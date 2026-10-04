Mi folyik Svájcban, a banktitkok egykori fellegvárában? Már az ország legnagyobb bankját is eltanácsolnák az országból

Nyílt levélben szólította fel a svájci UBS Group igazgatóságát a nagybank egyik jelentős részvényese, az amerikai Artisan Partners alapkezelő, hogy fontolja meg az elköltözést Svájcból. Az alapkezelő szerint a svájci szabályozási környezet a tervezett új tőkekövetelmények miatt jelentősen rontja a bank versenyképességét, és hosszú távon jelentősen csökkenti a részvényesi értéket.

UBS: nem akárki tanácsolta, hogy hagyja el Svájcot az ország legnagyobb bankja / Fotó: Stefan Wermuth

Besokallt az UBS részvényese

Daniel O’Keefe, az Artisan Partners portfóliókezelő menedzsere - kollégáival egyetemben - úgy fogalmazott:

a puszta tény az, hogy Svájc már nem vonzó vagy kívánatos helyszín az UBS számára.

Az alapkezelő ügyfelei képviseletében összesen több mint 60 millió UBS-részvényt kezel, ami a bank teljes részvényállományának mintegy 1,8%-át teszi ki. Bár ez nem jelent meghatározó tulajdoni hányadot, mégis figyelemre méltó, hogy egy jelentős intézményi befektető ennyire nyíltan bírálja a svájci szabályozási politikát.

A vita középpontjában a Credit Suisse 2023-as összeomlását követően kialakított új svájci bankszabályozás áll. A svájci parlament felsőháza, az Államtanács szeptemberben váratlanul támogatott egy olyan javaslatot, amely a UBS becslése szerint további 16 milliárd dollárnyi elsődleges alapvető tőke tartását (CET1) írná elő a banknak.

Az UBS szerint a szigorítás jelentős többletterhet róna rá, és egyszersmind csökkentené a tőkehatékonyságot.

A jogalkotási folyamat azonban még nem zárult le: a tervezetet a parlament alsóházának is meg kell szavaznia, enyhíthetnek az új szabályokon. Végleges döntés várhatóan csak jövőre születik.

Félrekezelik a problémát

A UBS vezetése ugyanakkor határozottan elvetette a részvényesi felvetést. A bank szóvivője hangsúlyozta, hogy a UBS továbbra is Svájcból kívánja irányítani globális banki tevékenységét.

A pénzintézet szerint persze a szabályozásnak

a valódi problémákra kellene fókuszálnia,

arányosnak kellene lennie, valamint

összhangban kellene maradnia a nemzetközi gyakorlattal.

A jelenlegi javaslat pedig nem megfelelő módon kezeli a Credit Suisse-válság kiváltó okait.