Egyre drágább a költségvetés finanszírozása – na de ki fizeti meg ennek az árát?

Az IMF októberi elemzése szerint a globális államadósság 2025-ben elérte a világ GDP-jének 94 százalékát, és 2030-ra meghaladhatja a 100 százalékot. A növekedés mögött többek között a védelemmel, az egészségüggyel és az időskori ellátással kapcsolatos kiadások, a gazdaságélénkítő intézkedések, valamint a növekvő kamatterhek állnak. A folyamat nem csupán az egyes országok belügye: a nagy gazdaságok finanszírozási költségeinek emelkedése a nemzetközi kötvénypiacokon keresztül más országokra is átterjedhet.

Államadósság: egyre drágább a költségvetés finanszírozása / Fotó: CL STOCK

Az államadósság alakulása az egyes országokban

Az Egyesült Államok jól mutatja a probléma nagyságrendjét. Az IMF szerint a G7 országok tízéves államkötvény-hozamainak átlaga február és szeptember között több mint egy százalékponttal emelkedett és közel húszéves csúcsra jutott. Az amerikai kamatkiadások a pandémia előtti, GDP-arányos mintegy 2,8 százalékról 2031-re 5,7 százalékra nőhetnek. Ez már olyan nagyságrend, amely érdemben szűkítheti a költségvetés mozgásterét. Ráadásul a magasabb hozamok fokozatosan épülnek be az adósságállomány finanszírozásába: amikor a korábbi kötvények lejárnak, az USA-nak sok esetben drágábban kell új hitelt felvennie.

Európában sem megnyugtató a kép. Az Eurostat adatai szerint az euróövezet államadóssága 2025 végén a GDP 87,7 százalékát, az Európai Unióé 81,5 százalékát tette ki.

A tagállamok között jelentős különbségek vannak:

Észtországban 24,0, Dániában 27,2 százalék volt az adósságráta, míg Görögországban 145,4, Olaszországban pedig 136,7 százalékot ért el.

A magas adósság önmagában nem jelent fizetésképtelenséget, de sérülékenyebbé teszi a költségvetést a hozamok emelkedésével és a befektetői bizalom romlásával szemben.

Magyarország helyzete szintén kettős.

A KSH adatai szerint a hazai államadósság 2025 végén 64 923 milliárd forintot tett ki, ami a GDP 74,4 százalékának felelt meg – ez az uniós átlagnál alacsonyabb érték. A költségvetési hiány azonban továbbra is jelentős.

Az IMF októberi magyar országértékelése változatlan gazdaságpolitika mellett 7–7,5 százalékos GDP-arányos hiányt valószínűsít 2026-ra. A Valutaalap arra is figyelmeztetett, hogy a hiány tartósan a maastrichti referenciaérték felett maradhat, így az államadósság-ráta is tovább emelkedhet. A korábban befagyasztott uniós források ügyében jelentős előrelépés történt: a magyar kormány és az Európai Bizottság májusban megállapodott egy 16,4 milliárd eurós forráscsomagról, októberben pedig az EU Tanácsa is jóváhagyta a korábbi korlátozások feloldását. A pénzek tényleges beérkezése ugyanakkor továbbra is több részletben, az egyes programokhoz kapcsolódó feltételek és kifizetési eljárások teljesítésétől függ. A források érdemben javíthatják a beruházási környezetet és mérsékelhetik a költségvetésre nehezedő finanszírozási nyomást.