Rákaptak a hinduk a whiskyre, a Pernod Ricard pedig lecsapott a piacra – erre még az elemzők sem számítottak, úgy isznak Indiában
A Pernod Ricard negyedéves eredményről számolt be a júliustól szeptember végéig tartó három hónapra: az organikus nettó árbevétel ugyan 0,9 százalékkal, 2,234 milliárd euróra csökkent éves alapon, de ez – az indiai whiskyfogyasztásnak hála – jóval kedvezőbb az elemzők által várt 1,24 százalékos visszaesésnél – derült ki a francia italforgalmazó csütörtöki közleményéből.
A fő pozitívum az indiai whiskyláz
A vállalat változatlanul hagyta középtávú előrejelzését. A fő pozitívum továbbra is India, ahol az értékesítés 19 százalékkal nőtt, miközben az Egyesült Államokban és Kínában továbbra is gyenge a kereslet.
A menedzsment megerősítette, hogy vizsgálja az indiai üzletág esetleges tőzsdei bevezetését. Egy IPO Mumbaiban nemcsak tőkét szabadítana fel, hanem láthatóbbá tenné a csoport leggyorsabban növekvő piacának értékét is. A befektetők pozitívan fogadták a hírt, a részvény árfolyama a bejelentést követően még délelőtt 3,6 százalékkal emelkedett Párizsban.
Ideje volt már a részvények erősödésének, hiszen év eleje óta 6,6 százalékkal esett a kurzus, miközben a rivális brit Diageo - amely egyébiránt nemrégiben szüntette meg a Zwack Unicummal kötött, magyar piacra vonatkozó forgalmazási szerződését - ezalatt 8,8 százalékkal drágult.
Az indiai teljesítmény különösen fontos, mert az ország ma már a globális szeszesital-ipar egyik legvonzóbb növekedési piaca. India a világ legnagyobb whiskyfogyasztója, és a piacot egyre inkább a prémium kategóriák hajtják.
A jövedelmek emelkedése, a fiatal városi középosztály bővülése és a prémium márkák iránti kereslet növekedése kedvez a márkás italok forgalmazóinak. A Pernod Ricard pedig olyan márkákkal van jelen, mint a Royal Stag, az Imperial Blue vagy a Blenders Pride, amelyek vezető pozíciót vívtak ki maguknak a kontinensnyi ország whiskypiacán, és jelentősen hozzájárulnak, hogy India ma a csoport egyik legfontosabb profit- és növekedési forrásává vált.
Máshol csökken az értékesítés
A vállalat ugyanakkor továbbra is nehézségekkel szembesül két másik kulcspiacán. Kínában az értékesítés 25 százalékkal zuhant, bár a menedzsment már javulásra utaló jeleket lát, és a Martell konyakot népszerűsítő kampányokkal próbálja élénkíteni a keresletet.
Amerikában pedig 10 százalékos visszaesést okozott a kereskedelmi csatornák készletleépítése, ám a Malibu rum és a Skrewball whiskey egyes új ízesítései kedvező fogyasztói fogadtatásban részesültek.
Európában sem történt érdemi fordulat: az értékesítés 6 százalékkal csökkent, különösen Németország teljesített gyengén. A vállalat szerint a közel-keleti konfliktusok hatása, a magasabb vámköltségek és a prémium szegmens globális lassulása továbbra is nyomás alatt tartja az iparágat.
A Pernod Ricardnak amúgy nem akármilyen italportfóliója van, idetartoznak a cikkben említetteken felül egyebek között a következő márkák:
- Absolut Vodka
- Beefeater gin
- Havana Club rum.
- Malibu rumalapú likőr
- Martell konyak
- G.H. Mumm prémium pezsgő (Champagne)
- Ricard és Pernod pastis és ánizslikőr
- Kahlúa mexikói kávélikőr
- Olmeca tequila
- Becherovka
A whiskyk közül pedig:
- a Jameson
- a Chivas Regal
- a Ballantine’s
- a Glenlivet
- a Royal Salute