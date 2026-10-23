Óriási leépítés jön az európai autógyártónál a masszív veszteség után, 3000 ezer ember még nem elég: nem bírja a kínai versenyt, sosem látott mélybe zuhantak a Volvo részvényei

Történelmi mélypontra zuhantak pénteken a Volvo Car részvényei, miután a svéd autógyártó masszív negyedéves veszteségről számolt be, és egy újabb jelentős leépítési hullámot is bejelentett.

Pocsék helyzetben a Volvo, hatalmas veszteség után fogott padlót a részvényárfolyam / Fotó: Anadolu via AFP

A szebb napokat is látott autóipari vállalat, melynek többségi tulajdonosa a kínai Geely hatalmas csalódást keltő eredményről számolt be a szeptember végén zárult három hónapra vonatkozóan.

A vártnál ötször nagyobb veszteségbe futott bele a Volvo Car

A gyártó számára az elektromos járművek iránti ingadozó kereslet, a növekvő vámnyomás és a kínai piaci feltételek romlás egyaránt olyan kihívásokat jelentett, melyekre egyelőre nem sikerült megnyugtató választ adnia.

A göteborgi központú autógyártó 3,7 milliárd svéd koronás (373 millió dolláros) működési veszteséget jelentett a harmadik negyedévre, szemben az egy évvel korábbi 5,8 milliárd koronás nyereséggel. Az elemzői konszenzus csupán 724 millió koronás veszteséget jósolt.

A vállalat bevétele eközben közel felére zsugordott.

A 2026-os harmadik negyedév nagyon kiábrándító volt, és egy olyan évet tükröz, amely sokkal nagyobb kihívásokkal jár, mint eredetileg vártuk. Folyamatban lévő szerkezetátalakítási tervünket ezért határozottan meg kell erősítenünk

– mondta a jelentésről Hakan Samuelsson vezérigazgató, aki 2025-ben azzal a céllal tért vissza nyugdíjazását követően a vállalat élére, hogy megfordítsa az elmúlt években látott negatív folyamatokat. Jövőre a volt Skoda-vezér, Klaus Zellmer veszi át tőle a társaság irányítását.

Még több dolgozójától válik meg a svéd autógyártó

Ez a gyakorlatban újabb komoly leépítést jelent a korábban már ismertetett 3000 fős elbocsátásokon felül.

A Volvo további hat százalékkal karcsúsítja munkaerő-állományát, ami 2500 munkahely megszűnésével jár. Ebből 2000 svédországi dolgozókat érint, további 500 munkavállalót pedig a külföldi egységeiből bocsátja el a vállalat.

A lépéstől további öt milliárd korona megtakarítást remél a vezetőség a korábban bejelentett 23 milliárdos költségcsökkentésen túl.

A létszámcsökkentés 2027 közepére fejeződhet be Samuelsson szerint, aki a Reutersnek nyilatkozva nem zárt ki további hasonló lépéseket.