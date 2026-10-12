Elkeserítő számok érkeztek a Volkswagentől és az Auditól: pusztító nyomás alatt az eladások, tovább tart a lejtmenet – Győrben mégis van minek örülni

A Volkswagen csoport globális kiszállításai éves bázison 14,3 százalékkal, 1,89 millió járműre estek vissza a harmadik negyedévben, ezen belül pedig az Audi eladásai még ennél is meredekebben, 19,7 százalékkal, 315 ezerre zuhantak - közölte a Volkswagen hétfőn.

Ritka kivétel volt a Volkswagen csoportnál az Audi RS5, amit vittek, mint a cukrot / Fotó: Imaginechina via AFP

Elkeserítő számok a Volkswagentől és az Auditól

Ami igazán elkeserítő azonban az, hogy a leszálló trend még mindig gyorsul, hiszen az év első 9 hónapját tekintve, jóval szolidabb volt a lejtmenet. A VW csoport értékesítései összességében 9 százalékkal, 6,01 millió gépkocsira, míg az Audié 11,4 százalékkal, 1,04 millióra estek.

A fő ludas persze ismét a kínai piac volt, ahol a VW kiszállításai 38,5 százalékkal zuhantak be az utolsó lezárt negyedévben, az év eleje óta pedig összesen 30,2 százalékos a visszaesés éves összevetésben a hazai márkák által diktált brutális árverseny miatt, de csökkent Észak-Amerika is, amiben a megemelt amerikai vámok is szerepet játszottak.

Az idei első háromnegyed évben az európai és dél-amerikai növekedés együttesen sem volt elegendő tehát ahhoz, hogy ellensúlyozza a kínai és észak-amerikai visszaeséseket.

A helyzet ugyanakkor a tisztán elektromos járművek esetében távolról sem ennyire tragikus, hiszen az előző év azonos időszakához mérten a lejtmenet sokkal enyhébb volt: 5,4 százalékkal, 678 700 darabra csökkent az értékesítés.

Ráadásul az európai piacon az elektromos modellekre - például az új ID.3 Neóra és az ID.7-re - leadott rendelések még növekedtek is.

Emellett nőtt a kereslet a plug-in, azaz a tölthető hibridek és a hatótávolság-növelővel felszerelt járművek iránt. Ezek kiszállításai világszerte 23 százalékkal, 368 000 járműre emelkedtek eddig idén.

Most már kizárólag az év első 9 hónapjánál maradva, Európában a VW kiszállításai 1,7 százalékkal, 2,96 millió járműre emelkedtek.

Nyugat-Európában 1,1 százalékos,

Közép- és Kelet-Európában pedig 5,3 százalékos növekedés volt tapasztalható.

Németországban a bővülés mértéke 0,9 százalékot tett ki.

Dél-Amerikában az értékesítés 4,3 százalékkal, 502 500 járműre gyarapodott.

Brazília 12,3 százalékos növekedése egészen elképesztő.

Észak-Amerikában a kiszállítások 4 százalékkal csökkentek, 680 200 járműre, az Egyesült Államokban pedig a visszaesés 7,8 százalékos volt.