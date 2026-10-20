Kegyetlenül rácáfolt az élet a Volkswagen illúzióira: teljesen megbukott a két márka együttműködése – alig tudtak eladni pár százat a sikermodellnek szánt autóból, a vevők nem is tudtak a létezéséről

A Volkswagen három évvel azután sem tudta megállítani kínai visszaesését, hogy stratégiai együttműködésre lépett az elektromos autókat gyártó Xpeng-gel - írja a Reuters.

A Volkswagen ID. UNYX 08 / Fotó: AFP

Alig vették a Volkswagen és az Xpeng közös modelljét

A partnerséget 2023-ban a német vállalat azzal mutatta be, hogy ennek révén gyorsan felzárkózik a kínai piac technológiai és fejlesztési tempójához. Az első közös modell, az ID. UNYX 08 azonban eddig inkább a Volkswagen problémáinak szimbólumává vált, mintsem a megújulás bizonyítékává.

A modell 2026 áprilisi bevezetése és augusztus vége között havi átlagban mindössze 267 darabos értékesítést ért el. Ez rendkívül messze van a vállalat eredeti tervétől, amely havi 3622 jármű eladásával számolt.

Az öt hónap alatt tehát összesen körülbelül 1300 autó fogyott, miközben a versenytársak ugyanebben az időszakban nagyságrendekkel jobb eredményeket produkáltak. A Xiaomi YU7 modelljéből közel 57 ezer, míg a Zeekr 7X típusából több mint 21 ezer darabot adtak el.

A gyenge piaci fogadtatás különösen érzékenyen érinti a Volkswagent, mert Kína korábban a konszern legfontosabb profitforrása volt. Egykor a csoport nyereségének közel fele származott az országból, ma viszont már csak mintegy 10 százalékot tesz ki.

A kínai pozícióromlás a Volkswagen teljes globális válságának egyik fő oka, és hozzájárult a vállalat fennállásának legnagyobb átszervezési programjához.

A Reuters által megszerzett dokumentumok és iparági interjúk szerint a problémát nem csupán egyetlen modell sikertelensége képezi. A Volkswagen felismerte ugyan, hogy a kínai vásárlók egyre inkább a magas szintű szoftveres megoldásokat, az intelligens vezetéstámogató rendszereket és a gyors fejlesztési ciklusokat keresik, de a vállalat nem tudta ezeket a felismeréseket versenyképes termékekké alakítani.

Az UNYX 08 induló ára mintegy 34 260 dollár volt, miközben a hasonló árkategóriájú kínai konkurensek fejlettebb funkciókat kínáltak. A Xiaomi például fejlett szenzorrendszerrel, a Zeekr pedig gyorsabb töltési technológiával jelent meg a piacon.