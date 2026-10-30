A villamos infrastruktúra fejlesztése nélkül nincs AI, és van egy kiemelt piaci szereplő az értékláncban

Az elmúlt évtized talán legnagyobb technológiai mérföldkövének a mesterséges intelligencia gyors térnyerése számít, ráadásul a fejlődés üteme továbbra is gyorsulni látszik. A növekvő felhasználói és vállalati igény a nagy technológiai vállalatokat újabb modellek fejlesztésére ösztönzi, miközben ehhez egyre nagyobb számítási kapacitás kiépítésére van szükség. A fejlődést nem elég azonban szoftveres oldalról közelíteni, hiszen a növekvő adatigény új AI-adatközpontok kiépítését teszi szükségessé, miközben ezzel a globális villamos infrastruktúrának is lépést kell tartania.

A villamos infrastruktúra fejlesztése nélkül nincs AI / Fotó: MAVIR / Facebook

A Nemzetközi Energiaügynökség, azaz az IEA is felhívta már a figyelmet egy korábbi riportjában a villamoshálózat-fejlesztők megkerülhetetlen szerepére, hiszen akár több ezer gigawattnyi energiatermelési, tárolási projekt vár a megfelelő hálózati csatlakozás kiépítésére. A hálózati fejlesztésekre szánt befektetések tehát tovább növekedhetnek a jövőben is, az IEA előrejelzése alapján 2030-ig nagyjából 50 százalékos növekedés várható az éves beruházások terén.

A növekvő áramigényt a jelenlegi hálózati kapacitás már több térségben nem képes teljes mértékben kiszolgálni, így globális szinten is egyre nagyobb fókuszt kapnak a hálózati bővítések és a villamos berendezések fejlesztései. A nagyfeszültségű hálózati rendszer mellett az adatközpontok áramellátásának biztosítása, a szerveroldali védelem és a hűtési rendszerek kiépítése is a mesterséges intelligencia megjelenésével került még inkább előtérbe.

Villamos infrastruktúra – kedvező lehetőségek nyíltak meg a Schneider Electric előtt

Európában az egyik kiemelt piaci szereplőnek a Schneider Electric számít, hiszen a komplex üzleti modelljének köszönhetően a villamos infrastruktúra értékláncának számos pontján jelen van. Széles ügyfélportfóliójának köszönhetően nem egyetlen nagyobb ügyfél beruházási hajlandóságától függ, miközben szektorszinten a hiperskálázók jelenlegi beruházási ciklusa kedvező környezetet biztosít.

A növekedési potenciál immár a vállalati számokban is megjelent, hiszen a legutóbbi negyedév során az Energy Management üzletág organikusan 19 százalékkal bővült, miközben a teljes árbevétel 17 százalékos növekedést produkált. 11,5 milliárd euró bevétellel zárta a harmadik negyedévét a társaság, amely új rekordot jelentett a vállalat életében.

A menedzsment ennek hatására megemelte az idei évre vonatkozó pénzügyi célkitűzéseit is.