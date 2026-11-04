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Állampapír, forint: elárulták az elemzők, milyen hatása lesz nálunk az amerikai választásnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Azonnal reagáltak a globális piacok az amerikai félidős választások eredményére. Megkérdeztük az elemzőket: merre indulhat az állampapírok hozama, illetve a forint árfolyama.
Murányi Ernő
2026.11.04, 15:51
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A választások egyedi hatása az amerikai piacokon is mérsékelt volt, így nem számítunk érdemi begyűrűzésre a magyar eszközök esetében – mondta a Világgazdaságnak Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője.

Állampapír
Állampapír , forint: elárulták az elemzők, hogy milyen hatása lesz az amerikai választásnak  / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Fiskális kockázatok

Mivel a demokraták a szenátusban és a képviselőházban is többségbe kerültek, például a Trump által beígért 5 000 dolláros juttatás is meghiúsult. Emellett a további költségvetési kiadások is szigorúbb kontroll alá kerülhetnek, ami költségvetési kockázatok mérséklése révén hozzájárulhatott az állampapírhozamok csökkenéséhez. 

Az elemző szerint ugyanakkor az adósságplafon körüli viták ismét kiéleződhetnek: előrejelzések alapján az Egyesült Államok államadóssága 2027-ben érheti el ismét a 41,1 ezer milliárdos dolláros limitet, amit jellemzően csak elhúzódó politikai vita és az utolsó utáni pillanatban meghozott politikai döntés old fel. 

Utóbbi a rövidebb lejáratú állampapírok esetében kockázatot jelent, ezért idővel hozamnövelő hatása lehet.

Adatközpont szabályozás

Az AI-jal kapcsolatos piaci hangulat egyébként is negatívba fordult az elmúlt hetek során, ráadásul az adatközpont-építéseknek leginkább kitett államokban végbement politikai fordulat további kockázatot jelent az AI-beruházások szempontjából - folytatta Aradványi Péter. 

A beruházások visszaesése pedig negatív hatással lehet a gazdasági növekedésre, de kis mértékben hozzájárulhat az infláció mérséklődéséhez. Ennek hatására a piacok a korábbinál kevésbé szigorú kamatpolitikára számítanak a Fed-től, ami szintén mérsékelheti a hozamokat.

A demokrata többségű kongresszus a korábbinál nagyobb akadályt jelenthet a Trump-adminisztráció hektikus döntéshozatalának, ami a kiszámíthatóság növelése révén csökkentheti a kockázati felárat. Ugyanakkor a már fennálló kockázatok (háborúk, vámok) várhatóan nem enyhülnek, így piaci hatásuk mérsékelt lehet.

A csökkenő hozamok a dollár gyengülését eredményezték. A hozamcsökkenés a magyar piacra is begyűrűzött, illetve a forint jelentős erősödését okozták a dollárral szemben. 

A hatás várhatóan átmeneti lesz, így arra számítunk, hogy a forintárfolyam és a magyar állampapírhozamok alakulását elsősorban a hazai tényezők határozzák meg az előttünk álló időszakban.

Áttételes hatás a hazai állampapírpiacon

Az amerikai félidős választások eredményének csak áttételes hatása lesz a magyar kötvénypiacra és a forintra – ezt már Nagy András az Erste elemzője emelte ki a VG-nek.

A demokraták győzelmével az elnöknek és a kongresszusnak – amelynek mindkét házában demokrata többség lesz – a költségvetési kérdésekben folyamatosan egyeztetniük kell, s ennek eredményeként féket kap a hiány növekedése, ami mindenképpen jótékony, nyugtató hatással lesz az állampapírpiaci befektetőkre, ezáltal nyomás alá helyezve a kötvényhozamokat.

Ha pedig az amerikai hozamok lejjebb húzódnak, az lefelé mozdítja az európai és azon belül a magyar kötvényhozamokat is.

A forintra nézve a tengerentúli politikai fordulatnak, ha lehet, még közvetettebb lesz a hatásmechanizmusa. Az amerikai politikai alkukényszer ugyanis mindenképpen csökkenti a pénz- és tőkepiacok volatilitását, aminek következtében a befektetők bátrabban vállalják majd a rizikót, s így merészebben építhetnek ki pozíciókat a kockázatosnak minősülő feltörekvő piaci devizák, köztük a forint piacán is.  

Ennek ellenére az Ersténél továbbra is 360-370 forintos euróra számítanak a következő hónapokban.

 

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