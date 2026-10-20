Kegyetlenül rácáfolt az élet a Volkswagen illúzióira: teljesen megbukott a két márka együttműködése – alig tudtak eladni pár százat a sikermodellnek szánt autóból, a vevők nem is tudtak a létezéséről
A Volkswagen három évvel azután sem tudta megállítani kínai visszaesését, hogy stratégiai együttműködésre lépett az elektromos autókat gyártó Xpeng-gel - írja a Reuters.
Alig vették a Volkswagen és az Xpeng közös modelljét
A partnerséget 2023-ban a német vállalat azzal mutatta be, hogy ennek révén gyorsan felzárkózik a kínai piac technológiai és fejlesztési tempójához. Az első közös modell, az ID. UNYX 08 azonban eddig inkább a Volkswagen problémáinak szimbólumává vált, mintsem a megújulás bizonyítékává.
A modell 2026 áprilisi bevezetése és augusztus vége között havi átlagban mindössze 267 darabos értékesítést ért el. Ez rendkívül messze van a vállalat eredeti tervétől, amely havi 3622 jármű eladásával számolt.
Az öt hónap alatt tehát összesen körülbelül 1300 autó fogyott, miközben a versenytársak ugyanebben az időszakban nagyságrendekkel jobb eredményeket produkáltak. A Xiaomi YU7 modelljéből közel 57 ezer, míg a Zeekr 7X típusából több mint 21 ezer darabot adtak el.
A gyenge piaci fogadtatás különösen érzékenyen érinti a Volkswagent, mert Kína korábban a konszern legfontosabb profitforrása volt. Egykor a csoport nyereségének közel fele származott az országból, ma viszont már csak mintegy 10 százalékot tesz ki.
A kínai pozícióromlás a Volkswagen teljes globális válságának egyik fő oka, és hozzájárult a vállalat fennállásának legnagyobb átszervezési programjához.
A Reuters által megszerzett dokumentumok és iparági interjúk szerint a problémát nem csupán egyetlen modell sikertelensége képezi. A Volkswagen felismerte ugyan, hogy a kínai vásárlók egyre inkább a magas szintű szoftveres megoldásokat, az intelligens vezetéstámogató rendszereket és a gyors fejlesztési ciklusokat keresik, de a vállalat nem tudta ezeket a felismeréseket versenyképes termékekké alakítani.
Az UNYX 08 induló ára mintegy 34 260 dollár volt, miközben a hasonló árkategóriájú kínai konkurensek fejlettebb funkciókat kínáltak. A Xiaomi például fejlett szenzorrendszerrel, a Zeekr pedig gyorsabb töltési technológiával jelent meg a piacon.
A vevők nem is tudtak az új autóról
A termékproblémákat tovább súlyosbította az értékesítési stratégia. A Volkswagen nem a hagyományos, több mint 3000 kereskedésből álló hálózatán keresztül árusította a modellt, hanem elsősorban a jóval kisebb Volkswagen Anhui hálózaton át.
Több forrás szerint emiatt sok potenciális vásárló nem is tudott a modell létezéséről. A Volkswagen elismerte a hálózat korlátozottságát, ugyanakkor közölte, hogy az Anhui-értékesítési rendszer már 166 értékesítési pontra bővült és együttműködik más Volkswagen kereskedőkkel is.
Az Xpeng-együttműködés ugyanakkor csak egy a Volkswagen számos próbálkozása közül a kínai piacon. Az elmúlt években a vállalat több területen keresett helyi partnereket, beleértve az akkumulátor-technológiát, a szoftverfejlesztést, az autonóm vezetést, a töltőhálózatokat, sőt még a repülő autókkal kapcsolatos projekteket is.
Kudarcba fulladt még néhány kezdeményezés
A kezdeményezések azonban kudarcba fulladtak vagy jogi vitákba torkolltak. A Reuters felidézi a korábban megszüntetett repülőautó-programot, valamint a kínai Du-Powerrel létrehozott gyorstöltő-hálózatot fejlesztő vegyesvállalat problémáit, amely a részvényesek közötti konfliktusokhoz és bírósági eljárásokhoz vezetett.
