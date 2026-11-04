Deviza
EUR/HUF365,36 +0,26% USD/HUF328,19 +0,59% GBP/HUF436,87 +0,31% CHF/HUF395,73 +0,04% PLN/HUF82,96 +0,07% RON/HUF68,38 +0,26% CZK/HUF14,99 +0,13% EUR/HUF365,36 +0,26% USD/HUF328,19 +0,59% GBP/HUF436,87 +0,31% CHF/HUF395,73 +0,04% PLN/HUF82,96 +0,07% RON/HUF68,38 +0,26% CZK/HUF14,99 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 287,97 +0,49% MTELEKOM2 914 -0,41% MOL4 846 +1,32% OTP42 330 +0,64% RICHTER13 010 +0,08% OPUS192,8 -2,18% ANY5 790 +1,9% AUTOWALLIS116 +0,86% WABERERS4 070 -3,19% BUMIX8 512,07 -0,18% CETOP4 890,58 +0,38% CETOP NTR3 143,32 -0,54% BUX145 287,97 +0,49% MTELEKOM2 914 -0,41% MOL4 846 +1,32% OTP42 330 +0,64% RICHTER13 010 +0,08% OPUS192,8 -2,18% ANY5 790 +1,9% AUTOWALLIS116 +0,86% WABERERS4 070 -3,19% BUMIX8 512,07 -0,18% CETOP4 890,58 +0,38% CETOP NTR3 143,32 -0,54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Nem osztozik tovább műholdfejlesztő cégén a 4iG, jelképes összegért szerez teljes üzletrészt– pénzt is pumpál az űripari vállalatba

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. megvásárolja a Space Oddity Kft. a Remred Zrt.-ben lévő 55 százalékos részesedését. Az adásvétel lezárásával a 4iG csoport egyedüli tulajdonosa lesz a magyar űripari és technológiai vállalatnak. A részvényadásvétel mellett a 4iG további 7,2 milliárd forintos ázsiós tőkeemelést hajt végre a cégben.
VG
2026.11.11, 08:57
Szóljon hozzá!

A 4iG csoport űr- és védelmi ipari holdingvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) adásvételi szerződést kötött a Space Oddity Kft.-vel a Remred Zrt. jegyzett tőkéjének 55 százalékát megtestesítő részvények megvásárlásáról. A 4iG SDT a tranzakció lezárását követően a magyar űripari vállalat kizárólagos tulajdonosává válik. A 4iG célja, hogy a Remred mérnöki tudására építve több közös műholdfejlesztésben vegyen részt külföldi partnereivel, és a martonvásári Remtech központ gyártási kapacitásával bekapcsolódjon a nemzetközi műholdprogramok megvalósításába.

4iG
Egyedüli tulajdonos lesz a Remred Zrt-nek a 4iG csoport / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az innovatív űripari társaság a 4iG Csoport űripari stratégiájának meghatározó vállalata, így a tulajdonosi szerkezet átalakítása a Remred szakmai irányítását nem érinti. Dr. Sárhegyi István a Remred igazgatóságának elnöke marad, és a 4iG Nyrt. alelnökeként továbbra is felel a csoport űripari stratégiájának megvalósításáért, valamint a nemzetközi partnerségeinek koordinálásáért.

Feltőkésíti frissen megszerzett űripari leánycégét a 4iG

A felek a részvények vételárát jelképes összegben, 5 000 056 forintban határozták meg. A részvényadásvétel mellett a 4iG  7,2 milliárd forintos ázsiós tőkeemelést hajt végre a Remredben. A bevont forrás teljes egészében a vállalatnál marad, és többek között a MoonRAD és a HUSAT programban végzett fejlesztéseit finanszírozza. A MoonRAD keretében az Európai Űrügynökség (ESA) a Remredet kérte fel egy nemzetközi konzorcium vezetésére. A konzorcium egy, mintegy 300 kilogrammos műholdat fejleszt, amely Hold körüli pályán kommunikációs és navigációs feladatokat lát majd el, valamint az űridőjárást is megfigyeli.

A Remred alacsony Föld körüli pályára szánt földmegfigyelő műholdakat is fejleszt. 

Ebben partnere a belga Aerospacelab, az Európai Unió IRIS műholdas kommunikációs rendszerének egyik fő műholdgyártója. A földmegfigyelő műholdak a martonvásári Remtech űrtechnológiai központban készülnek majd, amelynek befejezéséhez a tőkeemelés szintén forrást biztosít. A várhatóan 2027 januárjában megnyíló létesítményben a Remred egy helyszínen végezheti a kisműholdak gyártását, összeszerelését, integrációját és tesztelését.

 4IG részvény
4IG részvény12:22:09
Árfolyam: 1 335 HUF -70 / -5,24 %
Forgalom: 338 722 244 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A tranzakció zárására a szükséges hatósági jóváhagyások beszerzését, valamint az adásvételi szerződésben meghatározott egyéb zárási feltételek teljesülését követően kerül sor. A 4iG Nyrt. a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tájékoztatja a tőkepiacot a tranzakció további lépéseiről és lezárásáról.

Szóljon hozzá!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu