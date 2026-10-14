Vagyonadó: nem a szupergazdagokat kapja telibe – keserű meglepetést okozhatnak a műtárgyak és az ingatlanok is

A vagyonadó elméletileg támogatható eszköz lehet a közteherviselés erősítésére, ugyanakkor a jelenlegi konstrukció jelentős gyakorlati problémákat hordoz - írja a Blochamps Capital független üzletviteli tanácsadó cég.

Vagyonadó: nem a szupergazdagokat kapja telibe (illusztráció)

Fotó: AFP

Vagyonadó: nem a szupergazdagok kapják a legnagyobb pofont

Mint ismert, a vagyonadóról szóló törvénytervezet szerint 2027-től az 1 milliárd forintot meghaladó nettó vagyon után évi 1 százalékos, míg a 100 milliárd forint feletti adóalaprész után 1,5 százalékos vagyonadót kellene fizetni. A vagyont a december 31-i állapot alapján kellene meghatározni, az első bevallások pedig 2027-ben esedékesek.

A Blochamps korábban évi 150-180 milliárd forintra becsülte az adóból reálisan beszedhető bevételt, míg a most közzétett kormányzati hatásvizsgálat négy év alatt összesen 800 milliárd, éves szinten mintegy 200 milliárd forintos bevétellel számol. Ez a várható adóbevétel mindenesetre már jóval közelebb áll a valósághoz, mint a korábban emlegetett évi 300-600 milliárd forintos becslések.

A legnagyobb probléma nem is ebben, hanem abban rejlik, hogy a vagyonadó éppen a vagyoni skála két szélén ütközhet a legnagyobb akadályokba. Az egymilliárd forint körüli vagyonok esetében az ingatlanok és vállalkozások értékelése, az ellenőrzések és a jogviták kezelése rendkívül költséges lehet.

A másik oldalon pedig a legnagyobb vagyonok tulajdonosai gyakran nemzetközi érdekeltségekkel, külföldi adóilletőséggel vagy összetett családi és vállalati struktúrákkal rendelkeznek, amelyek szűkíthetik a Magyarországon ténylegesen megadóztatható vagyont.

A tanácsadó cég szerint emiatt fennáll annak veszélye, hogy

a legnagyobb terheket végül nem a szupergazdagok, hanem a Magyarországon működő, jellemzően 3 milliárd forint körüli vagyonnal rendelkező vállalkozói réteg viseli majd.

Forrás: Blochamps Capital

Ezek a tulajdonosok többnyire hazai cégekben tartják vagyonukat, kevésbé építettek ki nemzetközi vagyonkezelési struktúrákat, ezért mozgásterük szűkebb lehet az adóoptimalizálásban.

A Blochamps Capital mindezért öt fontos módosítást javasol a tervezeten:

Felülvizsgálná az adómentes küszöböt, megfontolva az 1 milliárd forintos határ emelését. Mérsékelné a cégértékelési szabályokban található hirtelen ugrásokat. Külön védené a vállalkozások beruházási forrásait, mert egy viszonylag szerény személyes vagyonadó finanszírozása is jelentős osztalékkivonásra kényszerítheti a tulajdonosokat. Emellett pontosítaná a külföldi vagyonelemek adóztatását és a kettős adóztatás elkerülésének szabályait, végül pedig a várható bevételek mellett az adó beszedésének teljes gazdasági költségét is előzetesen modellezné.

Az értékelés részleteiben rejlik az ördög a BDO szerint

A gyakorlati végrehajtás oldaláról közelít ugyanakkor a bevezetés előtt álló adóhoz a BDO Magyarország, hazánk egyik vezető könyvvizsgáló-, adó-, pénzügyi és üzleti tanácsadó cége.

Szerintük tudniillik a legnagyobb bizonytalanságot az egyes vagyonelemek értékelése jelenti.

A könyvvizsgáló társaság szakértői szerint számos magánszemély jelentősen eltérő vagyonértékre számíthat, mint amit a törvény előírásai alapján végül megállapítanak. Ennek érdekében a cég vagyonadó-kalkulátort is készített, amely a jelenleg ismert szabályok alapján segíti az érintettek tájékozódását.