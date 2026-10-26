Zuhan a forint, szárnyal a Mol
A pesti börzén hétfőn nagyjából ott folytatódott a kereskedés, ahol csütörtökön abbamaradt, csakhogy ezúttal a hosszú hétvégén megugrott olajárak szárnyán vitorlázó Mol vette át a stafétabotot, mint legerősebb blue chip.
A Molnak áll a zászló idehaza
A BUX 141 963 pontos nyitóértéke mindössze 0,06 százalékos csökkenést jelent.
Az OTP papírjai nagyjából 0,3 százalékkal, 40 220 forintra gyengültek a becsengetést követően.
A Mol viszont nagyot erősödött, mégpedig 1,3 százalékkal, 4882 forintra. A Brent jegyzése ugyan hétfőn 1,2 százalékkal csökkent, ám csütörtök óta az egekbe szökött, úgyhogy
a gyengülés után is 115 dollár felett maradt a hordóár.
A magyar olajmultit az UBS friss elemzése is segítette, a svájci bank 5500-ról 5700 forintra emelte a részvények célárát - írja az Equilor Befektetési Zrt.
A Richter nem folytatta a csütörtöki száguldást, ehelyett a részvénykurzus 0,5 százalékkal, 13 100 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom 2672 forinton nyitott, ugyancsak fél százalékot veszítve árfolyamából.
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A hazai fizetőeszköz árfolyama is lejtőre került. Az euró jegyzése 0,26 százalékkal, 367,58 forintra nőtt.
Enyhe optimizmus a globális piacokon
Eközben óvatos optimizmus és kivárás jellemzi a hét első tőzsdenapját a nemzetközi piacokon. A befektetők világszerte feszülten készülnek az év egyik legfontosabb hetére, hiszen a napokban teszik közzé gyorsjelentéseiket az amerikai tech óriások, miközben a Fed, az EKB és a japán jegybank is kamatdöntő ülést tart a héten.
New Yorkban enyhe emelkedéssel indulhat a nap. Az S&P 500 futures 0,25 százalékkal, a Dow Jones 0,31 százalékkal, míg a Nasdaq-100 0,29 százalékkal erősödik a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.
A vezető európai részvényindexek ugyancsak 0,3 százalék körüli pluszban nyitottak. A brit FTSE 100 ugyan kissé bizonytalanabb a vártnál erősebb beszerzésimenedzser-indexek (PMI) miatt, ami fenntartja a magasabb kamatkörnyezettel kapcsolatos aggodalmakat.
Az enyhén visszaeső olajárakkal szemben a holland TTF gáztőzsdén továbbra is csak egy irányt ismer - mégpedig a felfelét - a földgáz jegyzése, momentán 3,2 százalékos pluszban, 97 EUR/MWh-án kötik az ügyleteket.