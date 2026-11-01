Rájöttek a németek, óriásit kaszálhatnak a magyar euró bevezetésén: rárontanak az állampapírokra, bevásárolják magukat az államadósságba – történelmi befektetést hoz nekik a Tisza-kormány
A piac még nem árazta be teljes mértékben azt a forgatókönyvet, hogy Magyarország valóban tartós költségvetési reformpályára áll, és a következő években reális közelségbe kerülhet az euróövezeti csatlakozás. Ha ez bekövetkezik, a magyar állampapírok jelentős felértékelődési potenciállal rendelkezhetnek – írja a német Welt hírportál.
Állampapír: már csökkent a hozamszint
Az új magyar kormány radikális költségvetési konszolidációt hirdetett meg. A cél a jelenleg mintegy 7,5 százalékos költségvetési hiány fokozatos leszorítása, valamint az eurócsatlakozás feltételeinek teljesítése. A piacok pedig általában pozitívan értékelik a fiskális fegyelmet, mert csökkenti az államadóssággal és az ország finanszírozhatóságával kapcsolatos kockázatokat. A szimpátia pedig alacsonyabb kötvényhozamokban testesülhet meg.
A folyamat első jelei már láthatók a német lap szerint.
A választások óta ugyanis a tízéves magyar állampapírok hozama körülbelül 6,5 százalékról 5,5 százalékra esett.
Ez önmagában is jelentős mozgás, különösen azért, mert ugyanezen időszakban több európai országban inkább emelkedtek a hosszú hozamok.
A hozamcsökkenés azt jelenti, hogy a korábban kibocsátott magyar kötvények árfolyama emelkedik, vagyis azok a befektetők, akik időben vásároltak, már most árfolyamnyereséget érhettek el.
A történetnek azonban itt még nincs vége. Magyarország és Németország tízéves állampapírjai között a hozamkülönbség ugyan jelentősen szűkült, de még mindig meghaladja a két százalékpontot.
Ráadásul a magyar papírok kockázati felára továbbra is magasabb, mint a már euróövezeti tagságot szerzett Horvátországé vagy Bulgáriáé. A piac tehát még mindig jelentős prémiumot kér a magyar adósság finanszírozásáért. Ha viszont a reformok hitelesen folytatódnak, ez a felár tovább csökkenhet.
A befektetői logika egyszerű: amikor egy ország kockázati megítélése javul, a kötvényhozamok csökkennek. A hozamcsökkenés pedig árfolyam-emelkedést eredményez a már forgalomban lévő kötvényeknél.
Minél hosszabb egy kötvény hátralévő futamideje, annál érzékenyebben reagál az árfolyama a hozamváltozásokra. Ezért a szerző elsősorban az öt évnél hosszabb lejáratú magyar állampapírokat tekinti érdekesnek azok számára, akik az eurócsatlakozási folyamat sikerére kívánnak fogadni.
Két út áll a befektetők előtt
A befektetők előtt két fő lehetőség áll. Az egyik a forintban denominált magyar államkötvény, ami alatt az elsődlegesen az intézményi piacra szánt, de magánszemélyek által is megvásárolható Magyar Államkötvényt (MÁK) értik. Ezek jelenleg körülbelül 5,5 százalékos hozamot kínálnak tízéves futamidőn, ami több mint két százalékponttal haladja meg a német állampapírok hozamát. A magasabb kamat azonban árfolyamkockázattal jár: ha a forint jelentősen gyengülne, az elviheti a kamattöbbletből származó nyereséget.
A másik lehetőség az euróban kibocsátott magyar államkötvény. Ezek valamivel alacsonyabb, mintegy 4,85 százalékos hozamot biztosítanak, ugyanakkor megszüntetik a devizakockázatot.
Sok külföldi befektető számára ez lehet a vonzóbb alternatíva, hiszen így egyszerre profitálhatnak a magyar kockázati felár további csökkenéséből és a kötvényárfolyamok emelkedéséből, anélkül hogy a forint árfolyamának alakulása befolyásolná a megtérülést.
A pozitív befektetői hangulatot erősíti, hogy a Scope Ratings már javította is a magyar államadósság kilátását. A hitelminősítő a javuló intézményi környezetet, az uniós források újraindulását, valamint a költségvetési konszolidáció iránti elkötelezettséget emelte ki. Az ilyen értékelések a Welt szerint általában fontos jelzések a nemzetközi alapkezelők számára, mert előrevetíthetik a hitelminősítés későbbi felminősítését is.
Kockázatok is vannak
A német lap cikke ugyanakkor hangsúlyozza a kockázatokat is. A teljes befektetési sztori ugyanis azon alapul, hogy a Tisza-kormány végigviszi a sok esetben népszerűtlen reformokat, és valóban teljesíti az eurócsatlakozás feltételeit.
- Ha a fiskális fegyelem meggyengülne,
- a hiánycsökkentési célok csúsznának
- vagy a piacok elveszítenék bizalmukat,
a mostani optimizmus gyorsan eltűnhetne, a hozamok újra emelkedhetnének, ami veszteséget okozna a kötvénytulajdonosoknak.
Magyarország azonban jelenleg ahhoz hasonló befektetési történetet kínál, mint amilyet korábban más, euróövezethez csatlakozó közép-kelet-európai országok jelentettek – zárja elemzését a Welt.