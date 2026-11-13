Emelkedik az arany ára, de ez még nem fogja kihozni a heti gödörből

Az arany árfolyama mérsékelten emelkedett, unciánként valamivel 3900 dollár alatt kereskedtek vele. Csütörtökön az árfolyam rövid időre 13 havi mélypontra esett, miután a befektetők egyre nagyobb valószínűséget tulajdonítottak annak, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) kamatot emel - mutatott rá elemézésben a Bloomberg. Az előző kereskedési napon egyes amerikai államkötvények hozama több mint 12 bázisponttal ugrott meg. A legnagyobb emelkedést a rövid lejáratú állampapíroknál regisztrálták, amelyek érzékenyebben reagálnak a jegybanki monetáris politika változásaira.

Az arany ára a hét elején négyezer dollár alá csökkent Fotó: SeongJoon Cho

„A csütörtöki New York-i kereskedési nap végén bekövetkezett áresés aggodalomra adott okot, ugyanakkor jól összhangban állt a kötvényhozamok emelkedésével” – mondta Rajeev De Mello, a GAMA Asset Management SA globális makrogazdasági portfóliómenedzsere. Hozzátette: a pénteki drágulás „csak azzal magyarázható, hogy a devizatartalékokat kezelő intézmények vásárlóként léptek piacra”, miután az arany árfolyama a hét elején 4000 dollár alá süllyedt unciánként.

Az arany ára korábban júliusban, majd október végén is megközelítette ezt a lélektani szempontból fontos árszintet. Akkor a hosszú távra befektető szereplők – köztük a jegybankok és a nagy intézményi befektetők –, valamint a kínai háztartások kereslete támasztotta meg az árfolyamot.

A kamatemelési várakozások miatt esett az arany ára

Mindezek ellenére az arany ára heti összevetésben mintegy 4,3 százalékos csökkenés felé tartott, ami június óta a legnagyobb heti visszaesés lenne. Az áresést az a jelentés indította el, amely szerint az amerikai fogyasztói árak a vártnál gyorsabban emelkedtek. A folyamatot tovább erősítették a Fed tisztviselőinek szigorúbb monetáris politikát sürgető, úgynevezett héja hangvételű nyilatkozatai.

A magasabb kamatok általában kedvezőtlenül hatnak az arany árfolyamára, mivel a nemesfém nem fizet kamatot, így a kamatozó befektetési eszközök vonzóbbá válhatnak vele szemben.

A piaci szereplők jelenleg arra számítanak, hogy a Fed a következő hónapban 25 bázisponttal emeli az irányadó kamatot, de kisebb esélyt adnak egy nagyobb, 50 bázispontos emelésnek is. Egyes befektetők szerint a monetáris szigorítás december után is folytatódhat. A londoni idő szerint 12 óra 16 perckor érvényes jegyzések alapján az azonnali aranyár 0,5 százalékkal, unciánként 3894,79 dollárra emelkedett, miközben az ezüst ára 50,05 dollárra nőtt. A platina árfolyama csökkent, a palládiumé viszont emelkedett. A Bloomberg Dollar Spot Index, amely a dollár árfolyamának alakulását követi a vezető devizákkal szemben, lényegében változatlan maradt.