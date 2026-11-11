Lassulhatnak az adatközpont-beruházások a félidős választások után?

Az amerikai félidős választások után az adatközpontokhoz kapcsolódó infrastruktúra- és hardvergyártók részvényei jelentős átárazódáson mentek keresztül. A demokrata előretörés szigorúbb szabályozástól való félelmet keltett, de az árfolyamreakcióban a korábban optimista növekedési várakozások és a magas befektetői pozícionáltság is szerepet játszhattak. Kérdés, hogy tartós fordulat következik-e, vagy csupán egy átmeneti korrekciót láthattunk az elmúlt hét során.

Lassulhatnak az adatközpont-beruházások? / Fotó: NurPhoto via AFP

Az adatközpont beruházások várható alakulása

Az amerikai adatközpont kapacitás-előrejelzések továbbra is jelentős bővülést vetítenek előre. A jelenlegi mintegy 65 GW-os állomány az építés alatt álló projektekkel együtt 143 GW-ra is nőhet a Goldman Sachs előrejelzése szerint az évtized végére – ez több mint 70 paksi atomerőműnyi kapacitásnak felel meg. A már bejelentett, de még el nem indított fejlesztések pedig akár közel 140 GW-nyi további kapacitásbővítési lehetőséget jelenthetnek, megvalósulásuk azonban az energiaellátástól, az engedélyezéstől és a finanszírozástól is függ.

A kampányígéretek ellenére a demokrata kormányzók mozgástere korlátozott maradhat. Texasban a szenátus, Ohióban mindkét törvényhozási ház republikánus ellenőrzés alatt marad, ami nehezíti az átfogó törvényi szigorítást. Ettől még az engedélyezés, a hálózati csatlakozás és a helyi előírások fékezhetik a fejlesztéseket. A döntéshozóknak ugyanakkor a beruházások gazdasági és foglalkoztatási hatásait is mérlegelniük kell.

Amennyiben valóban sikerülne betiltani vagy érdemben korlátozni az új adatközpontok építését, a szűkösebb kínálat felértékelhetné a hiperskálázók, mint például az Amazon, Google, Meta vagy Microsoft meglévő kapacitásait. A már működő, biztos energiaellátással rendelkező létesítmények versenyelőnye erősödhetne, ami támogathatná a kapacitások kihasználtságát és az azokon nyújtott szolgáltatások megtérülését.

Valószínűbbnek tartom azonban, hogy a fejlesztések folytatódnak, miközben nagyobb terheket róhatnak a beruházókra. Ha ezek a kötelezettségek további hálózatfejlesztést, saját energiaellátást vagy műszaki beruházásokat tesznek szükségessé, az többletmegrendelést jelenthet az elektromos és elektronikai berendezések gyártóinak, valamint a villamosenergia-hálózat fejlesztésében részt vevő cégeknek, mint a Siemens Energy vagy a Schneider Electric. A fejlesztők magasabb költségei így ezeknél a beszállítóknál profitbővülésként jelenhetnek meg, ezáltal kedvezőbb hosszú távú növekedési kilátásokat teremtve.