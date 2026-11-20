Hiába robbantott bankot az Anthropic, tovább tart az AI-para: a magyar tőzsdét is lefelé nyomja – a forint még a sebeit nyalogatja
A világ legnagyobb részvénykibocsátását végrehajtó Anthropic 17 százalékos első napi ralija sem tudta megfordítani a pesszimista piaci hangulatot a tőzsdéken, a Nasdaq csütörtöki, két százalék feletti esését péntek reggel az ázsiai börzék is követték. A japán Nikkei és a dél-koreai Kospi is öt százalékot zuhant, a hongkongi Hang Seng index pedig 2,3 százalékot esett pénteken.
A kereskedők továbbra is a mesterséges intelligencia-beruházások megtérülése és az MI-fejlesztések hatásai miatt aggódnak, a meghatározó indexekben eleve túlsúlyos technológiai részvények eladása pedig a teljes piacot mágával rántja.
A Claude chatbotot fejlesztő Anthropic 1500 milliárd dolláros értkeltséggel érkezett meg előző nap a tőzsdére, a 83 dolláros kibocsátási árról 30 százaék feletti ralival nyitott, ebből végül 17 százalékot tudott megőrizni a zárásra.
Hiába volt relatíve sikeres az Anthropic IPO-ja, nem állította helyre a befektetők bizalmát az AI-szektorban, és a lelkesedés nem terjedt át más papírokra
– írja reggeli hírlevelében az Equilor.
Citi elemzője szerint a befektetők a túlzsúfolt pozíciókat építik le, és újraértékelik a makrokörnyezetet. Ma nem érkezik olyan amerikai makroadat, ami önmagában megfordíthatná a hangulatot, és jelentős nyitás előtti gyorsjelentés sem várható. Ma van a havi opciós lejárat is (november harmadik pénteke), ami felerősítheti a napon belüli kilengéseket.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A pesti tőzsdén is negatív hangulatban kedődött a nap, a BUX index 0,4 száalékkal került lejjebb, 142 433 pontra.
A vezető magyar részvények közül az OTP árfolyama 1,1 százalékkal 40 150 forintra esett.
A nagybank a tőzsdenyitás előtt közölte, hogy 90 százalékra növeli részesedését ázsiai leánybankjában, az Ipoteka 17,5 százalékos pakettjét az üzbég államtól vásárolja meg az OTP.
A Mol papírjai 0,25 százalékkal 4766 forintra drágultak.
A Richter kurzusa 0,3 százalékkal 13 550 forintig ereszkedett.
A Magyar Telekom jegyzése 0,15 százalékkal 2858 forintra csökkent.
A forintot tegnap több mint féléves mélypontra ütötték a befektetők, amiben az amerikai kamatemelései, valamint a hazai kamatcsökkentési váakozások együttes hatása játszotta a fő szerepet. Emellett a dollárerősödés és a pesszimist nemzetközi hangulat is ellenszelet jelentett a hazai pénz számáa.
A pénteki kereskedés elején kisebb korrekció látható a keresztárfolyamokban.
Az euróhoz képest 0,1 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 373 forintig csorgott le a tőzsdenyitásra.
A dollárhoz képest 0,15 százalékkal erősödött a forint, a váltási árfolyam 339,6 forintig jött vissza.
A régiós devizák közül a cseh koronával szemben stabil a magyar valuta, a lengyel zloty viszont 0,1 százalékkal lett olcsóbb.
Az általános kockázatkerülés mellett kivárás jellemezheti a kereskedést a Mody's ma késő este érkező országfelülvizsgálata előtt.