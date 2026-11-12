Deviza
EUR/HUF365,5 +0,18% USD/HUF330,58 +0,53% GBP/HUF437,64 +0,22% CHF/HUF395,73 +0,16% PLN/HUF82,99 +0,32% RON/HUF68,35 +0,14% CZK/HUF14,99 +0,16% EUR/HUF365,5 +0,18% USD/HUF330,58 +0,53% GBP/HUF437,64 +0,22% CHF/HUF395,73 +0,16% PLN/HUF82,99 +0,32% RON/HUF68,35 +0,14% CZK/HUF14,99 +0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 252,73 -0,23% MTELEKOM2 982 +2,12% MOL4 822 -2,59% OTP41 960 -1,27% RICHTER13 590 +3,35% OPUS193 -1,23% ANY5 700 -0,52% AUTOWALLIS118 +1,29% WABERERS4 150 +1,97% BUMIX8 537 +0,48% CETOP4 899,95 +0,62% CETOP NTR3 166,43 +0,62% BUX146 252,73 -0,23% MTELEKOM2 982 +2,12% MOL4 822 -2,59% OTP41 960 -1,27% RICHTER13 590 +3,35% OPUS193 -1,23% ANY5 700 -0,52% AUTOWALLIS118 +1,29% WABERERS4 150 +1,97% BUMIX8 537 +0,48% CETOP4 899,95 +0,62% CETOP NTR3 166,43 +0,62%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Lassan már minden ingatlanszolgáltatást tud az AKKO Invest, most öles lépést tettek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Pontot tett az Aspectus Architect Zrt. megvásárlásának lezárására a BÉT Prémium kategóriájában jegyzett ingatlanszolgáltatási cég. A lépés jól illeszkedik az AKKO Invest megújult stratégiájához, melynek célja, hogy Magyarország egyik meghatározó, integrált ingatlanszolgáltatási cégcsoportjává váljon.
Murányi Ernő
2026.11.12, 16:28
Frissítve: 2026.11.12, 16:30
Szóljon hozzá!

Lezárta a generáltervezés területén dinamikusan fejlődő Aspectus Architect Zrt. felvásárlását csütörtökön az AKKO Invest, miután a részvényadásvételi szerződésben rögzített feltételek maradéktalanul teljesültek, és a tranzakció pénzügyi és jogi zárása is megtörtént - közölte az AKKO csütörtök délután.

20210909_0013_MOR AKKO Invest
Generáltervezővel gazdagodott a BÉT-en jegyzett AKKO Invest /  Fotó: Móricz Sabján Simon

A lépés jól illeszkedik az AKKO nyáron megújult stratégiájához, melynek célja, hogy a Wallis Csoport tőkeerejére, a WING Csoport szakmai hátterére és a NEO Property Services stabil piaci pozíciójára építve, Magyarország egyik meghatározó, integrált ingatlanszolgáltatási cégcsoportjává váljon. 

A társaság öt éven belül 100 milliárd forint feletti csoportszintű árbevétel elérését és nyereségességének erősítését tervezi.

 A bővítés fókuszában a generáltervezési, BIM-alapú (épületinformációs modellezés) projekt-előkészítési, mérnöki lebonyolítási, generálkivitelezési, energetikai és innovatív technológiai szolgáltatási képességek erősítése áll, organikus fejlesztéssel és célzott akvizíciókkal.

Az 1999-ben alakult Aspectus generáltervezőként építészeti és belsőépítészeti tervezéssel foglalkozik, projektjeit jellemzően generáltervezőként kíséri végig a koncepció kialakulásától egészen a megvalósulás végéig. 

A vállalat tevékenységi körébe tartozik minden tervezői feladat elvégzése a koncepciótervtől a megvalósulási dokumentációig, a bontási tervektől a meglévő épületek felmérési dokumentációjának elkészítéséig, felölelve minden szakági tervezői feladatot, igény esetén az energetikai tervezést is. 

Az Aspectus árbevétele 2025-ben közel 600 millió, EBITDA-ja pedig közel 60 millió forint volt, jelenleg 21 főt foglalkoztat. A vállalat széles körű referenciákkal rendelkezik, szinte minden ingatlanszegmensben aktív, számos ikonikus épület tervezését végezte. 

Az általa tervezett épületek közé tartozik például a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található Ibis és TRIBE szállodák, a Duna-parti Ericsson és Evosoft székházak, a Római Park és Kassák Terrace lakóparkok, a kisvárdai stadion, valamint az East Gate PRO ipari-logisztikai park.

 A vállalat az elmúlt években számos olyan projektben dolgozott, amelyekben az AKKO Invest leányvállalata, a NEO Property Services, illetve annak generálkivitelező NEO Construct üzletága kivitelezőként volt jelen. 

A két szervezet közötti, a továbbiakban még szorosabb kapcsolat és kiváló együttműködés hozzájárulhat ahhoz, hogy a NEO Construct bonyolultabb fővállalkozói projekteket is megvalósítson, amelyeknek fontos része a beruházás előkészítése, valamint az összehangolt tervezési együttműködés. Az akvizíció összességében tehát a szinergiák és a piacbővítési lehetőségek mentén erősíti az AKKO Invest részvényesi értékét.

 AKKO részvény
AKKO részvény17:20:00
Árfolyam: 220 HUF 0 / +4,76 %
Forgalom: 1 078 610 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az AKKO Invest részvényei a hírre 4,8 százalékkal, 220 forintra drágultak.

 

 

Szóljon hozzá!
tőzsde
AKKO Invest Nyrt
ingatlan

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu