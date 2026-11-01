Rájöttek a németek, óriásit kaszálhatnak a magyar euró bevezetésén: rárontanak az állampapírokra, bevásárolják magukat az államadósságba – történelmi befektetést hoz nekik a Tisza-kormány

A piac még nem árazta be teljes mértékben azt a forgatókönyvet, hogy Magyarország valóban tartós költségvetési reformpályára áll, és a következő években reális közelségbe kerülhet az euróövezeti csatlakozás. Ha ez bekövetkezik, a magyar állampapírok jelentős felértékelődési potenciállal rendelkezhetnek – írja a német Welt hírportál.

Rájöttek a németek, történelmi üzlet nekik a magyar euró bevezetése: rárontanak az állampapírokra / Fotó: AFP

Állampapír: már csökkent a hozamszint

Az új magyar kormány radikális költségvetési konszolidációt hirdetett meg. A cél a jelenleg mintegy 7,5 százalékos költségvetési hiány fokozatos leszorítása, valamint az eurócsatlakozás feltételeinek teljesítése. A piacok pedig általában pozitívan értékelik a fiskális fegyelmet, mert csökkenti az államadóssággal és az ország finanszírozhatóságával kapcsolatos kockázatokat. A szimpátia pedig alacsonyabb kötvényhozamokban testesülhet meg.

A folyamat első jelei már láthatók a német lap szerint.

A választások óta ugyanis a tízéves magyar állampapírok hozama körülbelül 6,5 százalékról 5,5 százalékra esett.

Ez önmagában is jelentős mozgás, különösen azért, mert ugyanezen időszakban több európai országban inkább emelkedtek a hosszú hozamok.

A hozamcsökkenés azt jelenti, hogy a korábban kibocsátott magyar kötvények árfolyama emelkedik, vagyis azok a befektetők, akik időben vásároltak, már most árfolyamnyereséget érhettek el.

A történetnek azonban itt még nincs vége. Magyarország és Németország tízéves állampapírjai között a hozamkülönbség ugyan jelentősen szűkült, de még mindig meghaladja a két százalékpontot.

Ráadásul a magyar papírok kockázati felára továbbra is magasabb, mint a már euróövezeti tagságot szerzett Horvátországé vagy Bulgáriáé. A piac tehát még mindig jelentős prémiumot kér a magyar adósság finanszírozásáért. Ha viszont a reformok hitelesen folytatódnak, ez a felár tovább csökkenhet.

A befektetői logika egyszerű: amikor egy ország kockázati megítélése javul, a kötvényhozamok csökkennek. A hozamcsökkenés pedig árfolyam-emelkedést eredményez a már forgalomban lévő kötvényeknél.

Minél hosszabb egy kötvény hátralévő futamideje, annál érzékenyebben reagál az árfolyama a hozamváltozásokra. Ezért a szerző elsősorban az öt évnél hosszabb lejáratú magyar állampapírokat tekinti érdekesnek azok számára, akik az eurócsatlakozási folyamat sikerére kívánnak fogadni.