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Győztek a demokraták Amerikában, újra szárnyra kapott az arany és az ezüst – tartós lesz-e a rali?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kilőtt a nemesfémek jegyzése a globális piacokon, miután az amerikai félidős választások nyomán a demokraták a tengerentúli törvényhozás mindkét házában többséget szereztek. A politikai átrendeződés hírére a dollár gyengülésnek indult, miközben a befektetők a biztonságos menedéknek tartott arany és ezüst felé fordultak.
Murányi Ernő
2026.11.04, 13:40
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A washingtoni erőviszonyok megváltozása – a képviselőház és a szenátus demokrata irányítás alá kerülése – azonnali reakciót váltott ki a globális piacokon. Reagáltak a nemesfémpiacok is, az arany és az ezüst határidős és azonnali (spot) jegyzése is felfelé vette az irányt a szerda reggeli kereskedésben.

arany aranytartalék aranyrúd
Győztek a demokraták Amerikában, újra szárnyra kaphat az arany és az ezüst? / Fotó: Damian Lemanski

Patthelyzet és dollárgyengülés

A nemesfémek drágulása mögött meghúzódó elsődleges gazdasági hajtóerő a dollárindex (DXY) körülbelül 0,3 százalékos csökkenése, valamint az amerikai államkötvényhozamok mérséklődése. 

Mivel a nemesfémek jegyzése dollárban történik, az amerikai deviza gyengülése olcsóbbá és vonzóbbá teszi ezeket az eszközöket a más devizát használó befektetők számára.

  • Az arany spot ára 2,97 százalékkal, 4044,90 dollárra emelkedett unciánként.
  • Az ezüst azonnali árfolyama 4,27 százalékkal ugrott, elérve az 51,90 dolláros szintet.
  • A platina 3,38 százalékos erősödéssel, 1463,95 dolláron, 
  • míg a palládium 5,57 százalékos meneteléssel, 985,50 dolláron forgott. 

Rhona O'Connell, a StoneX európai és ázsiai régióért felelős stratégája már a választások előtt jelezte: a kettős kongresszusi demokrata győzelem nyomás alá helyezi majd a kamatlábakat és a dollárt, ami közvetlen támaszt nyújt az arany árfolyamának. A szakértő szerint 

a megosztott kormányzás ugyanis költségvetési kötélhúzáshoz, intézményi súrlódásokhoz és általános bizonytalansághoz vezet.

A piacok most azt árazzák, hogy a megosztott kormányzás – a demokrata törvényhozás és a republikánus elnöki adminisztráció – politikai patthelyzetet teremthet Washingtonban, ami 

korlátozhatja a költségvetési expanziót és a tervezett adópolitikai reformokat.

A kevesebb fiskális ösztönzés tudniillik az államkötvényhozamok és a dollár gyengülése irányába hat, ami hagyományosan támogatja az aranyat. A piacon eközben a geopolitikai feszültségek - például az iráni konfliktus - és a szigorító (héja) jegybanki politika hatásai viaskodnak egymással.

Visszatérhet a tavalyi szárnyalás az aranypiacra?

A mostani megugrás egy hosszabb korrekciós fázis után következett. Bár a nemesfémek 2025-ben történelmi ralit produkáltak – az arany 66 százalékkal, az ezüst pedig elképesztő 135 százalékkal emelkedett a geopolitikai kockázatok miatt –, idén elveszítették a lendületüket. A növekvő infláció, a megugró kötvényhozamok és a jegybanki kamatemelések miatt az arany idén eddig több mint 7 százalékkal, az ezüst pedig közel 28 százalékkal esett.

Daniela Hathorn, a Capital.com vezető piaci elemzője arra figyelmeztet, hogy a mostani talpra állás is meglehetősen törékeny még. Véleménye szerint a geopolitikai bizonytalanság a restriktív monetáris politika miatt már nem alakul át automatikusan menedékeszköz-keresletté. Emellett fennáll a kockázata annak is, hogy a részvénypiaci eladási hullámok esetén a befektetők készpénzszerzés céljából a jól likvidálható, nyereséges arany- és ezüstpozícióikat kezdik el értékesíteni.

 

 

 

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