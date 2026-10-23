Óriási leépítés jön az európai autógyártónál a masszív veszteség után, 3000 ezer ember még nem elég: nem bírja a kínai versenyt, sosem látott mélybe zuhantak a Volvo részvényei
Történelmi mélypontra zuhantak pénteken a Volvo Car részvényei, miután a svéd autógyártó masszív negyedéves veszteségről számolt be, és egy újabb jelentős leépítési hullámot is bejelentett.
A szebb napokat is látott autóipari vállalat, melynek többségi tulajdonosa a kínai Geely hatalmas csalódást keltő eredményről számolt be a szeptember végén zárult három hónapra vonatkozóan.
A vártnál ötször nagyobb veszteségbe futott bele a Volvo Car
A gyártó számára az elektromos járművek iránti ingadozó kereslet, a növekvő vámnyomás és a kínai piaci feltételek romlás egyaránt olyan kihívásokat jelentett, melyekre egyelőre nem sikerült megnyugtató választ adnia.
A göteborgi központú autógyártó 3,7 milliárd svéd koronás (373 millió dolláros) működési veszteséget jelentett a harmadik negyedévre, szemben az egy évvel korábbi 5,8 milliárd koronás nyereséggel. Az elemzői konszenzus csupán 724 millió koronás veszteséget jósolt.
A vállalat bevétele eközben közel felére zsugordott.
A 2026-os harmadik negyedév nagyon kiábrándító volt, és egy olyan évet tükröz, amely sokkal nagyobb kihívásokkal jár, mint eredetileg vártuk. Folyamatban lévő szerkezetátalakítási tervünket ezért határozottan meg kell erősítenünk
– mondta a jelentésről Hakan Samuelsson vezérigazgató, aki 2025-ben azzal a céllal tért vissza nyugdíjazását követően a vállalat élére, hogy megfordítsa az elmúlt években látott negatív folyamatokat. Jövőre a volt Skoda-vezér, Klaus Zellmer veszi át tőle a társaság irányítását.
Még több dolgozójától válik meg a svéd autógyártó
Ez a gyakorlatban újabb komoly leépítést jelent a korábban már ismertetett 3000 fős elbocsátásokon felül.
A Volvo további hat százalékkal karcsúsítja munkaerő-állományát, ami 2500 munkahely megszűnésével jár. Ebből 2000 svédországi dolgozókat érint, további 500 munkavállalót pedig a külföldi egységeiből bocsátja el a vállalat.
A lépéstől további öt milliárd korona megtakarítást remél a vezetőség a korábban bejelentett 23 milliárdos költségcsökkentésen túl.
A létszámcsökkentés 2027 közepére fejeződhet be Samuelsson szerint, aki a Reutersnek nyilatkozva nem zárt ki további hasonló lépéseket.
Padlón a részvényárfolyam
A menedzsment már a pocsék harmadik negyedéves teljesítményt megelőzően visszavágta 2026 egészére vonatkozó értékesítési és cash flow előrejelzését. A kulcsfontosságú kínai piacán pedig a piaci terjeszkedés helyett a haszonkulcsok javítását fogja előtérbe helyezni, ahelyett, hogy csatlakozna a kínai versenytársakkal folytatott, egyre hevesebbé váló árháborúhoz.
A piac könyörtelenül megbüntette a kiábrándító teljesítményt és az újabb leépítési terveket, a Volvo Car részvényei közel 30 százalékkal történelmi mélypontra zuhantak pénteken.