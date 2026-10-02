Eszméletlenül felpörgött szeptemberben a Wizz Air, a Ryanair ehhez képest csak vánszorgott

Elképesztő, 24,2 százalékos éves bázisú utasszám-növekedést produkált a Wizz Air szeptemberben, ami messze túlszárnyalja a Ryanair 4 százalékos bővülését. A magyar hátterű légitársaság rohamtempóban pakolta a piacra az új kapacitásokat - derült ki a két fapados pénteken publikált utasforgalmi jelentéséből.

Eszméletlenül felpörgött szeptemberben a Wizz Air / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Brutális növekedés a Wizz Airnél, stabilan bővül a Ryanair

Egészen pontosan a Ryanair utasszáma a tavaly szeptemberi 19,3 millióról 20,1 millióra nőtt, míg a Wizz Air gépeivel az idei év kilencedik hónapjában 7,78 millióan utaztak a tavaly szeptemberi 6,27 millió utassal szemben.

A Ryanair ugyanakkor továbbra is hatékonyabban tölti meg a gépeit: a helyek 94 százaléka kelt el, pont úgy, mint tavaly ilyenkor. A Wizz Airnél ez a szám 92 százalékra csúszott vissza a 92,8 százalékos bázisról.

A Wizz Air menedzsmentje korábban kiemelte, hogy a load factor minimális csökkentése tudatos stratégia eredménye: drágábban adták a jegyeket, javult a bevételek minősége, ami messze kompenzálta, hogy néhány szék üresen maradt.

A számokból jól látszik, hogy míg a Ryanair stabil, piacvezető méretére és a maximális hatékonyságra támaszkodik, addig

a Wizz Air rendkívül agresszív kapacitásbővítéssel hasít ki magának egyre nagyobb szeletet a piacból.

A két légitársaság szintén pénteken közzétett gördülő 12 havi (rolling 12-month) összesített adatai mutatják meg igazán a két vállalat közötti méretbeli különbséget és a hosszú távú növekedési pályájukat. Ezek a számok a 2025. október 1. és 2026. szeptember 30. közötti teljes egyéves időszakot fedik le.

Nos, az elmúlt évben

a Ryanair-nek összesen 215,1 millió utasa volt,

míg a Wizznek 79,33 millió,

ám míg az ír fapados éves bázison 5 százalékos, a magyar 19 százalékos növekedést ért el.

Eközben a járatok kihasználtsága átlagosan 94 százalékos maradt a Ryanairnél, Váradi Józsefék repülői 91 százalékos töltöttséggel repültek, ami 0,2 százalékpontos csökkenést jelent.

A Ryanair tehát még mindig közel háromszor annyi utast mozgat meg egy év alatt, mint a Wizz Air, de utóbbi 19 százalékos éves gördülő növekedése félelmetes tempót diktál.

Mi várható a téli szezonban?

A Wizz Air már bejelentette, hogy a pénzügyi év második felére (2026 tele és 2027 kora tavasza) vonatkozó kapacitásait 5 százalékkal vágja vissza, elsősorban a piaci bizonytalanságok miatt. A fókuszt most már a kapacitás mindenáron való növelése helyett a profithányad védelmére és a jobb árazásra helyezi át a menedzsment, miközben a középtávú, 2030-as növekedési céljaikat (127 milliós éves utasszám) továbbra is tartják.