Zuhan a forint, szárnyal a Mol

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A hazai fizetőeszköz árfolyama is lejtőre került. Az euró jegyzése 0,26 százalékkal, 367,58 forintra nőtt.

Enyhe optimizmus a globális piacokon

Eközben óvatos optimizmus és kivárás jellemzi a hét első tőzsdenapját a nemzetközi piacokon. A befektetők világszerte feszülten készülnek az év egyik legfontosabb hetére, hiszen a napokban teszik közzé gyorsjelentéseiket az amerikai tech óriások, miközben a Fed, az EKB és a japán jegybank is kamatdöntő ülést tart a héten.

New Yorkban enyhe emelkedéssel indulhat a nap. Az S&P 500 futures 0,25 százalékkal, a Dow Jones 0,31 százalékkal, míg a Nasdaq-100 0,29 százalékkal erősödik a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

A vezető európai részvényindexek ugyancsak 0,3 százalék körüli pluszban nyitottak. A brit FTSE 100 ugyan kissé bizonytalanabb a vártnál erősebb beszerzésimenedzser-indexek (PMI) miatt, ami fenntartja a magasabb kamatkörnyezettel kapcsolatos aggodalmakat.