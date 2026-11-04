Rendkívüli: beszáll a 4iG az energiabizniszbe, ez Magyarország gázbeszerzését és érintheti – bejelentették az amerikai LNG-megállapodást
A 4iG és a Sentinel Midstream LLC („Sentinel”), egy Egyesült Államokban bejegyzett társaság, a mai napon nem kötelező érvényű előzetes megállapodást írt alá az adriai térség kritikus energetikai infrastruktúrájának közös fejlesztése céljából - közölte a pesti tőzsdén jegyzett cég szerda délután.
A 4iG Nyrt. és az energetikai infrastruktúra fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó amerikai Sentinel Midstream LLC 2026. november 18-án Varsóban írt alá előzetes együttműködési megállapodást a P-TEC hetedik miniszteri találkozóján.
A kormányzati és iparági vezetők rendszeres fórumának idei rendezvényét az amerikai és a lengyel energiaügyi minisztérium, valamint az Atlantic Council Global Energy Center közösen szervezte. A tanácskozás napirendjén az energiabiztonság és az energetikai beruházási lehetőségek szerepeltek.
A megállapodással a 4iG Csoport amerikai iparági partnerrel bővíti augusztusban bejelentett új stratégiai üzletágának nemzetközi kapcsolatait, és az energetikára is kiterjeszti a kritikus infrastruktúrák területén folytatott transzatlanti együttműködéseit.
A két vállalat közötti partnerség új ellátási útvonalakat és forrásokat és nyithat meg, valamint javíthatja az energiaellátás diverzifikáltságát és kiszámíthatóságát az adriai régióban, továbbá jelentős mértékben hozzájárulhat Közép-Kelet-Európa és a Nyugat-Balkán energiabiztonságához. A megállapodás szorosan illeszkedik a 4iG energetikai stratégiájához, amely a működő energiatermelő eszközök megszerzése és új kapacitások fejlesztése mellett újgenerációs energetikai technológiák és infrastruktúrák regionális meghonosítását tűzte ki célul.
A 4iG újabb nagy dobása
Az Amerikai Egyesült Államokban az elmúlt héten folytatott tárgyalások eredményeképpen létrejött együttműködés a cseppfolyósított földgáz (LNG) és más folyékony szénhidrogének tárolására, szállítására, energiatermelési célú felhasználására, valamint a kapcsolódó energetikai infrastruktúra fejlesztésére fókuszál az adriai régióban.
Célja egy olyan regionális energetikai keretrendszer kialakítása az adriai térségben, amely erősíti a tágabb régió energiabiztonságát, ellenálló képességét és energiaellátásának diverzifikációját.
A 4iG csoport és a Sentinel Midstream közötti megállapodás három fő területre terjed ki. Az egyes projektek megvalósítása a további tárgyalások, a szükséges átvilágítások, valamint a szükséges hatósági és egyéb jóváhagyások függvénye.
Közös beruházási lehetőségek azonosítása, értékelése és előmozdítása az adriai térség energiaszektorában, beleértve a Sentinel Midstream és kapcsolt vállalatai részvételét és befektetését is.
Új, zöldmezős energetikai infrastruktúra és energiatermelési projektek közös előkészítése és fejlesztések az LNG, valamint a folyékony szénhidrogének területén, kiemelt figyelmet fordítva azokra a beruházásokra, amelyek hozzájárulnak a régió energiabiztonságához. Az infrastruktúrát kiszolgáló létesítmények pedig a tervek szerint régió energiaellátásának stratégiai csomópontjai lehetnek.
Kereskedelmi együttműködési lehetőségek vizsgálata az LNG és a folyékony szénhidrogének kereskedelme, ellátása, valamint a kapcsolódó infrastruktúra hasznosítása terén.
A Sentinel Midstreammel kötött megállapodással a 4iG Csoport az energetikára is kiterjeszti transzatlanti stratégiai együttműködéseit. A régió kritikus infrastruktúra-befektetőjeként, a 4iG jelentős piacismerettel rendelkezik és erős partnerségeket épített ki az adriai térség nyugat-balkáni országaiban. A közös befektetések előkészítésekor ezekre az adottságokra, valamint a Sentinel energetikai beruházásokban és a nyersanyagok piacra juttatásában szerzett szakértelmére építünk. Az új adriai ellátási útvonalak a Nyugat-Balkán és Közép- és Kelet-Európa országai számára egyaránt stratégiai jelentőségűek. Megállapodásunk illeszkedik a térség országainak az energiaellátás diverzifikálására irányuló törekvéseihez. Együttműködésünkkel új kereskedelmi és szállítási útvonalak kiépítéséhez és ezáltal a régió energiabiztonságának erősítéséhez járulhatunk hozzá
– mondta Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója.
