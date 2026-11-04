Állampapír, forint: elárulták az elemzők, milyen hatása lesz nálunk az amerikai választásnak

A választások egyedi hatása az amerikai piacokon is mérsékelt volt, így nem számítunk érdemi begyűrűzésre a magyar eszközök esetében – mondta a Világgazdaságnak Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője.

Állampapír , forint: elárulták az elemzők, hogy milyen hatása lesz az amerikai választásnak / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Fiskális kockázatok

Mivel a demokraták a szenátusban és a képviselőházban is többségbe kerültek, például a Trump által beígért 5 000 dolláros juttatás is meghiúsult. Emellett a további költségvetési kiadások is szigorúbb kontroll alá kerülhetnek, ami költségvetési kockázatok mérséklése révén hozzájárulhatott az állampapírhozamok csökkenéséhez.

Az elemző szerint ugyanakkor az adósságplafon körüli viták ismét kiéleződhetnek: előrejelzések alapján az Egyesült Államok államadóssága 2027-ben érheti el ismét a 41,1 ezer milliárdos dolláros limitet, amit jellemzően csak elhúzódó politikai vita és az utolsó utáni pillanatban meghozott politikai döntés old fel.

Utóbbi a rövidebb lejáratú állampapírok esetében kockázatot jelent, ezért idővel hozamnövelő hatása lehet.

Adatközpont szabályozás

Az AI-jal kapcsolatos piaci hangulat egyébként is negatívba fordult az elmúlt hetek során, ráadásul az adatközpont-építéseknek leginkább kitett államokban végbement politikai fordulat további kockázatot jelent az AI-beruházások szempontjából - folytatta Aradványi Péter.

A beruházások visszaesése pedig negatív hatással lehet a gazdasági növekedésre, de kis mértékben hozzájárulhat az infláció mérséklődéséhez. Ennek hatására a piacok a korábbinál kevésbé szigorú kamatpolitikára számítanak a Fed-től, ami szintén mérsékelheti a hozamokat.

A demokrata többségű kongresszus a korábbinál nagyobb akadályt jelenthet a Trump-adminisztráció hektikus döntéshozatalának, ami a kiszámíthatóság növelése révén csökkentheti a kockázati felárat. Ugyanakkor a már fennálló kockázatok (háborúk, vámok) várhatóan nem enyhülnek, így piaci hatásuk mérsékelt lehet.

A csökkenő hozamok a dollár gyengülését eredményezték. A hozamcsökkenés a magyar piacra is begyűrűzött, illetve a forint jelentős erősödését okozták a dollárral szemben.

A hatás várhatóan átmeneti lesz, így arra számítunk, hogy a forintárfolyam és a magyar állampapírhozamok alakulását elsősorban a hazai tényezők határozzák meg az előttünk álló időszakban.

Áttételes hatás a hazai állampapírpiacon

Az amerikai félidős választások eredményének csak áttételes hatása lesz a magyar kötvénypiacra és a forintra – ezt már Nagy András az Erste elemzője emelte ki a VG-nek.