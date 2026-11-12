Az AI-sztori akadozása és a száguldó energiaárak közepette kialakult törékeny helyzetben sem állt le az alternatív befektetések - fedezeti alapok, ingatlanok, tőzsdén kívüli részvények, infrastrukturális beruházások, magánhitel-befektetések - növekedése - kezdte a csütörtök délelőtti sajtótájékoztatót Gyurkó Dániel, az Apelso Capital befektetési igazgatója.

A vagyonadó és az alternatív befektetések világa - ahogy a Blackrock-partner Apelso Capital látja / Foto: Apelso Capital

A magánpiaci finanszírozás térnyerése

A trendet támogatja, hogy az Egyesült Államokban az elmúlt évtizedekben csökkent a tőzsdei cégek száma, miközben bővült a nagy magánvállalatok köre, és későbbre tolódott a tőzsdére lépés időpontja is. Az amerikai vállalatfinanszírozásban csökkenő banki részarány és a globális infrastrukturális beruházások jelentős tőkeigénye egyaránt támogatja a magánpiaci finanszírozás térnyerését. A private markets stratégiák már a tőzsdei megjelenést megelőző vállalati életszakaszban is kínálhatnak befektetési lehetőségeket.

Tény, hogy a 100 millió dollár feletti tőkével rendelkező amerikai vállalatoknak mindössze a 14 százalékát vezették be a tőzsdére, miközben egyre hosszabb idő telik el a nagyvállalatok tőzsdére lépéséig.

Eközben előretört az alternatív beruházásfinanszírozás is annak dacára, hogy az alternatívák világában sokkal könnyebb eltévedni, ezért jóval nagyobb a portfóliómenedzserek szerepe.

Az alternatív befektetések stabilitást adnak a portfólióknak, akár 40-60 százalékos részvény-kötvény, akár a fordított, vagy a 80-20 százalékos összeállítások volatilitása is nagyot csökken, ha tőzsdén kívüli elemek is helyet kapnak benne

- hangsúlyozta Gyurkó Dániel.

Gyurkó Dániel, az Apelso Capital befektetési igazgatója / Fotó: Apelso Capital

A jelenlegi konstrukcióban nagyjából egy éve indult Apelso Capital a magánpiaci befektetésekhez való hozzáférés bővítésével illeszkedik az európai törekvésekhez. Az EU Megtakarítási és Beruházási Unió kezdeményezése több magánforrást mozgósítana a vállalatok és beruházások finanszírozására, segítve Európa felzárkózását az Egyesült Államokhoz.

Az egy kis csavarral a Balatonról elnevezett alternatív befektetési cég intézményi és magánbefektetők számára kínál befektetési alapokat, portfóliókezelési és befektetési tanácsadási szolgáltatásokat.

Teljes kezelt vagyona nagyjából 1 milliárd euró.

Az alapkezelő a befektetési alapok mellett több meghatározó hazai nyugdíjpénztár vagyonkezelője, illetve portfóliókezelési és befektetési szolgáltatási tevékenységet is végez a kiemelt vagyonú magánszemélyek szegmensében.