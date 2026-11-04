Nem osztozik tovább műholdfejlesztő cégén a 4iG, jelképes összegért szerez teljes üzletrészt– pénzt is pumpál az űripari vállalatba

A 4iG csoport űr- és védelmi ipari holdingvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) adásvételi szerződést kötött a Space Oddity Kft.-vel a Remred Zrt. jegyzett tőkéjének 55 százalékát megtestesítő részvények megvásárlásáról. A 4iG SDT a tranzakció lezárását követően a magyar űripari vállalat kizárólagos tulajdonosává válik. A 4iG célja, hogy a Remred mérnöki tudására építve több közös műholdfejlesztésben vegyen részt külföldi partnereivel, és a martonvásári Remtech központ gyártási kapacitásával bekapcsolódjon a nemzetközi műholdprogramok megvalósításába.

Egyedüli tulajdonos lesz a Remred Zrt-nek a 4iG csoport / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az innovatív űripari társaság a 4iG Csoport űripari stratégiájának meghatározó vállalata, így a tulajdonosi szerkezet átalakítása a Remred szakmai irányítását nem érinti. Dr. Sárhegyi István a Remred igazgatóságának elnöke marad, és a 4iG Nyrt. alelnökeként továbbra is felel a csoport űripari stratégiájának megvalósításáért, valamint a nemzetközi partnerségeinek koordinálásáért.

Feltőkésíti frissen megszerzett űripari leánycégét a 4iG

A felek a részvények vételárát jelképes összegben, 5 000 056 forintban határozták meg. A részvényadásvétel mellett a 4iG 7,2 milliárd forintos ázsiós tőkeemelést hajt végre a Remredben. A bevont forrás teljes egészében a vállalatnál marad, és többek között a MoonRAD és a HUSAT programban végzett fejlesztéseit finanszírozza. A MoonRAD keretében az Európai Űrügynökség (ESA) a Remredet kérte fel egy nemzetközi konzorcium vezetésére. A konzorcium egy, mintegy 300 kilogrammos műholdat fejleszt, amely Hold körüli pályán kommunikációs és navigációs feladatokat lát majd el, valamint az űridőjárást is megfigyeli.

A Remred alacsony Föld körüli pályára szánt földmegfigyelő műholdakat is fejleszt.

Ebben partnere a belga Aerospacelab, az Európai Unió IRIS műholdas kommunikációs rendszerének egyik fő műholdgyártója. A földmegfigyelő műholdak a martonvásári Remtech űrtechnológiai központban készülnek majd, amelynek befejezéséhez a tőkeemelés szintén forrást biztosít. A várhatóan 2027 januárjában megnyíló létesítményben a Remred egy helyszínen végezheti a kisműholdak gyártását, összeszerelését, integrációját és tesztelését.