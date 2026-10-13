Kimaradt a tőzsdei buliból a negyedik legnagyobb amerikai bank – szabadulnak tőle a befektetők

Felemás teljesítménnyel folytatta az amerikai bankok gyorsjelentési dömpingjét a Wells Fargo, amely bevétel soron elmaradt a várttól, a nyereséget tekintve viszont a piaci konszenzusnál magasabb tételről számolt be kedd délután.

Felemás eredményt villantott a Wells Fargo / Fotó: NurPhoto via AFP

A hat legnagyobb tengerentúli hitelező között, a negyedik helyen számon tartott pénzintézet bevétele két százalékkal bővült a harmadik negyedévben, éves alapon. A 21,87 milliárd dollár azonban elmaradt az elemzők által előrejelzett 22,31 milliárd dollártól.

A Wells Fargo adózás utáni nyeresége hat százalékkal 5,95 milliárd dollárra emelkedett, ami egy részvényre vetítve 1,87 dolláros nettó eredménynek felel meg. Utóbbi két centtel magasabb a piaci konszenzusban szereplővárakozásnál.

A bevételek legnagyobb részét kitevő nettó kamatbevétel öt százalékkal 12,52 milliárd dollárra kapaszkodott fel, köszönhetően a gyarapodó hitelállománynak, valamint a lejáró eszközök magasabb hozamú instrumentumokba történt újrabefektetésének. A piac ugyanakkor ennél dinamikusabb növekedésre és 12,63 milliárd dolláros tételre számított.

A Wells Fargo lakossági hiteleinek állománya négy százalékkal 342 milliárd dollárra nőtt, miközben a kereskedelmi banki üzletág hitelállománya 10 százalékkal, 240,5 milliárd dollárra emelkedett.

Sem a hitelfelvevők, sem a betétesek magatartásában nem tapasztalunk olyan változást, amely arra utalna, hogy módosulnának azok az alapvető trendek, amelyeket már egy ideje megfigyelünk

– mondta Mike Santomassimo pénzügyi igazgató az eredmények közzétételét követő elemzői tájékoztatón az újságíróknak.

Ezzel együtt az ügyfelek hitelképességével kapcsolatos óvatosságról árulkodik, hogy a nem teljesítő hitelek fedezésére elkülönített céltartalék a 2025-ös 681 millió dollárról 1,03 milliárd dollárra terebélyesedett a harmadik negyedév során.

A befektetési banki üzletág 10 százalékos növekedést tudott felmutatni, és 611 millió dollárral támogatta az árbevételt.

Az értékpapír-kereskedelmi részleg bevételei ugyanakkor lényegében a tavalyi szinten maradtak, az előző negyedévhez képest pedig 17 százalékkal zsugorodtak.