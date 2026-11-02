Komoly kihívásokkal szembesült a magyar zöldenergia-csoport: beruházások és kamatok vitték el az Alteo szinte teljes profitját

A főbb sorokon kétszámjegyű növekedésről számolt be az Alteo 2026 első kilenc hónapjára vonatkozóan hétfő délután. Az újgenerációs energiaszolgáltató a legfontosabb teljesítménymutató, az EBITDA tekintetében jelentős emelkedést ért el a legutóbbi, szeptember végén zárult negyedévben, az adózott nyereség viszont idén eddig csak töredéke a tavalyinak.

A bevétel és az EBITDA és szépen nőtt, az Alteo nyeresége azonban elillant / Fotó: Vémi Zoltán

A megújuló energiát hasznosító közművállalat árbevétele 26 százalékkal bővült az idei első három negyedévben, éves alapon, ami ezzel megközelítette a 110 milliárd forintot.

A növekedéshez az Alteo Circular Kft. (korábban ÉLTEX Kft.) akvizíciója mellett elsősorban a menetrendezési portfólió bővülése, valamint az átadott

energiatárolók járultak hozzá a társaság jelentése szerint.

A vezetőség szerint az eredményességet leginkább kifejező, pénzügyi tételektől, adófizetéstől, értékcsökkenéstől és a nem szisztematikus csökkenéstől tisztított eredménykategória, az EBITDA eközben 10 százalékkal 12,97 milliárd forintra nőtt.

A legutóbb lezárt negyedévben fokozta az eredménytermelést az országszerte több tucat erőművet működtető Alteo: a harmadik negyedévi EBITDA 17,5 százalékkal 4,53 milliárd forintra hízott.

Alig maradt valami a tavalyi nyereségből

A kilenchavi adózott eredmény ugyanakkor töredékére, 157 millió forintra zsugorodott az egy évvel korábbi 2,7 milliárd forintról. A hatalmas visszaesést az EBITDA alakulásán túl elsősorban a magasabb eszközállományhoz kapcsolódó értékcsökkenés és a magasabb adósságállományból eredő kamatráfordítások okozták.

Öröm az ürömben, hogy eközben az egyéb átfogó eredmény hatalmasat javult, a 2025-ös 2,38 milliárd fontos veszteségből 5,06 milliárd forint nyereségbe fordult át. A jelentős pozitív fordulat a sikeres fedezeti ügyleteknek tulajdonítható. Az egyéb átfogó eredményben a felhasználandó gáz árát, az euró/forint devizaárfolyamot és a kamatok változását fedező pénzügyi instrumentumok valósérték-változása jelenik meg a reálügylet zárásáig.

Mindezeknek köszönhetően az Alteo tejes átfogó eredménye több mint 1500 százalékkal 5,22 milliárd forintra lőtt ki.

Idén megvalósult beruházásainkkal tovább erősítettük az Alteo stabil működési alapjait és EBITDA-termelő képességét, az újabb jelentős megbízások pedig azt mutatják, hogy partnereink is számítanak szakmai tudásunkra és teljesítményünkre. A vállalatunk iránti bizalmat a tőkepiac is visszaigazolta: sikeresen lezártuk 40 milliárd forintos kötvényprogramunk első szakaszát, a bevont forrásból pedig 22,3 milliárd forintot meglévő hiteleink refinanszírozására fordítottunk, tovább erősítve működésünk pénzügyi alapjait

– értékelte ifj. Chikán Attila elnök-vezérigazgató az év első három negyedévének eredményeit.