött, a sanghaji tőzsde fő indexe 0,3 százalékkal került feljebb, a dél-koreai KOSPI pedig fél százalékos plusznál jár.

A pesti tőzsde is felfelé vette az irányt, a BUX index 0,4 százalékos emelkedéssel, 140 596 ponton rajtolt.

A vezető magyar részvények közül az OTP 0,1 százalékkal 40 200 forintra ereszkedett a nyitást követően.