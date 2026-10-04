Mi folyik Svájcban, a banktitkok egykori fellegvárában? Már az ország legnagyobb bankját is eltanácsolnák az országból
Nyílt levélben szólította fel a svájci UBS Group igazgatóságát a nagybank egyik jelentős részvényese, az amerikai Artisan Partners alapkezelő, hogy fontolja meg az elköltözést Svájcból. Az alapkezelő szerint a svájci szabályozási környezet a tervezett új tőkekövetelmények miatt jelentősen rontja a bank versenyképességét, és hosszú távon jelentősen csökkenti a részvényesi értéket.
Besokallt az UBS részvényese
Daniel O’Keefe, az Artisan Partners portfóliókezelő menedzsere - kollégáival egyetemben - úgy fogalmazott:
a puszta tény az, hogy Svájc már nem vonzó vagy kívánatos helyszín az UBS számára.
Az alapkezelő ügyfelei képviseletében összesen több mint 60 millió UBS-részvényt kezel, ami a bank teljes részvényállományának mintegy 1,8%-át teszi ki. Bár ez nem jelent meghatározó tulajdoni hányadot, mégis figyelemre méltó, hogy egy jelentős intézményi befektető ennyire nyíltan bírálja a svájci szabályozási politikát.
A vita középpontjában a Credit Suisse 2023-as összeomlását követően kialakított új svájci bankszabályozás áll. A svájci parlament felsőháza, az Államtanács szeptemberben váratlanul támogatott egy olyan javaslatot, amely a UBS becslése szerint további 16 milliárd dollárnyi elsődleges alapvető tőke tartását (CET1) írná elő a banknak.
Az UBS szerint a szigorítás jelentős többletterhet róna rá, és egyszersmind csökkentené a tőkehatékonyságot.
A jogalkotási folyamat azonban még nem zárult le: a tervezetet a parlament alsóházának is meg kell szavaznia, enyhíthetnek az új szabályokon. Végleges döntés várhatóan csak jövőre születik.
Félrekezelik a problémát
A UBS vezetése ugyanakkor határozottan elvetette a részvényesi felvetést. A bank szóvivője hangsúlyozta, hogy a UBS továbbra is Svájcból kívánja irányítani globális banki tevékenységét.
A pénzintézet szerint persze a szabályozásnak
- a valódi problémákra kellene fókuszálnia,
- arányosnak kellene lennie, valamint
- összhangban kellene maradnia a nemzetközi gyakorlattal.
A jelenlegi javaslat pedig nem megfelelő módon kezeli a Credit Suisse-válság kiváltó okait.
Az Artisan Partners számításai szerint az új szabályok mintegy 36 milliárd dollárral csökkentenék a részvényesi értéket. Ha az UBS más joghatóságban működne, akkor a tőkéje sokkal jobban megtérülne. A befektető becslése szerint a felszabaduló tőke akár 15 százalékos megtérülést is termelhetne, ami jelentős értéknövekedést eredményezne a részvényesek befektetésében.
A levél különösen azért figyelemre méltó, mert meglehetősen ritka, hogy egy nagy befektető nyilvánosan egy globális pénzintézet székhelyének áthelyezését javasolja. Az Artisan Partners korábban más svájci vállalatoknál, például a Novartisnál is aktívan fellépett a stratégiai változtatások érdekében.
Az UBS részvényárfolyama idén eddig csupán mérsékelten, megközelítőleg 4 százalékkal nőtt, amivel alulteljesíti a tavalyi rekordév után 2026-ban is száguldó európai bankszektort.
Míg a STOXX Europe 600 Banks ágazati index az erős negyedéves gyorsjelentések, a tartósan magas kamatkörnyezet és a bankfúziók hatására többéves csúcsra futott, addig az UBS-részvények csak minimálisan drágultak.