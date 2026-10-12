Deviza
EUR/HUF364,96 -0,04% USD/HUF326,69 +0,26% GBP/HUF431,97 +0,13% CHF/HUF391,85 -0,2% PLN/HUF83,22 -0,03% RON/HUF68,39 -0,01% CZK/HUF14,97 -0,01% EUR/HUF364,96 -0,04% USD/HUF326,69 +0,26% GBP/HUF431,97 +0,13% CHF/HUF391,85 -0,2% PLN/HUF83,22 -0,03% RON/HUF68,39 -0,01% CZK/HUF14,97 -0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 702,29 +0,73% MTELEKOM2 538 -0,95% MOL4 986 -1,38% OTP41 540 +2,99% RICHTER12 300 -0,41% OPUS237 -6,33% ANY6 190 -0,81% AUTOWALLIS121 -1,24% WABERERS4 250 -0,47% BUMIX8 953,23 -1,24% CETOP4 836,26 +1,35% CETOP NTR3 137,52 +0,39% BUX142 702,29 +0,73% MTELEKOM2 538 -0,95% MOL4 986 -1,38% OTP41 540 +2,99% RICHTER12 300 -0,41% OPUS237 -6,33% ANY6 190 -0,81% AUTOWALLIS121 -1,24% WABERERS4 250 -0,47% BUMIX8 953,23 -1,24% CETOP4 836,26 +1,35% CETOP NTR3 137,52 +0,39%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Elkeserítő számok érkeztek a Volkswagentől és az Auditól: pusztító nyomás alatt az eladások, tovább tart a lejtmenet – Győrben mégis van minek örülni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Irtózatos nyomás alá kerültek a VW globális újautó-eladásai, amit leginkább a Kínában tapasztalható keresletvisszaesés és az élesedő verseny okoz. Akadnak azonban üdefoltok a Volkswagen csoport, és azon belül az Audi értékesítési számaiban is.
Murányi Ernő
2026.10.12, 15:36
Frissítve: 2026.10.12, 15:36
Szóljon hozzá!

A  Volkswagen csoport globális kiszállításai éves bázison 14,3 százalékkal, 1,89 millió járműre estek vissza a harmadik negyedévben, ezen belül pedig az Audi eladásai még ennél is meredekebben, 19,7 százalékkal, 315 ezerre zuhantak - közölte a Volkswagen hétfőn.

Volkswagen Audi sales in China hit new record in July
Ritka kivétel volt a Volkswagen csoportnál az Audi RS5, amit vittek, mint a cukrot / Fotó: Imaginechina via AFP

Elkeserítő számok a Volkswagentől és az Auditól

Ami igazán elkeserítő azonban az, hogy a leszálló trend még mindig gyorsul, hiszen az év első 9 hónapját tekintve, jóval szolidabb volt a lejtmenet. A VW csoport értékesítései összességében  9 százalékkal, 6,01 millió gépkocsira, míg az Audié 11,4 százalékkal, 1,04 millióra estek.

A fő ludas persze ismét a kínai piac volt, ahol a VW kiszállításai 38,5 százalékkal zuhantak be az utolsó lezárt negyedévben, az év eleje óta pedig összesen 30,2 százalékos a visszaesés éves összevetésben a hazai márkák által diktált brutális árverseny miatt, de csökkent Észak-Amerika is, amiben a megemelt amerikai vámok is szerepet játszottak.

Az idei első háromnegyed évben az európai és dél-amerikai növekedés együttesen sem volt elegendő tehát ahhoz, hogy ellensúlyozza a kínai és észak-amerikai visszaeséseket. 

A helyzet ugyanakkor a tisztán elektromos járművek esetében távolról sem ennyire tragikus, hiszen az előző év azonos időszakához mérten a lejtmenet sokkal enyhébb volt: 5,4 százalékkal, 678 700 darabra csökkent az értékesítés. 

Ráadásul az európai piacon az elektromos modellekre - például az új ID.3 Neóra és az ID.7-re - leadott rendelések még növekedtek is.

Emellett nőtt a kereslet a plug-in, azaz a tölthető hibridek és a hatótávolság-növelővel felszerelt járművek iránt. Ezek kiszállításai világszerte 23 százalékkal, 368 000 járműre emelkedtek eddig idén.

Most már kizárólag az év első 9 hónapjánál maradva, Európában a VW kiszállításai 1,7 százalékkal, 2,96 millió járműre emelkedtek. 

  • Nyugat-Európában 1,1 százalékos, 
  • Közép- és Kelet-Európában pedig 5,3 százalékos növekedés volt tapasztalható. 
  • Németországban a bővülés mértéke 0,9 százalékot tett ki.

