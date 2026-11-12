A vagyonadó és az alternatív befektetések világa - ahogy a Blackrock-partner Apelso Capital látja
Az AI-sztori akadozása és a száguldó energiaárak közepette kialakult törékeny helyzetben sem állt le az alternatív befektetések - fedezeti alapok, ingatlanok, tőzsdén kívüli részvények, infrastrukturális beruházások, magánhitel-befektetések - növekedése - kezdte a csütörtök délelőtti sajtótájékoztatót Gyurkó Dániel, az Apelso Capital befektetési igazgatója.
A magánpiaci finanszírozás térnyerése
A trendet támogatja, hogy az Egyesült Államokban az elmúlt évtizedekben csökkent a tőzsdei cégek száma, miközben bővült a nagy magánvállalatok köre, és későbbre tolódott a tőzsdére lépés időpontja is. Az amerikai vállalatfinanszírozásban csökkenő banki részarány és a globális infrastrukturális beruházások jelentős tőkeigénye egyaránt támogatja a magánpiaci finanszírozás térnyerését. A private markets stratégiák már a tőzsdei megjelenést megelőző vállalati életszakaszban is kínálhatnak befektetési lehetőségeket.
Tény, hogy a 100 millió dollár feletti tőkével rendelkező amerikai vállalatoknak mindössze a 14 százalékát vezették be a tőzsdére, miközben egyre hosszabb idő telik el a nagyvállalatok tőzsdére lépéséig.
Eközben előretört az alternatív beruházásfinanszírozás is annak dacára, hogy az alternatívák világában sokkal könnyebb eltévedni, ezért jóval nagyobb a portfóliómenedzserek szerepe.
Az alternatív befektetések stabilitást adnak a portfólióknak, akár 40-60 százalékos részvény-kötvény, akár a fordított, vagy a 80-20 százalékos összeállítások volatilitása is nagyot csökken, ha tőzsdén kívüli elemek is helyet kapnak benne
- hangsúlyozta Gyurkó Dániel.
A jelenlegi konstrukcióban nagyjából egy éve indult Apelso Capital a magánpiaci befektetésekhez való hozzáférés bővítésével illeszkedik az európai törekvésekhez. Az EU Megtakarítási és Beruházási Unió kezdeményezése több magánforrást mozgósítana a vállalatok és beruházások finanszírozására, segítve Európa felzárkózását az Egyesült Államokhoz.
Az egy kis csavarral a Balatonról elnevezett alternatív befektetési cég intézményi és magánbefektetők számára kínál befektetési alapokat, portfóliókezelési és befektetési tanácsadási szolgáltatásokat.
Teljes kezelt vagyona nagyjából 1 milliárd euró.
Az alapkezelő a befektetési alapok mellett több meghatározó hazai nyugdíjpénztár vagyonkezelője, illetve portfóliókezelési és befektetési szolgáltatási tevékenységet is végez a kiemelt vagyonú magánszemélyek szegmensében.
Az első időszak befektetési eredményei
Az Apelso Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja a közvetlen lakóingatlan-befektetések mellett hotel-, zöldátállási és logisztikai beruházásokhoz kínál hozzáférést, a hagyományos mezzanine mellett hozamkorlátozás nélküli fejlesztői sorozatokat is tartalmaz. Fontos mérföldkő volt a Marriott hálózatához tartozó Moxy Budapest Downtown szálloda májusi átadása; a kitettség az alap portfóliójának több mint felét képviseli.
A mezzanine olyan hibrid finanszírozási forma, amely a hagyományos hitel és a saját tőke között helyezkedik el, magasabb hozamot kínál, mint a banki hitelek, de a visszafizetési sorrendben a klasszikus hitelezők mögött áll, így kockázatosabb is.
Az Apelso Private Markets Selection Alapok Alapja két mögöttes BlackRock-alapjának portfóliója 69, illetve 17 befektetést tartalmaz, feltöltésük folyamatos. A PMS euróban nyújt közvetett hozzáférést a magántőke, a magánhitel és az infrastruktúra piacához.
Az alap A sorozata 2026. október 30-i fordulónappal 7,69 százalékos hathavi és 6,81 százalékos év elejétől számított hozamot ért el euróban.
Az Apelso Everest Hedge Fund Alapba Fektető Alap a londoni központú, budapesti kvantitatív kutatóirodával működő EverestQuant multi stratégiáit teszi elérhetővé a magyar befektetőknek.
A csapat matematikusai és fizikusai nemzetközi hedge fundoknál tapasztalatot szerzett portfóliómenedzserekkel dolgoznak együtt. Nagy mennyiségű piaci adat elemzésével olyan ismétlődő mintázatokat és árazási eltéréseket kutatnak, amelyekre automatizálható, piaci hozamok fölötti többlethozamot (alfát) célzó kereskedési stratégiák építhetők.
Ez a magyar kutatói tudást és nemzetközi alapkezelési tapasztalatot ötvöző konstrukció úttörő hazai hozzáférést kínál az intézményi hedge fundok eszköztárához.
A turbulens piacokon felértékelődnek az ehhez hasonló hagyományostól eltérő hozamforrások.
Mindhárom alternatív befektetési megoldás a hazai vagyonos magánbefektetői piachoz illeszkedő minimumösszegekkel is elérhető, így azok a hazai HNWI-portfóliókba (High-Net-Worth Individual, azaz a legalább 1 millió dollár likvid, befektethető vagyonnal rendelkező magánszemélyek vagyonkezelési modellje) is könnyedén beilleszthetők.
Valamennyi konstrukció befektetési jegyei TBSZ-en is tarthatók, így a befektetők a jogszabályi feltételek teljesítésével az alternatív befektetéseknél is kihasználhatják a tartós befektetési számla adóelőnyeit.
A Hormuzi-szorost érintő válság energetikai és inflációs következményei, az amerikai félidős választások utáni gazdaságpolitikai kilátások és azok európai hatásai nehezen előrejelezhető környezetet teremtenek a befektetőknek, ahol a kötvénypiaci volatilitás is erősödik.
Inflációs-vagy kamatsokk idején a részvények és a kötvények árfolyama egyaránt csökkenhet, így a hagyományos megosztásból származó diverzifikációs előny mérséklődhet. Az Apelso olyan, euróban és amerikai dollárban is elérhető alternatív stratégiákat kínál, amelyek hozamát a tőzsdei árfolyamokon és a kamatszinteken túl más tényezők is alakítják. Ezekkel az alapkezelő a portfólió hagyományos piacokkal való korrelációjának mérséklésére törekszik.
Felkészülés a tervezett vagyonadóra
A bevezetés előtt álló vagyonadó kapcsán az Apelso szakemberei a következő hetekben a vagyonleltár elkészítését, a családi stratégia felállítását, illetve a meglévők újragondolását, az adó kifizetéshez szükséges likvidtás megtervezését és szükség esetén a vonatkozó vagyonkezelési struktúrák felülvizsgálatát javasolják - ezt már Kállay András partner és igazgatósági tag emelte ki.
A tervezett vagyonadó felértékeli a likviditás megtervezését különösen az ingatlanok, részesedések, hosszabb visszaváltású portfólióelemek és általában a TBSZ-en lévő vagyonok tekintetében, illetve javasolt a hitelfelvételi lehetőségekre is felkészülni.
Érdemes végiggondolni a portfólió hozamtermelő képességét, költségszintjét, lecsökkenteni a passzív elemek (folyószámla, alacsony hozamot termelő / nem termelő ingatlanok stb.) arányát.
A hazai lakóingatlan-portfólió egyéb hatásokon túl a vagyonadó kapcsán is eladói nyomást kaphat a külföldi tapasztalatok alapján, érdemes az ingatlan eszközosztályt egyéb alosztályok (hotel, logisztika, zöldátállás stb.) bevonásával diverzifikálni.
Az Apelso-csoport szakértői hátterével támogatja ügyfeleit a tervezett vagyonadóval kapcsolatos felkészülésben és a személyre szabott vagyontervezési megoldások kialakításában, az egyedi vagyoni és családi struktúra, a likviditási helyzet és igények, illetve a mindenkori jogi, adózási, megfelelési szabályok figyelembevételével.
Díjesővel honorálták az Apelso Fejlesztéseit
Az Apelso alternatív befektetési fejlesztéseit egy éven belül a Portfolio és a Privátbankár.hu Klasszis versenye is díjazta:
- A Portfolio Professional Investment Day rendezvény Investment and Wealth Management Awards 2026 díjátadóján az „Év Alapkezelői fejlesztése” elismerésben részesült.
- Az Apelso alternatív befektetési megoldásai a Privátbankár.hu Klasszis 2026 versenyén is elnyerték a Legjobb Befektetési Termékinnováció díját. Az Apelso ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozata ugyanezen a Klasszis-versenyen harmadik lett a magas kockázatú abszolút hozamú és származtatott alapok kategóriájában.
- Hedge Fund megoldásával pedig az EverestQuant idén elnyerte a Hedgeweek European Awards 2026 „Rising Star Manager of the Year” díját.