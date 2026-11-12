Egyre drágább a költségvetés finanszírozása – na de ki fizeti meg ennek az árát?
Az IMF októberi elemzése szerint a globális államadósság 2025-ben elérte a világ GDP-jének 94 százalékát, és 2030-ra meghaladhatja a 100 százalékot. A növekedés mögött többek között a védelemmel, az egészségüggyel és az időskori ellátással kapcsolatos kiadások, a gazdaságélénkítő intézkedések, valamint a növekvő kamatterhek állnak. A folyamat nem csupán az egyes országok belügye: a nagy gazdaságok finanszírozási költségeinek emelkedése a nemzetközi kötvénypiacokon keresztül más országokra is átterjedhet.
Az államadósság alakulása az egyes országokban
Az Egyesült Államok jól mutatja a probléma nagyságrendjét. Az IMF szerint a G7 országok tízéves államkötvény-hozamainak átlaga február és szeptember között több mint egy százalékponttal emelkedett és közel húszéves csúcsra jutott. Az amerikai kamatkiadások a pandémia előtti, GDP-arányos mintegy 2,8 százalékról 2031-re 5,7 százalékra nőhetnek. Ez már olyan nagyságrend, amely érdemben szűkítheti a költségvetés mozgásterét. Ráadásul a magasabb hozamok fokozatosan épülnek be az adósságállomány finanszírozásába: amikor a korábbi kötvények lejárnak, az USA-nak sok esetben drágábban kell új hitelt felvennie.
Európában sem megnyugtató a kép. Az Eurostat adatai szerint az euróövezet államadóssága 2025 végén a GDP 87,7 százalékát, az Európai Unióé 81,5 százalékát tette ki.
A tagállamok között jelentős különbségek vannak:
- Észtországban 24,0,
- Dániában 27,2 százalék volt az adósságráta,
- míg Görögországban 145,4,
- Olaszországban pedig 136,7 százalékot ért el.
A magas adósság önmagában nem jelent fizetésképtelenséget, de sérülékenyebbé teszi a költségvetést a hozamok emelkedésével és a befektetői bizalom romlásával szemben.
Magyarország helyzete szintén kettős.
A KSH adatai szerint a hazai államadósság 2025 végén 64 923 milliárd forintot tett ki, ami a GDP 74,4 százalékának felelt meg – ez az uniós átlagnál alacsonyabb érték. A költségvetési hiány azonban továbbra is jelentős.
Az IMF októberi magyar országértékelése változatlan gazdaságpolitika mellett 7–7,5 százalékos GDP-arányos hiányt valószínűsít 2026-ra. A Valutaalap arra is figyelmeztetett, hogy a hiány tartósan a maastrichti referenciaérték felett maradhat, így az államadósság-ráta is tovább emelkedhet. A korábban befagyasztott uniós források ügyében jelentős előrelépés történt: a magyar kormány és az Európai Bizottság májusban megállapodott egy 16,4 milliárd eurós forráscsomagról, októberben pedig az EU Tanácsa is jóváhagyta a korábbi korlátozások feloldását. A pénzek tényleges beérkezése ugyanakkor továbbra is több részletben, az egyes programokhoz kapcsolódó feltételek és kifizetési eljárások teljesítésétől függ. A források érdemben javíthatják a beruházási környezetet és mérsékelhetik a költségvetésre nehezedő finanszírozási nyomást.
Végső soron ki fizeti meg az államadósság és a kamatterhek árát?
Rövid távon a magasabb kamatkiadás kevesebb forrást hagy más költségvetési célokra, például infrastruktúrára, oktatásra vagy egészségügyre. A kormányoknak választaniuk kell: kiadásokat mérsékelnek, bevételeket – akár adóemeléssel – növelnek, vagy további hitelt vesznek fel. A vállalatok számára a magasabb állampapírhozamok drágább finanszírozást jelenthetnek, ami beruházások elhalasztásához vezethet. A háztartások mindezt közvetve, az adópolitikán, a közszolgáltatásokon, a foglalkoztatáson és a hitelkamatokon keresztül érzékelhetik.
Az államadósság fenntarthatóságát azonban nem önmagában az adósságráta dönti el. Számít a gazdasági növekedés, az infláció, a költségvetés elsődleges egyenlege, az adósság futamideje és devizaneme, valamint a befektetői bizalom is. A valódi kérdés az, hogy az államok képesek lesznek-e úgy stabilizálni pénzügyeiket, hogy közben ne fojtsák vissza a növekedést. Mert a kamatterhet ugyan az állam fizeti, de végső soron a gazdaság szereplői és az adófizetők viselik.