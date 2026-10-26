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BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Zuhan a forint, szárnyal a Mol

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nagyjából stagnálással startolt el a BUX. A blue chipek közül a Molnak áll a zászló, a többiek lefelé vették az irányt.
Murányi Ernő
2026.10.26, 09:22
Frissítve: 2026.10.26, 09:48
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A pesti börzén hétfőn nagyjából ott folytatódott a kereskedés, ahol csütörtökön abbamaradt, csakhogy ezúttal a hosszú hétvégén megugrott olajárak szárnyán vitorlázó Mol vette át a stafétabotot, mint legerősebb blue chip.

Mol, benzinkút, üzemanyag
Zuhan a forint, szárnyal a Mol / Fotó: NurPhoto via AFP

A Molnak áll a zászló idehaza

A BUX 141 963 pontos nyitóértéke mindössze 0,06 százalékos csökkenést jelent.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP papírjai nagyjából 0,3 százalékkal, 40 220 forintra gyengültek a becsengetést követően.

 OTP részvény
OTP részvény10:48:57
Árfolyam: 40 600 HUF +250 / +0,62 %
Forgalom: 3 744 005 220 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol viszont nagyot erősödött, mégpedig 1,3 százalékkal, 4882 forintra. A Brent jegyzése ugyan hétfőn 1,2 százalékkal csökkent, ám csütörtök óta az egekbe szökött, úgyhogy 

a gyengülés után is 115 dollár felett maradt a hordóár. 

A magyar olajmultit az UBS friss elemzése is segítette, a svájci bank 5500-ról 5700 forintra emelte a részvények célárát - írja az Equilor Befektetési Zrt. 

 MOL részvény
MOL részvény10:49:16
Árfolyam: 4 932 HUF +112 / +2,27 %
Forgalom: 769 721 286 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter nem folytatta a csütörtöki száguldást, ehelyett a részvénykurzus 0,5 százalékkal, 13 100 forintra süllyedt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:48:16
Árfolyam: 13 050 HUF -120 / -0,92 %
Forgalom: 965 798 180 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2672 forinton nyitott, ugyancsak fél százalékot veszítve árfolyamából.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:50:02
Árfolyam: 2 670 HUF -16 / -0,6 %
Forgalom: 129 766 652 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

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A hazai fizetőeszköz árfolyama is lejtőre került. Az euró jegyzése 0,26 százalékkal, 367,58 forintra nőtt. 

Enyhe optimizmus a globális piacokon

Eközben óvatos optimizmus és kivárás jellemzi a hét első tőzsdenapját a nemzetközi piacokon. A befektetők világszerte feszülten készülnek az év egyik legfontosabb hetére, hiszen a napokban teszik közzé gyorsjelentéseiket az amerikai tech óriások, miközben a Fed, az EKB és a japán jegybank is kamatdöntő ülést tart a héten.

New Yorkban enyhe emelkedéssel indulhat a nap. Az S&P 500 futures 0,25 százalékkal, a Dow Jones 0,31 százalékkal, míg a Nasdaq-100 0,29 százalékkal erősödik a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

A vezető európai részvényindexek ugyancsak 0,3 százalék körüli pluszban nyitottak. A brit FTSE 100 ugyan kissé bizonytalanabb a vártnál erősebb beszerzésimenedzser-indexek (PMI) miatt, ami fenntartja a magasabb kamatkörnyezettel kapcsolatos aggodalmakat. 

Az enyhén visszaeső olajárakkal szemben a holland TTF gáztőzsdén továbbra is csak egy irányt ismer - mégpedig a felfelét - a földgáz jegyzése, momentán 3,2 százalékos pluszban, 97 EUR/MWh-án kötik az ügyleteket.

 

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