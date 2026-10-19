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Brutális teljesítményre képes Volvokat vett a Waberer's, manapság ez a minimum

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Többről van szó, mint szimpla járműbeszerzésről. A Waberer's a nagy hatótávú elektromos vontatókkal újabb lépést tesz a nemzetközi árufuvarozás dekarbonizációja felé, miközben tovább mélyíti a csaknem hat évtizedes együttműködését a Volvo Trucks-szal.
Murányi Ernő
2026.10.19, 11:35
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Magyarországon elsőként állít forgalomba a nemzetközi fuvarozásban három olyan új Volvo FH Aero elektromos nyerges vontatót a Waberer's, amelyek 700 kilométeres hatótávval rendelkeznek. A járművek várhatóan 2027 első negyedévének végéig érkeznek meg, és a vállalat nemzetközi árufuvarozási tevékenységében fognak dolgozni - írja a Hungarocamion.hu szakmai hírportál.

Waberer's kamion
Brutális teljesítményre képes Volvokat vett a Waberer's, manapság ez a minimum / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Dekarbonizálja a Waberer's a nemzetközi fuvarozást is 

A megrendelésről szóló megállapodást egy budapesti találkozón  írták alá, amelyen a Volvo Trucks nemzetközi vezetése, köztük Roger Alm cégelnök is részt vett. A felek áttekintették a két vállalat, illetve jogelődjeik közel 60 éves együttműködésének történetét és a jövőbeni stratégiai irányokat is.

A Waberer’s jelenleg 33 alternatív hajtású járművet üzemeltet Magyarországon, ebből 19 Volvo gyártmányú. Az elektromos Volvo járművek már több mint 1,1 millió kilométert futottak a vállalatnál, ami jelentős tapasztalatot biztosít az új technológia bevezetéséhez. A három új vontató üzembe állításával az elektromos meghajtás alkalmazása a nemzetközi fuvarozásban is megjelenik.

Az első Volvo járműveket még 1967-ben rendelte meg a Hungarocamion, később pedig több nagy flottabeszerzés is történt. A tervezett 2026-os átadásokkal a Waberer’s és jogelődei számára leszállított Volvo FH járművek száma meghaladja a 6500 darabot.

A Waberer’s a nagy hatótávú elektromos vontatókkal újabb lépést tesz a nemzetközi árufuvarozás dekarbonizációja felé, miközben tovább mélyíti a csaknem hat évtizedes együttműködését a Volvo Trucks-szal.

Többről van szó, mint szimpla beszerzésről

A Volvóval közös történetünk jóval többről szól, mint járművek beszerzéséről. A két vállalat közel hat évtizede dolgozik együtt, miközben a közúti fuvarozás technológiája, működése és környezeti elvárásai alapjaiban változtak meg. Az új, nagy hatótávolságú elektromos vontatók beszerzéséről szóló megállapodás fontos mérföldkő a károsanyag-kibocsátástól mentes árufuvarozás felé vezető úton: lehetőséget teremt arra, hogy az elektromos hajtás alkalmazását hosszabb távú fuvarfeladatokban is vizsgáljuk

– emelte ki Barna Zsolt, a Waberer’s Csoport elnök-vezérigazgatója.

 Roger Alm, a Volvo Trucks elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy 

a Waberer’s és a Volvo Trucks kapcsolata jól mutatja, hogyan tud egy hosszú távú partnerség együtt fejlődni az iparággal. Közös történetünk még az F88-as modellekkel kezdődött a 60-as években, ma pedig már a hosszú távú elektromos fuvarozás lehetőségein dolgozunk együtt. A három darab új Elektromos Volvo FH Aero megnövelt hatótávval újabb fejezetet nyit ebben az együttműködésben.

A Waberer's részvényei hétfőn délelőtt 4180 forinton stagnáltak.

 WABERERS részvény
WABERERS részvény11:24:32
Árfolyam: 4 180 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 2 896 270 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

 

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