A 4iG és a Sentinel Midstream LLC („Sentinel”), egy Egyesült Államokban bejegyzett társaság, a mai napon nem kötelező érvényű előzetes megállapodást írt alá az adriai térség kritikus energetikai infrastruktúrájának közös fejlesztése céljából - közölte a pesti tőzsdén jegyzett cég szerda délután.

Beszáll a 4iG az energiabizniszbe, ez Magyarország gázbeszerzését és érintheti – bejelentették az amerikai LNG-megállapodást / Fotó: 4IG

A 4iG Nyrt. és az energetikai infrastruktúra fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó amerikai Sentinel Midstream LLC 2026. november 18-án Varsóban írt alá előzetes együttműködési megállapodást a P-TEC hetedik miniszteri találkozóján.

A kormányzati és iparági vezetők rendszeres fórumának idei rendezvényét az amerikai és a lengyel energiaügyi minisztérium, valamint az Atlantic Council Global Energy Center közösen szervezte. A tanácskozás napirendjén az energiabiztonság és az energetikai beruházási lehetőségek szerepeltek.

A megállapodással a 4iG Csoport amerikai iparági partnerrel bővíti augusztusban bejelentett új stratégiai üzletágának nemzetközi kapcsolatait, és az energetikára is kiterjeszti a kritikus infrastruktúrák területén folytatott transzatlanti együttműködéseit.

A két vállalat közötti partnerség új ellátási útvonalakat és forrásokat és nyithat meg, valamint javíthatja az energiaellátás diverzifikáltságát és kiszámíthatóságát az adriai régióban, továbbá jelentős mértékben hozzájárulhat Közép-Kelet-Európa és a Nyugat-Balkán energiabiztonságához. A megállapodás szorosan illeszkedik a 4iG energetikai stratégiájához, amely a működő energiatermelő eszközök megszerzése és új kapacitások fejlesztése mellett újgenerációs energetikai technológiák és infrastruktúrák regionális meghonosítását tűzte ki célul.

A 4iG újabb nagy dobása

Az Amerikai Egyesült Államokban az elmúlt héten folytatott tárgyalások eredményeképpen létrejött együttműködés a cseppfolyósított földgáz (LNG) és más folyékony szénhidrogének tárolására, szállítására, energiatermelési célú felhasználására, valamint a kapcsolódó energetikai infrastruktúra fejlesztésére fókuszál az adriai régióban.

Célja egy olyan regionális energetikai keretrendszer kialakítása az adriai térségben, amely erősíti a tágabb régió energiabiztonságát, ellenálló képességét és energiaellátásának diverzifikációját.

A 4iG csoport és a Sentinel Midstream közötti megállapodás három fő területre terjed ki. Az egyes projektek megvalósítása a további tárgyalások, a szükséges átvilágítások, valamint a szükséges hatósági és egyéb jóváhagyások függvénye.