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Egyre drágább a költségvetés finanszírozása – na de ki fizeti meg ennek az árát?

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Egyre nagyobb adósságot görgetnek maguk előtt az államok, miközben a hitelfelvétel költségei is emelkednek. Úgy tűnik, egy időre lezárult az alacsony hozamok korszaka. A közgazdászok ezért már nem csupán az államadósság nominális összegét vizsgálják, hanem annak kamatköltségét, lejárati szerkezetét és megújítási igényét is. Ezek együtt mutatják meg, mekkora terhet jelent az adósság a költségvetésnek.
Ritók Lajos, az MBH Bank vállalati treasury sales üzletkötője
2026.11.12, 06:59
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Az IMF októberi elemzése szerint a globális államadósság 2025-ben elérte a világ GDP-jének 94 százalékát, és 2030-ra meghaladhatja a 100 százalékot. A növekedés mögött többek között a védelemmel, az egészségüggyel és az időskori ellátással kapcsolatos kiadások, a gazdaságélénkítő intézkedések, valamint a növekvő kamatterhek állnak. A folyamat nem csupán az egyes országok belügye: a nagy gazdaságok finanszírozási költségeinek emelkedése a nemzetközi kötvénypiacokon keresztül más országokra is átterjedhet.

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Államadósság: egyre drágább a költségvetés finanszírozása / Fotó: CL STOCK

Az államadósság alakulása az egyes országokban

Az Egyesült Államok jól mutatja a probléma nagyságrendjét. Az IMF szerint a G7 országok tízéves államkötvény-hozamainak átlaga február és szeptember között több mint egy százalékponttal emelkedett és közel húszéves csúcsra jutott. Az amerikai kamatkiadások a pandémia előtti, GDP-arányos mintegy 2,8 százalékról 2031-re 5,7 százalékra nőhetnek. Ez már olyan nagyságrend, amely érdemben szűkítheti a költségvetés mozgásterét. Ráadásul a magasabb hozamok fokozatosan épülnek be az adósságállomány finanszírozásába: amikor a korábbi kötvények lejárnak, az USA-nak sok esetben drágábban kell új hitelt felvennie.

Európában sem megnyugtató a kép. Az Eurostat adatai szerint az euróövezet államadóssága 2025 végén a GDP 87,7 százalékát, az Európai Unióé 81,5 százalékát tette ki. 

A tagállamok között jelentős különbségek vannak: 

  1. Észtországban 24,0, 
  2. Dániában 27,2 százalék volt az adósságráta, 
  3. míg Görögországban 145,4, 
  4. Olaszországban pedig 136,7 százalékot ért el. 

A magas adósság önmagában nem jelent fizetésképtelenséget, de sérülékenyebbé teszi a költségvetést a hozamok emelkedésével és a befektetői bizalom romlásával szemben.

Magyarország helyzete szintén kettős. 

A KSH adatai szerint a hazai államadósság 2025 végén 64 923 milliárd forintot tett ki, ami a GDP 74,4 százalékának felelt meg – ez az uniós átlagnál alacsonyabb érték. A költségvetési hiány azonban továbbra is jelentős.

 Az IMF októberi magyar országértékelése változatlan gazdaságpolitika mellett 7–7,5 százalékos GDP-arányos hiányt valószínűsít 2026-ra. A Valutaalap arra is figyelmeztetett, hogy a hiány tartósan a maastrichti referenciaérték felett maradhat, így az államadósság-ráta is tovább emelkedhet. A korábban befagyasztott uniós források ügyében jelentős előrelépés történt: a magyar kormány és az Európai Bizottság májusban megállapodott egy 16,4 milliárd eurós forráscsomagról, októberben pedig az EU Tanácsa is jóváhagyta a korábbi korlátozások feloldását. A pénzek tényleges beérkezése ugyanakkor továbbra is több részletben, az egyes programokhoz kapcsolódó feltételek és kifizetési eljárások teljesítésétől függ. A források érdemben javíthatják a beruházási környezetet és mérsékelhetik a költségvetésre nehezedő finanszírozási nyomást.

Végső soron ki fizeti meg az államadósság és a kamatterhek árát? 

Rövid távon a magasabb kamatkiadás kevesebb forrást hagy más költségvetési célokra, például infrastruktúrára, oktatásra vagy egészségügyre. A kormányoknak választaniuk kell: kiadásokat mérsékelnek, bevételeket – akár adóemeléssel – növelnek, vagy további hitelt vesznek fel. A vállalatok számára a magasabb állampapírhozamok drágább finanszírozást jelenthetnek, ami beruházások elhalasztásához vezethet. A háztartások mindezt közvetve, az adópolitikán, a közszolgáltatásokon, a foglalkoztatáson és a hitelkamatokon keresztül érzékelhetik.

Az államadósság fenntarthatóságát azonban nem önmagában az adósságráta dönti el. Számít a gazdasági növekedés, az infláció, a költségvetés elsődleges egyenlege, az adósság futamideje és devizaneme, valamint a befektetői bizalom is. A valódi kérdés az, hogy az államok képesek lesznek-e úgy stabilizálni pénzügyeiket, hogy közben ne fojtsák vissza a növekedést. Mert a kamatterhet ugyan az állam fizeti, de végső soron a gazdaság szereplői és az adófizetők viselik.

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