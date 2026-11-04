Győztek a demokraták Amerikában, újra szárnyra kapott az arany és az ezüst – tartós lesz-e a rali?

A washingtoni erőviszonyok megváltozása – a képviselőház és a szenátus demokrata irányítás alá kerülése – azonnali reakciót váltott ki a globális piacokon. Reagáltak a nemesfémpiacok is, az arany és az ezüst határidős és azonnali (spot) jegyzése is felfelé vette az irányt a szerda reggeli kereskedésben.

Győztek a demokraták Amerikában, újra szárnyra kaphat az arany és az ezüst? / Fotó: Damian Lemanski

Patthelyzet és dollárgyengülés

A nemesfémek drágulása mögött meghúzódó elsődleges gazdasági hajtóerő a dollárindex (DXY) körülbelül 0,3 százalékos csökkenése, valamint az amerikai államkötvényhozamok mérséklődése.

Mivel a nemesfémek jegyzése dollárban történik, az amerikai deviza gyengülése olcsóbbá és vonzóbbá teszi ezeket az eszközöket a más devizát használó befektetők számára.

Az arany spot ára 2,97 százalékkal, 4044,90 dollárra emelkedett unciánként.

Az ezüst azonnali árfolyama 4,27 százalékkal ugrott, elérve az 51,90 dolláros szintet.

A platina 3,38 százalékos erősödéssel, 1463,95 dolláron,

míg a palládium 5,57 százalékos meneteléssel, 985,50 dolláron forgott.

Rhona O'Connell, a StoneX európai és ázsiai régióért felelős stratégája már a választások előtt jelezte: a kettős kongresszusi demokrata győzelem nyomás alá helyezi majd a kamatlábakat és a dollárt, ami közvetlen támaszt nyújt az arany árfolyamának. A szakértő szerint

a megosztott kormányzás ugyanis költségvetési kötélhúzáshoz, intézményi súrlódásokhoz és általános bizonytalansághoz vezet.

A piacok most azt árazzák, hogy a megosztott kormányzás – a demokrata törvényhozás és a republikánus elnöki adminisztráció – politikai patthelyzetet teremthet Washingtonban, ami

korlátozhatja a költségvetési expanziót és a tervezett adópolitikai reformokat.

A kevesebb fiskális ösztönzés tudniillik az államkötvényhozamok és a dollár gyengülése irányába hat, ami hagyományosan támogatja az aranyat. A piacon eközben a geopolitikai feszültségek - például az iráni konfliktus - és a szigorító (héja) jegybanki politika hatásai viaskodnak egymással.

Visszatérhet a tavalyi szárnyalás az aranypiacra?

A mostani megugrás egy hosszabb korrekciós fázis után következett. Bár a nemesfémek 2025-ben történelmi ralit produkáltak – az arany 66 százalékkal, az ezüst pedig elképesztő 135 százalékkal emelkedett a geopolitikai kockázatok miatt –, idén elveszítették a lendületüket. A növekvő infláció, a megugró kötvényhozamok és a jegybanki kamatemelések miatt az arany idén eddig több mint 7 százalékkal, az ezüst pedig közel 28 százalékkal esett.