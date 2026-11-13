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Az AI-forradalom nem áll meg, csak racionálisabbá válik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A befektetők valódi megtérülést, növekvő árrést és fenntartható üzleti modelleket akarnak látni. Ha két lépést hátralépünk, látható, hogy az AI-forradalom lendülete nem törik meg, csupán belép egy jóval racionálisabb szakaszba.
Kántor Pál stratégiai igazgató, Prestige Financial Zrt.
2026.11.13, 06:59
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Ahogy korábban is felhívtam rá a figyelmet, a piacok rövid távú mozgását már alapvetően nem a naptár vagy a hírek irányítják. A CTA-k és a szisztematikus stratégiák térnyerése tartósan átalakította a tőkepiacokat. Ezek az algoritmusok a jövőben is hirtelen hullámzásokat okozhatnak. Amikor a modellek átlépnek egy technikai szintet vagy volatilitási küszöböt, egyszerre adnak vételi vagy eladási jelzést. A likviditás ilyenkor pillanatok alatt elmozdul az egyes eszközosztályok között. Ez a mechanizmus sokszor fundamentálisan indokolatlannak tűnő kilengésekhez vezethet. A hagyományos befektetők számára ez a környezet kiszámíthatatlannak tűnhet, pedig csupán az új piaci struktúra következménye. 

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Az AI-forradalom lendülete nem törik meg, csupán belép egy racionálisabb szakaszba / Fotó: ImageFlow

Ezek a szisztematikus kilengések kiváló belépési pontokat teremthetnek az év végéhez közeledve. A fegyelmezett befektetőknek érdemes lehet tudatosan kihasználni ezeket az átmeneti árazási zavarokat. 

Év végi lehetőségek és a racionalizálódó AI-forradalom

Ha két lépést hátralépünk, látható, hogy az AI-forradalom lendülete nem törik meg, csupán belép egy jóval racionálisabb szakaszba. A piac már nem díjazza automatikusan a puszta ígéreteket és a hangzatos jövőképeket. A befektetők valódi megtérülést, növekvő árrést és fenntartható üzleti modelleket akarnak látni. Ezzel párhuzamosan a mérlegek átláthatósága is felértékelődött. A cégek többé nem rejthetik el a hiteleiket kreatív könyvelési megoldások vagy mérlegen kívüli tételek mögé. A tőkepiac ma már szemrebbenésnyi idő alatt beárazza a valós adósságállományt és a finanszírozási struktúra tisztaságát.

Emiatt ma már a technológiai szektoron belül is az értéket kell keresni. Olyan vállalatokra érdemes fókuszálni, amelyek stabilan termelnek szabad készpénzáramot. Az erős mérleg és a reális értékeltség újra felértékelődik a túlfűtött növekedési sztorikkal szemben.

Forrás: Refinitiv

Devizadiverzifikáció a jövőbeli kiadások tükrében

A jelenlegi kamat- és inflációs környezetben a devizadiverzifikáció szerepe látványosan felértékelődött. Érdemes azonban a megszokottnál gyakorlatiasabban közelíteni ehhez a kérdéshez. A devizákra nem rövid távú árfolyam-spekulációként érdemes tekinteni.

Elengedhetetlen pontosan azonosítani, hogy egy deviza éppen markáns trendet követ, vagy csupán egy sávban konszolidálódik. A hatékony kockázatkezelés érdekében a stratégiánkat rugalmasan az aktuális piaci várakozásokhoz kell igazítani.

Előtérben a kockázat-hozam arány folyamatos figyelése

A passzív kivárás helyett ma a fegyelmezett és aktív portfóliókezelére helyeződik a hangsúly. A szisztematikus stratégiák okozta volatilitás miatt a kockázat-hozam arány folyamatos figyelése előbbre került, mint általában. A jelenlegi piaci ciklusban nem a legmagasabb nominális hozamot kell hajszolni minden áron.

A valódi cél az egységnyi vállalt kockázatra jutó megtérülés következetes optimalizálása. Ez a szemlélet érvényes az értékalapú tech-részvények kiválasztására és a korrekciós hullámok meglovagolására is. Ugyanerre a tudatosságra van szükség a fenntartható eredmény eléréséhez a következő időszakban. Ezt a higgadt, szelektív piaci jelenlét biztosíthatja.

A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel és azt a Prestige Financial Zrt., az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.

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