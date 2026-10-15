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Rákaptak a hinduk a whiskyre, a Pernod Ricard pedig lecsapott a piacra – erre még az elemzők sem számítottak, úgy isznak Indiában

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A francia italforgalmazó rövid távon továbbra is az amerikai és kínai gyengeséggel küzd. Az indiai whisky-piac erőteljes növekedése és az esetleges indiai IPO azonban olyan értékteremtő tényezők, amelyek ellensúlyozhatják a fejlett piacokon tapasztalt lassulást. India egyre inkább a Pernod Ricard stratégiai növekedési motorjává válik.
Murányi Ernő
2026.10.15, 19:00
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A Pernod Ricard negyedéves eredményről számolt be a júliustól szeptember végéig tartó három hónapra: az organikus nettó árbevétel ugyan 0,9 százalékkal, 2,234 milliárd euróra csökkent éves alapon, de ez – az indiai whiskyfogyasztásnak hála – jóval kedvezőbb az elemzők által várt 1,24 százalékos visszaesésnél – derült ki a francia italforgalmazó csütörtöki közleményéből. 

whisky
Rákaptak a hinduk a whiskyre, a Pernod Ricard pedig lecsapott a piacra / Fotó: AFP

A fő pozitívum az indiai whiskyláz 

A vállalat változatlanul hagyta középtávú előrejelzését. A fő pozitívum továbbra is India, ahol az értékesítés 19 százalékkal nőtt, miközben az Egyesült Államokban és Kínában továbbra is gyenge a kereslet. 

A menedzsment megerősítette, hogy vizsgálja az indiai üzletág esetleges tőzsdei bevezetését. Egy IPO Mumbaiban nemcsak tőkét szabadítana fel, hanem láthatóbbá tenné a csoport leggyorsabban növekvő piacának értékét is. A befektetők pozitívan fogadták a hírt, a részvény árfolyama a bejelentést követően  még délelőtt 3,6 százalékkal emelkedett Párizsban.

Ideje volt már a részvények erősödésének, hiszen év eleje óta 6,6 százalékkal esett a kurzus, miközben a rivális brit Diageo - amely egyébiránt nemrégiben szüntette meg a Zwack Unicummal kötött, magyar piacra vonatkozó forgalmazási szerződését - ezalatt 8,8 százalékkal drágult.  

Az indiai teljesítmény különösen fontos, mert az ország ma már a globális szeszesital-ipar egyik legvonzóbb növekedési piaca. India a világ legnagyobb whiskyfogyasztója, és a piacot egyre inkább a prémium kategóriák hajtják. 

A jövedelmek emelkedése, a fiatal városi középosztály bővülése és a prémium márkák iránti kereslet növekedése kedvez a márkás italok forgalmazóinak. A Pernod Ricard pedig olyan márkákkal van jelen, mint a Royal Stag, az Imperial Blue vagy a Blenders Pride, amelyek vezető pozíciót vívtak ki maguknak a kontinensnyi ország whiskypiacán, és jelentősen hozzájárulnak, hogy India ma a csoport egyik legfontosabb profit- és növekedési forrásává vált.

Máshol csökken az értékesítés 

A vállalat ugyanakkor továbbra is nehézségekkel szembesül két másik kulcspiacán. Kínában az értékesítés 25 százalékkal zuhant, bár a menedzsment már javulásra utaló jeleket lát, és a Martell konyakot népszerűsítő kampányokkal próbálja élénkíteni a keresletet. 

Amerikában pedig 10 százalékos visszaesést okozott a kereskedelmi csatornák készletleépítése, ám a Malibu rum és a Skrewball whiskey egyes új ízesítései kedvező fogyasztói fogadtatásban részesültek. 

Európában sem történt érdemi fordulat: az értékesítés 6 százalékkal csökkent, különösen Németország teljesített gyengén. A vállalat szerint a közel-keleti konfliktusok hatása, a magasabb vámköltségek és a prémium szegmens globális lassulása továbbra is nyomás alatt tartja az iparágat. 

A Pernod Ricardnak amúgy nem akármilyen italportfóliója van, idetartoznak a cikkben említetteken felül egyebek között a következő márkák:

  • Absolut Vodka
  • Beefeater gin
  • Havana Club rum.
  • Malibu rumalapú likőr
  • Martell konyak
  • G.H. Mumm prémium pezsgő (Champagne)
  • Ricard és Pernod pastis és ánizslikőr
  • Kahlúa mexikói kávélikőr
  • Olmeca tequila
  • Becherovka 

A whiskyk közül pedig:

  • a Jameson
  • a Chivas Regal
  • a Ballantine’s
  • a Glenlivet
  • a Royal Salute
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tőzsde
Pernod Ricard
whisky
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