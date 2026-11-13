Az AI-forradalom nem áll meg, csak racionálisabbá válik

Ahogy korábban is felhívtam rá a figyelmet, a piacok rövid távú mozgását már alapvetően nem a naptár vagy a hírek irányítják. A CTA-k és a szisztematikus stratégiák térnyerése tartósan átalakította a tőkepiacokat. Ezek az algoritmusok a jövőben is hirtelen hullámzásokat okozhatnak. Amikor a modellek átlépnek egy technikai szintet vagy volatilitási küszöböt, egyszerre adnak vételi vagy eladási jelzést. A likviditás ilyenkor pillanatok alatt elmozdul az egyes eszközosztályok között. Ez a mechanizmus sokszor fundamentálisan indokolatlannak tűnő kilengésekhez vezethet. A hagyományos befektetők számára ez a környezet kiszámíthatatlannak tűnhet, pedig csupán az új piaci struktúra következménye.

Az AI-forradalom lendülete nem törik meg, csupán belép egy racionálisabb szakaszba / Fotó: ImageFlow

Ezek a szisztematikus kilengések kiváló belépési pontokat teremthetnek az év végéhez közeledve. A fegyelmezett befektetőknek érdemes lehet tudatosan kihasználni ezeket az átmeneti árazási zavarokat.

Év végi lehetőségek és a racionalizálódó AI-forradalom

Ha két lépést hátralépünk, látható, hogy az AI-forradalom lendülete nem törik meg, csupán belép egy jóval racionálisabb szakaszba. A piac már nem díjazza automatikusan a puszta ígéreteket és a hangzatos jövőképeket. A befektetők valódi megtérülést, növekvő árrést és fenntartható üzleti modelleket akarnak látni. Ezzel párhuzamosan a mérlegek átláthatósága is felértékelődött. A cégek többé nem rejthetik el a hiteleiket kreatív könyvelési megoldások vagy mérlegen kívüli tételek mögé. A tőkepiac ma már szemrebbenésnyi idő alatt beárazza a valós adósságállományt és a finanszírozási struktúra tisztaságát.

Emiatt ma már a technológiai szektoron belül is az értéket kell keresni. Olyan vállalatokra érdemes fókuszálni, amelyek stabilan termelnek szabad készpénzáramot. Az erős mérleg és a reális értékeltség újra felértékelődik a túlfűtött növekedési sztorikkal szemben.

Forrás: Refinitiv

Devizadiverzifikáció a jövőbeli kiadások tükrében

A jelenlegi kamat- és inflációs környezetben a devizadiverzifikáció szerepe látványosan felértékelődött. Érdemes azonban a megszokottnál gyakorlatiasabban közelíteni ehhez a kérdéshez. A devizákra nem rövid távú árfolyam-spekulációként érdemes tekinteni.