Lassan már minden ingatlanszolgáltatást tud az AKKO Invest, most öles lépést tettek

Lezárta a generáltervezés területén dinamikusan fejlődő Aspectus Architect Zrt. felvásárlását csütörtökön az AKKO Invest, miután a részvényadásvételi szerződésben rögzített feltételek maradéktalanul teljesültek, és a tranzakció pénzügyi és jogi zárása is megtörtént - közölte az AKKO csütörtök délután.

Generáltervezővel gazdagodott a BÉT-en jegyzett AKKO Invest / Fotó: Móricz Sabján Simon

A lépés jól illeszkedik az AKKO nyáron megújult stratégiájához, melynek célja, hogy a Wallis Csoport tőkeerejére, a WING Csoport szakmai hátterére és a NEO Property Services stabil piaci pozíciójára építve, Magyarország egyik meghatározó, integrált ingatlanszolgáltatási cégcsoportjává váljon.

A társaság öt éven belül 100 milliárd forint feletti csoportszintű árbevétel elérését és nyereségességének erősítését tervezi.

A bővítés fókuszában a generáltervezési, BIM-alapú (épületinformációs modellezés) projekt-előkészítési, mérnöki lebonyolítási, generálkivitelezési, energetikai és innovatív technológiai szolgáltatási képességek erősítése áll, organikus fejlesztéssel és célzott akvizíciókkal.

Az 1999-ben alakult Aspectus generáltervezőként építészeti és belsőépítészeti tervezéssel foglalkozik, projektjeit jellemzően generáltervezőként kíséri végig a koncepció kialakulásától egészen a megvalósulás végéig.

A vállalat tevékenységi körébe tartozik minden tervezői feladat elvégzése a koncepciótervtől a megvalósulási dokumentációig, a bontási tervektől a meglévő épületek felmérési dokumentációjának elkészítéséig, felölelve minden szakági tervezői feladatot, igény esetén az energetikai tervezést is.

Az Aspectus árbevétele 2025-ben közel 600 millió, EBITDA-ja pedig közel 60 millió forint volt, jelenleg 21 főt foglalkoztat. A vállalat széles körű referenciákkal rendelkezik, szinte minden ingatlanszegmensben aktív, számos ikonikus épület tervezését végezte.

Az általa tervezett épületek közé tartozik például a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található Ibis és TRIBE szállodák, a Duna-parti Ericsson és Evosoft székházak, a Római Park és Kassák Terrace lakóparkok, a kisvárdai stadion, valamint az East Gate PRO ipari-logisztikai park.

A vállalat az elmúlt években számos olyan projektben dolgozott, amelyekben az AKKO Invest leányvállalata, a NEO Property Services, illetve annak generálkivitelező NEO Construct üzletága kivitelezőként volt jelen.