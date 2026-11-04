Szerda délután csaknem 11 százalékkal lőttek ki a 4iG részvényei, egészen 1526 forintig arra a hírre, hogy a 4iG és az amerikai Sentinel Midstream LLC a mai napon Varsóban, a P-TEC szakmai rendezvényen nem kötelező érvényű előzetes megállapodást írt alá az adriai térség kritikus energetikai infrastruktúrájának közös fejlesztése céljából.

Berobbant a 4iG, mindenki csak lesi a pesti tőzsdén - ez a magyarázat / Fotó: 4IG

A megállapodással a 4iG Csoport amerikai iparági partnerrel bővíti augusztusban bejelentett új stratégiai üzletágának nemzetközi kapcsolatait, és az energetikára is kiterjeszti a kritikus infrastruktúrák területén folytatott transzatlanti együttműködéseit.

A két vállalat közötti partnerség új ellátási útvonalakat és forrásokat és nyithat meg, valamint javíthatja az energiaellátás diverzifikáltságát és kiszámíthatóságát az adriai régióban, továbbá jelentős mértékben hozzájárulhat Közép-Kelet-Európa és a Nyugat-Balkán energiabiztonságához. A megállapodás szorosan illeszkedik a 4iG energetikai stratégiájához, amely a működő energiatermelő eszközök megszerzése és új kapacitások fejlesztése mellett újgenerációs energetikai technológiák és infrastruktúrák regionális meghonosítását tűzte ki célul.

A 4iG csoport és a Sentinel Midstream közötti megállapodás három fő területre terjed ki. Az egyes projektek megvalósítása a további tárgyalások, a szükséges átvilágítások, valamint a szükséges hatósági és egyéb jóváhagyások függvénye.

Közös beruházási lehetőségek azonosítása, értékelése és előmozdítása az adriai térség energiaszektorában, beleértve a Sentinel Midstream és kapcsolt vállalatai részvételét és befektetését is.

Új, zöldmezős energetikai infrastruktúra és energiatermelési projektek közös előkészítése és fejlesztések az LNG, valamint a folyékony szénhidrogének területén, kiemelt figyelmet fordítva azokra a beruházásokra, amelyek hozzájárulnak a régió energiabiztonságához. Az infrastruktúrát kiszolgáló létesítmények pedig a tervek szerint régió energiaellátásának stratégiai csomópontjai lehetnek.

Kereskedelmi együttműködési lehetőségek vizsgálata az LNG és a folyékony szénhidrogének kereskedelme, ellátása, valamint a kapcsolódó infrastruktúra hasznosítása terén.