A Volkswagen 2022-2023 körül a vizsgálta a lehetőségét egy együttműködésnek a piacvezető BYD-val is, mi több szó volt róa, hogy a Jetta egyes modelljeinek alapját akár a BYD technológiája is adhatta volna. A tárgyalások azonban nem vezettek megállapodáshoz. Hasonlóképpen felmerült a Leapmotorral való együttműködés is, velük azonban végül a Stellantis kötött megállapodást.
Nem jött be a házasság-válás típusú trükk
A Reuters forrásai szerint a Volkswagenen belül ezt a kínai partnerségi stratégiát sajátosan „házasság és válás” megközelítésnek nevezték: a vállalat helyi cégekkel lépett szövetségre annak érdekében, hogy
- elsajátítsa technológiájukat és tudásukat,
- majd később önállóan folytassa működését.
A gyakorlatban azonban ez a stratégia nem hozta meg a várt versenyelőnyt.
Mindezek ellenére a vállalat továbbra is optimista terveket készít. Az UNYX-program következő modellje, az UNYX 09 limuzin még ebben a hónapban piacra kerül. A belső tervek havi közel 4900 darabos értékesítést és 2034-re évi 90 ezer darab feletti forgalmat vetítenek előre.
A Reuters ugyanakkor rámutat arra, hogy a Volkswagen korábbi prognózisai rendre túlzottan optimistának bizonyultak. Az UNYX 08 esetében például az eredeti 2026-os értékesítési tervet később több mint 60 százalékkal csökkentették. A modellt pedig már 17 százalékos kedvezménnyel is hirdetik.
Az egész kínai autópiac ramaty állapotban van
A helyzetet tovább nehezíti a teljes kínai autópiac állapota. Ralf Brandstaetter, a Volkswagen kínai vezetője egy belső üzenetben „rendkívüli” piaci zsugorodásról beszélt.
Előrejelzése szerint a kínai személyautó-piac idén 20 százalékkal, mintegy 4,5 millió járművel csökkenhet.
A profitmarzsok átlagosan 1,5 százalékra estek, miközben az új modellek életciklusa hétről három évre rövidült. A Volkswagen ezért kapacitáscsökkentésre és a párhuzamos működések megszüntetésére készül.
A Volkswagen története mindenesetre jól mutatja a kínai autóipar átalakulását. Míg 2019-ben minden ötödik Kínában eladott személyautó Volkswagen volt, addig 2026 első nyolc hónapjában a piaci részesedése már csak 10 százalék körül alakult.
A vállalat problémája ugyanakkor nem csupán a piaci részesedés csökkenése, hanem az is, hogy a kínai gyártók ma már technológiai szempontból is az iparág élvonalába tartoznak.
Több szakértő ezért a helyzetet a Nokia, a Kodak vagy a BlackBerry korábbi hanyatlásához hasonlítja: a piac gyorsabban változik, mint ahogy a nagy, tradicionális szereplők alkalmazkodni tudnak.
A Volkswagen számára a kérdés már nem az, hogy felismerte-e a problémát, hanem hogy képes-e elég gyorsan végrehajtani az átalakulást ahhoz, hogy megőrizze jelentőségét Kínában.
A VW nem adja fel
A VW azonban nem adta fel. A napokban röppent fel a hír, hogy egyik kínai leányvállalata, a Volkswagen Anhui által gyártott tisztán elektromos modellt már 4,9 millió forint alatti áron is elérhetővé tette a helyi piacon.
Egyik legolcsóbb márkája, a Jetta pedig szintén idén ősszel indította el a Jetta M6 nevű, közel 4,8 méteres elektromos szedán előértékesítését Kínában, amelynek az alapára 80 800 jüan, vagyis átszámítva nagyjából 4 millió forint.
Emellett a többi kínai vegyesvállalat - például a SAIC-VW és a FAW-VW - több belső égésű és elektromos típust is agresszív árazással dobna piacra, hogy felvegyék a versenyt a helyi gyártókkal.
A Volkswagen részvényei kedden kora délutánig 0,5 százalékkal, 69,16 euróra gyengültek, év eleje óta pedig 33 százalékos már a lemorzsolódás.