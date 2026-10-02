Eszméletlenül felpörgött szeptemberben a Wizz Air, a Ryanair ehhez képest csak vánszorgott
Elképesztő, 24,2 százalékos éves bázisú utasszám-növekedést produkált a Wizz Air szeptemberben, ami messze túlszárnyalja a Ryanair 4 százalékos bővülését. A magyar hátterű légitársaság rohamtempóban pakolta a piacra az új kapacitásokat - derült ki a két fapados pénteken publikált utasforgalmi jelentéséből.
Brutális növekedés a Wizz Airnél, stabilan bővül a Ryanair
Egészen pontosan a Ryanair utasszáma a tavaly szeptemberi 19,3 millióról 20,1 millióra nőtt, míg a Wizz Air gépeivel az idei év kilencedik hónapjában 7,78 millióan utaztak a tavaly szeptemberi 6,27 millió utassal szemben.
A Ryanair ugyanakkor továbbra is hatékonyabban tölti meg a gépeit: a helyek 94 százaléka kelt el, pont úgy, mint tavaly ilyenkor. A Wizz Airnél ez a szám 92 százalékra csúszott vissza a 92,8 százalékos bázisról.
A Wizz Air menedzsmentje korábban kiemelte, hogy a load factor minimális csökkentése tudatos stratégia eredménye: drágábban adták a jegyeket, javult a bevételek minősége, ami messze kompenzálta, hogy néhány szék üresen maradt.
A számokból jól látszik, hogy míg a Ryanair stabil, piacvezető méretére és a maximális hatékonyságra támaszkodik, addig
a Wizz Air rendkívül agresszív kapacitásbővítéssel hasít ki magának egyre nagyobb szeletet a piacból.
A két légitársaság szintén pénteken közzétett gördülő 12 havi (rolling 12-month) összesített adatai mutatják meg igazán a két vállalat közötti méretbeli különbséget és a hosszú távú növekedési pályájukat. Ezek a számok a 2025. október 1. és 2026. szeptember 30. közötti teljes egyéves időszakot fedik le.
Nos, az elmúlt évben
- a Ryanair-nek összesen 215,1 millió utasa volt,
- míg a Wizznek 79,33 millió,
ám míg az ír fapados éves bázison 5 százalékos, a magyar 19 százalékos növekedést ért el.
Eközben a járatok kihasználtsága átlagosan 94 százalékos maradt a Ryanairnél, Váradi Józsefék repülői 91 százalékos töltöttséggel repültek, ami 0,2 százalékpontos csökkenést jelent.
A Ryanair tehát még mindig közel háromszor annyi utast mozgat meg egy év alatt, mint a Wizz Air, de utóbbi 19 százalékos éves gördülő növekedése félelmetes tempót diktál.
Mi várható a téli szezonban?
A Wizz Air már bejelentette, hogy a pénzügyi év második felére (2026 tele és 2027 kora tavasza) vonatkozó kapacitásait 5 százalékkal vágja vissza, elsősorban a piaci bizonytalanságok miatt. A fókuszt most már a kapacitás mindenáron való növelése helyett a profithányad védelmére és a jobb árazásra helyezi át a menedzsment, miközben a középtávú, 2030-as növekedési céljaikat (127 milliós éves utasszám) továbbra is tartják.
A Ryanair nemrégiben 216 millióról 214 millióra csökkentette a teljes éves utasforgalmi előrejelzését. Michael O'Leary vezérigazgató és csapata egyértelműen a fedezetlen (unhedged) téli üzemanyagárak kockázatát jelölte meg indokként. A téli menetrend minimális visszavágásával - főleg a november és március közötti időszak stagnálására számítanak - elkerülik, hogy drága üzemanyag mellett kelljen olcsó jegyeket értékesíteniük. Ezzel a lépéssel a becslések szerint mintegy 70 millió eurónyi téli veszteséget spórolnak meg.
A Wizz Air részvényei péntek délelőtt, 0,6 százalékkal, 10,36 angol fontra drágultak Londonban, míg a Ryanairé 3,2 százalékkal, 23,7 euró erősödtek Dublinban.