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Komoly kihívásokkal szembesült a magyar zöldenergia-csoport: beruházások és kamatok vitték el az Alteo szinte teljes profitját

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Negyedével növelte árbevételét a hazai újgenerációs energiaszolgáltató csoport 2026 első három negyedévében. A kedvezőtlen piaci hatások ellenére 10 százalékkal nőtt az Alteo EBITDA-ja is, a tavalyi 2,7 milliárdos profit ugyanakkor 157 millió forintra apadt.
K. T.
2026.11.02, 15:40
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A főbb sorokon kétszámjegyű növekedésről számolt be az Alteo 2026 első kilenc hónapjára vonatkozóan hétfő délután. Az újgenerációs energiaszolgáltató a legfontosabb teljesítménymutató, az EBITDA tekintetében jelentős emelkedést ért el a legutóbbi, szeptember végén zárult negyedévben, az adózott nyereség viszont idén eddig csak töredéke a tavalyinak.

Alteo, EBITDA, bevétel
A bevétel és az EBITDA és szépen nőtt, az Alteo nyeresége azonban elillant / Fotó: Vémi Zoltán

A megújuló energiát hasznosító közművállalat árbevétele 26 százalékkal bővült az idei első három negyedévben, éves alapon, ami ezzel megközelítette a 110 milliárd forintot.

A növekedéshez az Alteo Circular Kft. (korábban ÉLTEX Kft.) akvizíciója mellett elsősorban a menetrendezési portfólió bővülése, valamint az átadott
energiatárolók járultak hozzá a társaság jelentése szerint.

A vezetőség szerint az eredményességet leginkább kifejező, pénzügyi tételektől, adófizetéstől, értékcsökkenéstől és a nem szisztematikus csökkenéstől tisztított eredménykategória, az EBITDA eközben 10 százalékkal 12,97 milliárd forintra nőtt.

A legutóbb lezárt negyedévben fokozta az eredménytermelést az országszerte több tucat erőművet működtető Alteo: a harmadik negyedévi EBITDA 17,5 százalékkal 4,53 milliárd forintra hízott.

Alig maradt valami a tavalyi nyereségből

A kilenchavi adózott eredmény ugyanakkor töredékére, 157 millió forintra zsugorodott az egy évvel korábbi 2,7 milliárd forintról. A hatalmas visszaesést az EBITDA alakulásán túl elsősorban a magasabb eszközállományhoz kapcsolódó értékcsökkenés és a magasabb adósságállományból eredő kamatráfordítások okozták.

Öröm az ürömben, hogy eközben az egyéb átfogó eredmény hatalmasat javult, a 2025-ös 2,38 milliárd fontos veszteségből 5,06 milliárd forint nyereségbe fordult át. A jelentős pozitív fordulat a sikeres fedezeti ügyleteknek tulajdonítható. Az egyéb átfogó eredményben a felhasználandó gáz árát, az euró/forint  devizaárfolyamot és a kamatok változását fedező pénzügyi instrumentumok valósérték-változása jelenik meg a reálügylet zárásáig. 

Mindezeknek köszönhetően az Alteo tejes átfogó eredménye több mint 1500 százalékkal 5,22 milliárd forintra lőtt ki.

Idén megvalósult beruházásainkkal tovább erősítettük az Alteo stabil működési alapjait és EBITDA-termelő képességét, az újabb jelentős megbízások pedig azt mutatják, hogy partnereink is számítanak szakmai tudásunkra és teljesítményünkre. A vállalatunk iránti bizalmat a tőkepiac is visszaigazolta: sikeresen lezártuk 40 milliárd forintos kötvényprogramunk első szakaszát, a bevont forrásból pedig 22,3 milliárd forintot meglévő hiteleink refinanszírozására fordítottunk, tovább erősítve működésünk pénzügyi alapjait

 

– értékelte ifj. Chikán Attila elnök-vezérigazgató az év első három negyedévének eredményeit.

Stabil eredményt szállított az Alteo legnagyobb üzletága, a körforgásos gazdaság gyengén teljesített

Az üzletágak közül a legnagyobb eredményhozzájárulású Hő- és villamosenergia termelés és menedzsment EBITDA-ja lényegében a tavalyi szinten, 7,16 milliárd forinton stabilizálódott.

A megújuló alapú energiatermelés szegmens ugyanezen eredménysoron kilenc százalékos javulást és 3,95 milliárdos tételt könyvelhetett el.

Az előbbieknél lényegesen kisebb, energetikai szolgáltatások üzletág 277 milió forintos pozitív EBITDA-t ért el, szemben a tavalyi, 588 milliós mínusszal.

A palackvisszaváltási rendszert is magába foglaló, körforgásos gazdálkodás menedzsment eredményessége ugyanakkor 39 százalékkal esett vissza, 868 millió forinttal támogatta az Alteo csoportszintű teljesítményét.

Az energia-kiskereskedelemben ugyanekkora, közel 40 százalékos volt a csökkenés, ami 1,81 milliárd forintos EBITDA-t eredményezett.

 ALTEO részvény
ALTEO részvény17:20:00
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az Alteo részvényei fél százalékos mínuszba fordultak a jelentés közzétételét követően, noha kora délután még három százalék feletti plusznál járt az árfolyam. Az év eleje óta 14 százalékot ereszkedett a kurzus.

 

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