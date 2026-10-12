Elkeserítő számok érkeztek a Volkswagentől és az Auditól: pusztító nyomás alatt az eladások, tovább tart a lejtmenet – Győrben mégis van minek örülni
A Volkswagen csoport globális kiszállításai éves bázison 14,3 százalékkal, 1,89 millió járműre estek vissza a harmadik negyedévben, ezen belül pedig az Audi eladásai még ennél is meredekebben, 19,7 százalékkal, 315 ezerre zuhantak - közölte a Volkswagen hétfőn.
Elkeserítő számok a Volkswagentől és az Auditól
Ami igazán elkeserítő azonban az, hogy a leszálló trend még mindig gyorsul, hiszen az év első 9 hónapját tekintve, jóval szolidabb volt a lejtmenet. A VW csoport értékesítései összességében 9 százalékkal, 6,01 millió gépkocsira, míg az Audié 11,4 százalékkal, 1,04 millióra estek.
A fő ludas persze ismét a kínai piac volt, ahol a VW kiszállításai 38,5 százalékkal zuhantak be az utolsó lezárt negyedévben, az év eleje óta pedig összesen 30,2 százalékos a visszaesés éves összevetésben a hazai márkák által diktált brutális árverseny miatt, de csökkent Észak-Amerika is, amiben a megemelt amerikai vámok is szerepet játszottak.
Az idei első háromnegyed évben az európai és dél-amerikai növekedés együttesen sem volt elegendő tehát ahhoz, hogy ellensúlyozza a kínai és észak-amerikai visszaeséseket.
A helyzet ugyanakkor a tisztán elektromos járművek esetében távolról sem ennyire tragikus, hiszen az előző év azonos időszakához mérten a lejtmenet sokkal enyhébb volt: 5,4 százalékkal, 678 700 darabra csökkent az értékesítés.
Ráadásul az európai piacon az elektromos modellekre - például az új ID.3 Neóra és az ID.7-re - leadott rendelések még növekedtek is.
Emellett nőtt a kereslet a plug-in, azaz a tölthető hibridek és a hatótávolság-növelővel felszerelt járművek iránt. Ezek kiszállításai világszerte 23 százalékkal, 368 000 járműre emelkedtek eddig idén.
Most már kizárólag az év első 9 hónapjánál maradva, Európában a VW kiszállításai 1,7 százalékkal, 2,96 millió járműre emelkedtek.
- Nyugat-Európában 1,1 százalékos,
- Közép- és Kelet-Európában pedig 5,3 százalékos növekedés volt tapasztalható.
- Németországban a bővülés mértéke 0,9 százalékot tett ki.
Dél-Amerikában az értékesítés 4,3 százalékkal, 502 500 járműre gyarapodott.
Brazília 12,3 százalékos növekedése egészen elképesztő.
Észak-Amerikában a kiszállítások 4 százalékkal csökkentek, 680 200 járműre, az Egyesült Államokban pedig a visszaesés 7,8 százalékos volt.
Az Ázsia-Csendes-óceáni térségben - Kínán kívül - a kiszállítások 9,1 százalékkal csappantak meg. A Közel-Keleten és Afrikában 5,7 százalékos zsugorodást regisztráltak.
Jó hír Győrnek, de a Skoda a koronagyémánt
Visszatérve az Audira, az viszont Győr szempontjából kedvező hír, hogy a globális visszaesés dacára a márka hazai piacán, Németországban és Európa többi részén a kiszállítások kismértékben növekedni tudtak a bázisidőszakhoz képest.
Élénk a kereslet az új generációs modellek iránt is.
Például a nemrég bemutatott új Audi RS5 európai rendelésállománya a várakozások dupláját hozta, így a teljes 2026-os gyártási kapacitás már jó előre elkelt.
Az igazi sztár azonban a Skoda volt. A cseh márka kiszállításai globálisan 6,1 százalékkal, 812 400 járműre nőttek. Különösen nagy volt az érdeklődés az Elroq és az Enyaq elektromos modellek iránt.
A másik véglet a Bentley volt. A VW csoporthoz tartozó angol luxusmárka kiszállításai 17,5 százalékkal, 6 000 járműre zuhantak idén eddig.
Letekerték a várakozásokat a VW-nál és az Audinál is
A Porsche AG goodwilljének értékvesztése, a kihívásokkal teli piaci környezet – különösen Kínában –, valamint a további szerkezetátalakítási költségek fényében a Volkswagen módosította 2026-os előrejelzését.
A menedzsment a csoport árbevételét körülbelül 315 milliárd euróra becsüli, ami nagyjából megegyezik a korábbi előrejelzési tartomány közepével. Utóbbi a legjobb esetben stagnálást, legrosszabb esetben 3 százalékos csökkenést becsült a tavalyi 321,9 milliárd euróhoz mérten.
A csoport működési profitmarzsa pedig várhatóan 1 százalékra csökken a tavalyi 2,8 százalékról. A korábbi előrejelzés 4–5,5 százalék volt, az elemzők átlagos várakozása pedig 4,1 százalék.
A feszített piaci környezet és a volumenkiesés miatt az Audi is korrigálta a teljes, 2026-os pénzügyi évre vonatkozó előrejelzését.
Az ingolstadtiak a várható éves árbevételt 58–63 milliárd euróra, a működési profitmarzsot pedig 5–7 százalék közötti sávba várják. Eddig 68-63 milliárd eurós forgalomra és 6-8 százalékos üzemi nyereségrátára számítottak.
Mentőöv Európában
Mindenesetre úgy tűnik, lefőbb ideje volt már, hogy az Európai Unió és Kína megállapodást kössön a kínai hibridek importkorlátozásáról, amely évi 350 000 darabban maximalizálja a Kínából érkező hibrid és plug-in hibrid járművek számát. Az alku kritikus védőhálót jelent a Volkswagen és az Audi számára az európai piacon, miközben tovább növeli a nyomást kínai üzletágaikon.
Mivel az eddigi uniós védővámok csak a tisztán elektromos autókra vonatkoztak, a kínai gyártók tömegesen álltak át a hibridek európai exportjára, amellyel idén már a piac 25 százalékát hódították el. A december 1-jétől életbe lépő korlátozás lényegében felére vágja vissza a kínai hibridek jelenlétét az EU-ban.
Nem véletlenül kérte korábban nyomatékosan a Volkswagen vezérigazgatója, Oliver Blume a kínai hibridimport korlátozását, mivel a rendkívül olcsó kínai tölthető hibridek már közvetlenül a VW alapmodelljeit veszélyeztették. A kvóta bevezetése megállíthatja az európai piac dezindusztrializációját, és nagyobb mozgásteret biztosíthat a VW-nek az európai gyárak és munkahelyek megőrzésére.
A Volkswagen részvényei Frankfurtban hétfőn kora délutánig 0,8 százalékkal, 68,52 euróra drágultak, míg év eleje óta 35,6 százalékkal gyengültek.