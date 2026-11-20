A televíziózás történetének legdrágább sorozata , A hatalom gyűrűi harmadik évada november 11-én indult. A friss brit cégbeszámolók szerint a költségek már jóval egymilliárd dollár felett járnak, a megtérülést viszont az Amazon üzleti modellje miatt kívülről szinte lehetetlen kiszámolni.

Megtérül valaha az Amazon Gyűrűk Ura sorozata? / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Amazon legdrágább sorozata

Az Amazon 2017-ben nagyjából 250 millió dollárt fizetett a Tolkien-hagyatéknak a tévés jogokért, és öt évad elkészítését vállalta. Ha ezt nem teljesíti, évadonként 20 millió dolláros kilépési díj terheli. Az Új-Zélandon forgatott első évad 465 millió dollárba került. A jogdíjjal együtt ez már 715 millió dollár, a marketingköltségek nélkül.

A második évadtól a gyártás Nagy-Britanniába költözött. A produkciós cég auditált beszámolói szerint a második és a harmadik évadra 2025. június 30-ig 597,8 millió fontot költöttek. Ebből 125,2 millió fontot a brit állam állt adójóváírásként, ami a valaha kifizetett legnagyobb ilyen támogatás. A második évad önmagában mintegy 451 millió fontba, nagyjából 554 millió dollárba került. A kedvezmények után ez nettó 443 millió dollár – valamivel kevesebb, mint az első évadé. A harmadik évadról egyelőre csak részadat van, mert a forgatás 2025 októberéig tartott.

A megtérülés kérdése azért homályos, mert az Amazon nem közöl külön bevételt a Prime Video-ról. A tartalmakat számviteli szempontból is régiónként egy csomagban kezeli. Jeff Bezos 2016-ban így foglalta össze a logikát: ha az Amazon Golden Globe-ot nyer, az segít több cipőt eladni. A sorozat tehát nem önálló termék, hanem az évi 139 dolláros Prime-tagság csalija.

Az Amazon szerint az első évad hozta a legtöbb új Prime-feliratkozót a platform történetében, és ezek 90 százaléka az Egyesült Államokon kívülről jött. Az első napon 25 millióan nézték, ami rekord. A sorozat azonban gyorsan veszített a lendületéből. Az első évadot az amerikai nézők mindössze 37 százaléka nézte végig, a második évadnál pedig a Luminate szerint 60 százalékkal csökkent a nézett percek száma. Az Amazon az egész sorozatra 185 millió nézőt közöl, de módszertan nélkül.