Az adriai térség vonzó és jelentős növekedési potenciált kínáló feltörekvő piac az új infrastrukturális befektetések számára. A Trump-adminisztráció ’Unleash American Energy’ kezdeményezése megteremtette az alapot azokhoz az új energetikai folyosókhoz, amelyek összekötik Amerika bőséges energiaforrásait a Nyugat-Balkán és Közép-Kelet-Európa növekvő energiaigényével. Meggyőződésünk, hogy a Sentinel nagyszabású energetikai infrastruktúrák fejlesztésében és üzemeltetésében szerzett szakértelmét a 4iG regionális ismereteivel és kapcsolatrendszerével ötvözve sikeres projekteket valósíthatunk meg. Ezek erősítik a hosszú távú energiabiztonságot, diverzifikálják az ellátási forrásokat, támogatják a régió gazdasági növekedését, és megfizethető energiát biztosítanak. Örömmel tekintünk a 4iG-vel közös munka elé. Célunk, hogy együtt fejlesszük ki azt a kritikus infrastruktúrát, amely lehetővé teszi, hogy az amerikai LNG és más energiaforrások megbízhatóan és versenyképes feltételekkel jussanak el a régióba, amellyel tovább erősítjük a transzatlanti gazdasági és energetikai partnerséget
– tette hozzá Jeff Ballard, a Sentinel Midstream vezérigazgatója.
A Sentinel Midstream, az energiahordozók szállítója
A Sentinel Midstream amerikai energetikai infrastruktúra-vállalat, amely nagyszabású, stratégiai elhelyezkedésű energetikai infrastruktúrák fejlesztésével, finanszírozásával és üzemeltetésével foglalkozik.
A vállalat széles körű saját szakértelemmel rendelkezik az energiahordozók szállítása, tárolása és tengeri terminálokon történő kezelése területén, meghatározó jelenléte van a Mexikói-öböl amerikai partvidékén, és egyre nagyobb hangsúlyt helyez a nemzetközi energetikai infrastruktúrákra és ellátási megoldásokra.
A Sentinel Midstream egyik zászlóshajó projektje a Texas GulfLink, egy közel 2,1 milliárd dolláros mélytengeri kőolajexport-terminál fejlesztése, amely a texasi partoktól 48 kilométerre épül. A létesítmény a legnagyobb, úgynevezett VLCC-tankhajók közvetlen rakodására is alkalmas lesz, így jelentősen bővíti az Egyesült Államok lehetőségeit arra, hogy hatékonyan és versenyképesen juttasson el kőolajat a nemzetközi piacokra. Ezáltal erősíti a globális energiabiztonságot, és támogatja az energiaellátási források diverzifikációját az Egyesült Államok szövetségesei és kereskedelmi partnerei számára.
Az amerikai kormányzati és üzleti kapcsolatok megerősítése, a befektetési jelenlét bővítése, valamint a hosszú távú partnerségek kiépítése központi szerepet játszanak a 4iG Csoport nemzetközi növekedési és tőkepiaci stratégiájában, amelynek részeként a társaság szeptemberben jelentette be a Nasdaq-bevezetés előkészítését.
Kapitány István is ott volt a P-TEC-en
Míg a 4iG aláírta a szándéknyilatkozatot, Kapitány István gazdasági és energetikai a földgáz behozataláról a lengyel partnerek mellett - különös egybeesés - horvátországi és bulgáriai vállalatvezetőkkel is egyeztetett.
Horvátországon keresztül jelenleg is érkezik alternatív gáz Magyarországra, de az azt fogadó cseppfolyós-földgázt fogadó Krk-szigeti terminál már most is teljes kapacitással működik. Terítéken van a bővítés . Ám új infrastruktúra-beruházásokra lesz szükség akkor is, ha lengyelországi vagy bulgáriai terminálokról vár Magyarország földgázt. Nyilvánvaló, hogy az import érdekében regionális együttműködésre lesz szükség, de éppen erről tárgyal most a miniszter.
A potenciális eladó Egyesült Államoknak lényegében mindegy, hogy melyik útvonalon szállítják a gázt. A fő, hogy minél több gáz érjen célba, minél jobb áron.
Kapitány István kiemelte, hogy a visegrádi országok energiaminiszterei Chris Wright amerikai energiaügyi miniszterrel is tárgyaltak róla, hogy
- hogyan bővíthetik az amerikai cseppfolyósított földgáz és kőolaj szállítását Közép-Európába,
- hogyan fejleszthetik a határokon átnyúló infrastruktúrát,
- és hogyan mélyíthetik el az együttműködést a nukleáris energia terén.
Mint hangsúlyozta, Chris Wright-tal és a visegrádi országok képviselőivel téma volt az amerikai LNG szállítási költségeinek csökkentése is. „Magyarország a józan, kölcsönösen előnyös együttműködésben hisz: legyen biztonságos és megfizethető az energia, és mi magunk dönthessünk arról, honnan szerezzük be."