Dél-Amerikában az értékesítés 4,3 százalékkal, 502 500 járműre gyarapodott. 

Brazília 12,3 százalékos növekedése egészen elképesztő.

Észak-Amerikában a kiszállítások 4 százalékkal csökkentek, 680 200 járműre, az Egyesült Államokban pedig a visszaesés 7,8 százalékos volt.

Az Ázsia-Csendes-óceáni térségben - Kínán kívül - a kiszállítások 9,1 százalékkal csappantak meg. A Közel-Keleten és Afrikában 5,7 százalékos zsugorodást regisztráltak.

Jó hír Győrnek, de a Skoda a koronagyémánt

Visszatérve az Audira, az viszont Győr szempontjából kedvező hír, hogy a globális visszaesés dacára a márka hazai piacán, Németországban és Európa többi részén a kiszállítások kismértékben növekedni tudtak a bázisidőszakhoz képest.

Élénk a kereslet az új generációs modellek iránt is. 

Például a nemrég bemutatott új Audi RS5 európai rendelésállománya a várakozások dupláját hozta, így a teljes 2026-os gyártási kapacitás már jó előre elkelt.

Az igazi sztár azonban a Skoda volt. A cseh márka kiszállításai globálisan 6,1 százalékkal, 812 400 járműre nőttek. Különösen nagy volt az érdeklődés az Elroq és az Enyaq elektromos modellek iránt.

A másik véglet a Bentley volt. A VW csoporthoz tartozó angol luxusmárka kiszállításai 17,5 százalékkal, 6 000 járműre zuhantak idén eddig.

Letekerték a várakozásokat a VW-nál és az Audinál is

A Porsche AG goodwilljének értékvesztése, a kihívásokkal teli piaci környezet – különösen Kínában –, valamint a további szerkezetátalakítási költségek fényében a Volkswagen módosította 2026-os előrejelzését.

A menedzsment a csoport árbevételét körülbelül 315 milliárd euróra becsüli, ami nagyjából megegyezik a korábbi előrejelzési tartomány közepével. Utóbbi a legjobb esetben stagnálást, legrosszabb esetben 3 százalékos csökkenést becsült a tavalyi 321,9 milliárd euróhoz mérten.

A csoport működési profitmarzsa pedig várhatóan 1 százalékra csökken a tavalyi 2,8 százalékról. A korábbi előrejelzés 4–5,5 százalék volt, az elemzők átlagos várakozása pedig 4,1 százalék.

A feszített piaci környezet és a volumenkiesés miatt az Audi is korrigálta a teljes, 2026-os pénzügyi évre vonatkozó előrejelzését. 

Az ingolstadtiak a várható éves árbevételt 58–63 milliárd euróra, a működési profitmarzsot pedig 5–7 százalék közötti sávba várják. Eddig 68-63 milliárd eurós forgalomra és 6-8 százalékos üzemi nyereségrátára számítottak.

Mentőöv Európában

Mindenesetre úgy tűnik, lefőbb ideje volt már, hogy az Európai Unió és Kína megállapodást kössön a kínai hibridek importkorlátozásáról, amely évi 350 000 darabban maximalizálja a Kínából érkező hibrid és plug-in hibrid járművek számát. Az alku kritikus védőhálót jelent a Volkswagen és az Audi számára az európai piacon, miközben tovább növeli a nyomást kínai üzletágaikon. 

Mivel az eddigi uniós védővámok csak a tisztán elektromos autókra vonatkoztak, a kínai gyártók tömegesen álltak át a hibridek európai exportjára, amellyel idén már a piac 25 százalékát hódították el. A december 1-jétől életbe lépő korlátozás lényegében felére vágja vissza a kínai hibridek jelenlétét az EU-ban.

Nem véletlenül kérte korábban nyomatékosan a Volkswagen vezérigazgatója, Oliver Blume a kínai hibridimport korlátozását, mivel a rendkívül olcsó kínai tölthető hibridek már közvetlenül a VW alapmodelljeit veszélyeztették. A kvóta bevezetése megállíthatja az európai piac dezindusztrializációját, és nagyobb mozgásteret biztosíthat a VW-nek az európai gyárak és munkahelyek megőrzésére.

A Volkswagen részvényei Frankfurtban hétfőn kora délutánig 0,8 százalékkal, 68,52 euróra drágultak, míg év eleje óta 35,6 százalékkal gyengültek. 

 

Szóljon hozzá!
tőzsde
VW-Konszern
Audi
Volkswagen
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu